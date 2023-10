José Abreu s’envole enfin avec Astros: « C’est le joueur que nous savions avoir signé »

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Lorsque les Astros de Houston ont signé avec José Abreu un contrat de 58,5 millions de dollars sur trois ans quelques semaines seulement après avoir remporté les World Series 2022, il semblait que les riches devenaient plus riches. Certains autour du jeu ont remis en question un engagement de trois ans de cette ampleur envers un joueur de premier but entamant sa saison de 36 ans, mais il y avait peu de doute sur ce que l’ancien MVP de l’AL pourrait fournir à court terme.

Yuli Gurriel était un agent libre qui venait de connaître le pire .647 OPS en carrière au cours de sa saison à 38 ans. Gurriel était adoré à Houston – et une légende du baseball cubain moderne à part entière – mais la première base était un endroit évident à améliorer, et Abreu s’y adaptait à merveille. Au diable les perspectives à long terme pour le type vieillissant et imposant de premier but/frappeur désigné – l’une des meilleures formations du baseball a semblé s’améliorer encore en ajoutant le tonnerre offensif d’Abreu au mélange.

Alors que les Astros se préparent à affronter les Rangers dimanche lors du premier match de la série de championnats de la Ligue américaine (FOX, 20 h 15 HE) – dans la foulée d’Abreu qui a réussi trois circuits sur sept au bâton lors de l’ALDS de la semaine dernière – c’est facile oublier à quel point sa campagne 2023 a été inégale.

Pendant les deux premiers mois de la saison, Abreu s’est battu comme il ne l’avait jamais fait auparavant. Ce n’était pas seulement décevant par rapport aux attentes élevées ; Abreu était carrément mauvais. Son .527 OPS en avril a été le pire mois civil de sa carrière. Ce chiffre a augmenté en mai — jusqu’à .533. On a beaucoup parlé de la disette d’Abreu en début d’année, qui a duré jusqu’au 28 mai (50 matchs).

En réalité, la panne de courant s’était prolongée depuis la fin de 2022. Abreu n’a réussi qu’un seul circuit au cours de ses 55 derniers matchs la saison dernière. Ses deux derniers mois avec les White Sox ont cependant été productifs. Il a atteint 0,310 avec un OBP de 0,372 au cours de la période susmentionnée. Une telle production était introuvable lors de son premier passage à Houston, car il atteignait .211 avec un OBP de .276 lorsque le calendrier est passé à juin. Une partie de cela pourrait être attribuée à une mauvaise chance de BABIP, mais les données sous-jacentes – sa vitesse de sortie moyenne, son taux de coups durs et son xwOBA étaient chacun au plus bas de sa carrière ou presque – suggéraient que la batte d’Abreu n’avait pas tout à fait le même punch qu’avant. . C’était moche.

Malgré toutes ses difficultés – et au milieu d’une course de division féroce qui a mis plus de pression sur Houston que les dernières saisons régulières – Abreu est resté confiant.

« Quand il allait mal, il m’a dit : ‘C’est bon. C’est bon' », a déclaré le manager Dusty Baker après que les Astros aient éliminé les Twins dans l’ALDS. « Quand ça allait mal, je me disais, mec, ça ne va pas. Mais dans son esprit, il savait que tout allait bien. »

Abreu n’avait jamais frappé moins que la cinquième place dans sa carrière en MLB jusqu’à cette année, puisqu’il a occupé les six trous 33 fois et a même chuté jusqu’à la septième place pendant quelques matchs en août.

Ses coéquipiers savaient que le frappeur qui avait constamment terrorisé les lanceurs des grandes ligues au cours de la dernière décennie était toujours là quelque part. Et tandis que son équipe est restée patiente et solidaire, Abreu a rendu la pareille de toutes les manières possibles.

« En fait, c’est lui qui nous soutenait », a déclaré l’arrêt-court Jeremy Peña à FOX Sports. « Même si cette saison ne s’est peut-être pas déroulée comme il le souhaitait, il était toujours le positif. C’est lui qui se montre positif chaque jour. C’est celui qui travaille chaque jour. Vous êtes en quelque sorte attiré par cela. « .

Abreu était tranquillement bien meilleur tout au long de la séquence, contribuant de manière significative à la poursuite réussie du Texas par Houston pour le titre AL West. Bien que sa moyenne au bâton soit restée faible, la puissance a commencé à refaire surface. Les six circuits d’Abreu en septembre étaient le maximum qu’il avait frappé en un mois depuis août 2021, et ses 26 points produits étaient à égalité au deuxième rang dans les majors.

Les Astros accèdent au septième ALCS consécutif et affronteront les Rangers

Même avec une solide finition, la ligne de la dernière saison d’Abreu – .237/.296/.383 – ressemblait à peine à celle d’un triple All-Star. Le .680 OPS était le plus bas de sa carrière de plus de 100 points. Son fWAR de -0,6 classé 130ème sur 133 frappeurs qualifiés.

Mais comme l’a proclamé l’ex-Astro Carlos Correa avant le début des séries éliminatoires « Vous jetez les chiffres par la fenêtre et la saison commence. C’est la saison qui compte. »

C’était facile à dire pour Correa – ou pour l’un des coéquipiers actuels d’Abreu qui ont pris l’habitude de courir en profondeur en octobre. Sans que ce soit de sa faute, Abreu n’a eu qu’une fraction d’une telle expérience en séries éliminatoires avant cette année – sept matchs au total sur deux sorties anticipées avec Chicago en 2020 et 2021. C’est une chose pour les vétérans chevronnés des séries éliminatoires comme Correa de savoir comment appuyer sur le bouton après une saison régulière difficile et élèvent leurs jeux pour correspondre au moment. Pour Abreu, rien ne garantissait que la performance de haut niveau reviendrait soudainement lorsque les enjeux augmenteraient, même après un mois de septembre encourageant.

Abreu a réalisé un oubliable 1 sur 7 lors des deux premiers matchs éliminatoires des Astros le week-end dernier. Mais une fois que leur série de divisions a déménagé au Minnesota – dans un stade approximatif de Target Field qu’il connaissait si bien depuis ses jours à AL Central – Abreu a trouvé ce changement proverbial. Son deux circuits titanesques au champ gauche et cinq points produits ont rythmé la victoire éclatante de Houston 9-1 lors du troisième match.

Lors de la victoire 3-2 des Astros lors du quatrième match, le redoutable quatuor au sommet de leur ordre – José Altuve, Alex Bregman, Yordan Álvarez et Kyle Tucker – s’est combiné pour obtenir un score de 1-12 avec six coups de poing. C’est Abreu qui a inscrit le circuit de deux points au cinquième, ce qui a finalement fourni suffisamment d’amorti à l’enclos des releveurs tant vanté de Houston pour clôturer la série. Après avoir réussi deux circuits un jour plus tôt, c’était la première fois qu’Abreu lançait trois circuits en deux matchs depuis août 2020.

« Il nous a fait gagner quelques matchs », a déclaré Peña. « Chaque point compte en séries éliminatoires. Il a été énorme pour nous. »

José Abreu écrase un circuit de deux points, donnant l’avantage aux Astros contre les Twins

Le match 4 était le genre de performance que les adversaires craignaient sûrement lorsqu’Abreu a signé pour la première fois avec Houston. Une unité offensive du calibre de Houston – en particulier une unité qui n’a pas fait ses preuves dans les jeux à fort effet de levier – peut déjà vous battre de bien des manières. Cependant, le baseball est difficile et même les meilleurs joueurs peuvent être apaisés dans n’importe quel match. Une équipe comme le Minnesota serait heureuse de s’inscrire pour un 1 sur 12 des frappeurs 1-2-3-4 de Houston si elle en avait l’occasion. Un Abreu rajeuni au bâton cinquième, cependant, a rendu cela sans objet.

Remplissez votre alignement avec suffisamment de frappeurs capables de changer la donne avec un gros swing au bon endroit, et votre propre marge d’erreur en octobre peut s’élargir. C’est une affaire énorme, et c’était l’intention derrière l’acquisition d’Abreu en premier lieu. Il a fallu un certain temps pour que son impact sur l’alignement se fasse sentir de manière aussi évidente, mais cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment pour les Astros.

« Ce qu’il fait n’est une surprise pour personne », a déclaré Peña. « Parce que c’est le joueur que nous connaissions et que nous avons signé dans cette équipe.

« Nous savions juste que c’était une question de temps. »

