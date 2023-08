Jose Altuve d’Astros remporte le 2 000e coup sûr en carrière: comment il cimente son héritage

La star des Astros de Houston, Jose Altuve, a enregistré samedi le 2 000e coup sûr de sa carrière en MLB contre les Mariners de Seattle. Voici ce que vous devez savoir :

Altuve a obtenu son 2 000e coup sûr sur un simple de cinquième manche dans le coin gauche du partant des Mariners Logan Gilbert. Altuve a tenté d’étirer le coup sûr en un double, mais a été expulsé par le voltigeur gauche de Seattle Cade Marlowe. La foule du Minute Maid Park l’a couvert d’applaudissements alors qu’il quittait le terrain et Altuve a incliné son casque vers eux. Après avoir atteint la pirogue, Altuve a reçu un rappel, est revenu sur le terrain et a de nouveau salué l’ovation debout.

Altuve devient le 10e joueur d’origine vénézuélienne à atteindre 2 000 coups sûrs dans les ligues majeures, rejoignant une liste qui comprend Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Dave Concepción et le Hall of Famer Luis Aparicio.

Altuve est également le septième joueur actif à franchir le cap.

Plus tôt ce mois-ci, il est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la franchise à frapper 200 circuits avec les Astros.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comment Altuve cimente son héritage Astros, MLB

Altuve est le troisième joueur de l’histoire de la franchise à collecter les 2 000 succès en tant qu’Astro, rejoignant les Hall of Famers Craig Biggio et Jeff Bagwell. Bien qu’il devance Bagwell, Biggio, José Cruz et César Cedeño dans les victoires au-dessus du remplacement en tant qu’Astro, l’héroïsme et la présence d’Altuve en séries éliminatoires pendant l’âge d’or de l’équipe pourraient déjà faire de lui le joueur le plus populaire de l’histoire de la franchise.

Le huit fois All-Star a été une pierre angulaire lors de six apparitions consécutives dans la série de championnats de la Ligue américaine, quatre fanions de la Ligue américaine et deux championnats de la Série mondiale. Le coup de circuit d’Altuve et d’un fanion dans le sixième match de la série de championnats de la Ligue américaine 2019 est peut-être le coup le plus mémorable de l’histoire de Minute Maid Park. Il a remporté six Silver Sluggers et a remporté trois titres au bâton depuis ses débuts dans les ligues majeures en 2011. — Rome

Le jalon d’Altuve parmi les joueurs vénézuéliens

Altuve et Elvis Andrus sont les deux seuls joueurs vénézuéliens actifs avec 2 000 coups sûrs. Cabrera est le seul Vénézuélien à atteindre 3 000 visites, un jalon qu’Altuve pourrait avoir du mal à égaler. La saison de 60 matchs raccourcie par la pandémie en 2020 a emporté au moins 400 batteurs.

Le MVP de la Ligue américaine 2017 a ensuite raté 70 matchs cette saison en raison de blessures au pouce et aux obliques. Il n’a que 33 ans et a déclaré lors de l’entraînement de printemps qu’il voulait jouer jusqu’à 40 ans. En supposant qu’il tienne parole, Altuve aurait encore sept saisons pour rejoindre Cabrera dans le club aux 3 000 succès.

À tout le moins, cependant, la retraite imminente de Cabrera fera d’Altuve le visage actif du baseball vénézuélien. — Rome

Passé

Altuve a été retiré de la liste des blessés le 26 juillet, après avoir raté 60 matchs cette année avec deux blessures distinctes, dont une déformation de son oblique gauche le 4 juillet. Il est entré samedi au bâton .318 avec neuf circuits et 29 points produits en 52 matchs cette saison.

Altuve et Cabrera rejoignent Joey Votto, Freddie Freeman, Elvis Andrus, Nelson Cruz et Andrew McCutchen en tant que seuls joueurs actifs de la MLB avec 2 000 coups sûrs en carrière.

Lecture obligatoire

(Photo: Bob Levey / Getty Images)