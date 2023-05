Jose Altuve des Astros commencera sa mission de réadaptation vendredi: quand pourrait-il revenir dans l’alignement?

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston, Jose Altuve, entamera une mission de réadaptation vendredi avec Triple-A Sugar Land, a annoncé l’équipe. Voici ce que vous devez savoir :

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Quand Altuve pourrait-il revenir ?

Altuve a battu tous les repères lors de sa convalescence après une opération du pouce – et il existe maintenant une sorte de calendrier concret pour son retour. Les joueurs de position ne sont autorisés à rester en affectation de réadaptation de ligue mineure que pendant 20 jours. Vingt jours à partir de vendredi, c’est le 31 mai. Il y a une chance qu’Altuve n’ait pas besoin de tous les 20 jours au Triple-A, mais la piste est là pour lui permettre d’obtenir autant de présences qu’il en a besoin. Les Space Cowboys sont à domicile au Constellation Field ce week-end avant de se rendre à Oklahoma City pour une série de six matchs du 15 au 22 mai. — Rome

Sur quoi Altuve travaillera-t-il pendant sa mission de réadaptation?

La performance d’entraînement au bâton d’Altuve au T-Mobile Park le week-end dernier a stupéfié nombre de ses entraîneurs et coéquipiers. L’entraîneur des frappeurs Alex Cintrón a déclaré que les frappes d’Altuve étaient parmi les meilleures qu’il ait jamais vues prendre à l’entraînement au bâton. L’entraîneur du banc Joe Espada a qualifié Altuve de « prêt pour le match ». Altuve a quitté l’équipe après la série des Mariners et a passé la majeure partie de cette semaine à faire face à des lancers en direct au Constellation Field, le terrain de baseball de Triple-A Sugar Land. Il a aligné des balles au sol, lancé avec intensité et parcouru les buts avec un rembourrage protecteur à la main droite. Cependant, certains des obstacles qu’il lui reste à franchir ne peuvent venir que des matchs. Balles au sol durement frappées à mains nues, glisser à pleine intensité et replonger dans la première base lors de lancers de sélection sont parmi les nombreux petits détails qu’Altuve expérimentera pour la première fois au cours de sa mission de réadaptation. — Rome

Lecture obligatoire

(Photo: Erik Williams / États-Unis aujourd’hui)