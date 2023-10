Jose Altuve a encore une fois joué le méchant, et les Astros sont toujours en vie grâce à cela

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Les Astros de Houston ne sont pas encore morts.

De nombreux joueurs ont contribué à la victoire de Houston contre les Rangers du Texas à Arlington lors du troisième match de la série de championnat de la Ligue américaine, un témoignage de la profondeur globale de cette équipe et de sa capacité à gagner sur la route, quelque chose que nous avons vu tout au long de la saison depuis le équipe avec le meilleur bilan et le meilleur différentiel de courses à l’extérieur.

Mais c’était une histoire familière dans un environnement hostile pour cette inévitable équipe des Astros – ces joueurs adorent être les méchants d’octobre, et rien de plus que le visage de toute cette dynastie Astros, José Altuve.

Altuve a donné le ton dès le début du match suivant. Cela s’est produit comme un flyout dans le score de la surface, mais Altuve a fracassé l’une des premières offrandes de Max Scherzer sur le mur du terrain au centre droit, ratant de peu un home run. Il a ensuite fracassé un circuit en solo sans aucun doute contre Scherzer pour commencer le troisième et donner aux Astros une avance de 4-0.

Puis, au cinquième, Altuve s’est à nouveau envolé vers le mur, cette fois à 406 pieds du mur qui se trouve à 407 pieds du marbre dans le champ central immédiat.

En d’autres termes, Altuve était à environ cinq pieds au total d’un match à trois circuits. Les trois balles volantes qu’il a frappées avaient une vitesse de sortie de plus de 100 mph, selon Baseball Savant.

C’est un mauvais signe pour les fans des Rangers. Après avoir été 0 sur 8 lors des deux premiers matchs de cette série, Altuve s’est réveillé après avoir été placé dans un rôle familier : le méchant qui se fait huer à chaque fois qu’il monte dans le sillage. Si j’étais un fan des Rangers, j’arrêterais simplement de le huer pour le bien de ma propre équipe. Il suffit de voir ce qu’il a fait aux Yankees de New York à chaque fois que la foule du Bronx l’a chahuté pendant les séries éliminatoires.

Aucun joueur n’a plus de coups sûrs au Yankee Stadium en séries éliminatoires depuis 2015 qu’Altuve. Le huer ne fonctionne pas, et nous avons des années de preuves en séries éliminatoires pour le confirmer.

Le home run d’Altuve était le 25e de sa carrière en séries éliminatoires, et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. Il est l’une des personnes les plus sympathiques du baseball, en plus d’être l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

Les Astros comptent de nombreux excellents bâtons vétérans testés en octobre dans leur alignement. Après tout, ils défendent les champions des World Series pour une raison. Mais il était clair pour moi ce soir qu’Altuve était toujours la bougie d’allumage de cette attaque. Oui, Yordan Álvarez est peut-être le meilleur frappeur du baseball – ou du moins le meilleur frappeur des séries éliminatoires jusqu’à présent. Mais les Astros vont comme Altuve, comme ils l’ont toujours fait.

Comme nous l’avons vu lors du deuxième match, un adversaire peut vaincre une fantastique performance individuelle d’Álvarez au marbre. Mais ce soir, Altuve était leur moteur. Il se retrouve maintenant au marbre, et les Astros ont une fois de plus prouvé à quel point ils sont à l’aise loin de Minute Maid Park. Si cette combinaison continue, faites attention. Les Astros peuvent renverser toute cette série en un clin d’œil, et grâce en grande partie à Altuve, ils ont commencé ce processus ce soir.