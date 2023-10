José Abreu lance Astros devant Twins, de retour à ALCS pour la confrontation contre les Rangers

Les Astros de Houston sont inévitables.

Qu’il s’agisse de verrouiller la Ligue américaine de l’Ouest lors de la dernière journée de la saison régulière, d’être le seul champion de division à remporter un match 1 lors de cette ronde, ou de piétiner les Twins du Minnesota dans leur propre maison, les Astros font exactement ce que nous tous. attendu en octobre. Houston a remporté la série de division en quatre matchs et s’est qualifié pour sa septième série de championnats de la Ligue américaine consécutive. Désormais, seuls les Texas Rangers les empêchent d’atteindre les World Series pour la troisième année consécutive.

Voici plus de détails sur la victoire 3-2 de Houston en série mercredi.

Ce dont nous nous souviendrons

Bryan Abreu étant Bryan Abreu. Sa performance éteinte en huitième manche a donné la chair de poule. À six retraits d’envoyer les Astros à l’ALCS, Abreu a retiré le côté sur 12 lancers. Le troisième frappeur, Edouard Julien, avait réussi un circuit lors de sa précédente présence au bâton et Abreu l’a retiré avec facilité sur trois lancers.

Ryan Pressly a eu la tâche la plus difficile, tentant de clôturer le match avec une avance d’un point contre le cœur de l’ordre des Twins. Mais il s’appelle Ryan Pressly, donc il s’est amélioré à 13 sur 13 lors des arrêts en séries éliminatoires. Ce n’était qu’une brillante performance de la part de l’arrière de l’enclos des releveurs des Astros, dans les situations d’effet de levier les plus élevées que ce sport puisse offrir.

MVP du jeu 4

Un autre Abreu ! José Abreu reçoit les honneurs de MVP pour avoir écrasé son troisième circuit au cours des deux derniers jours. Pour qui se prend-il, Yordan Álvarez ? Le circuit de deux points d’Abreu en quatrième manche a brisé un match 1-1 et a donné aux Astros le seul avantage dont ils auraient besoin pour assurer la victoire. Greffié des White Sox de Chicago et vainqueur de l’hiver des Astros, Abreu a lutté contre une blessure et a réalisé la pire saison offensive de sa carrière, tout en gagnant 19,5 millions de dollars.

Même si sa puissance manquait en saison régulière, le joueur de premier but de Houston l’a trouvée au bon moment. Si Abreu peut continuer à frapper cet automne, les fans d’Astros auront tout oublié de son printemps et de son été pourris.

José Abreu écrase un circuit de deux points, donnant l’avantage aux Astros contre les Twins

À l’intérieur de la boîte

Les Astros ont une fiche de 21-6 dans la série de division remontant à 2017. De plus, ils ont une fiche de 8-4 dans les matchs sur route de l’ALDS. Jouer à l’extérieur devant des foules adverses ne les dérange tout simplement pas. Cinq de leurs victoires décisives pour l’ALDS ont eu lieu lors de véritables matchs sur route.

Les sept apparitions consécutives de Houston à l’ALCS constituent un record. Les Astros n’étaient déjà que la deuxième équipe à accéder à six LCS consécutifs (depuis 1969), rejoignant les Braves d’Atlanta 1991-99. Depuis 2017, les Astros ont disputé plus de matchs en séries éliminatoires (90) et remporté plus de victoires en séries éliminatoires (56) que tout autre club.

Qu’est-ce qui nous a surpris ?

Que les Twins n’ont pas livré le même combat à domicile qu’à Minute Maid Park lors du deuxième match après avoir pris du retard dans la série. Certes, le Minnesota a eu l’as Pablo López à son meilleur, lançant sept manches blanchies et infligeant aux Astros leur première défaite à domicile en ALDS depuis 2015. Les choses sont toujours plus faciles lorsque votre as étouffe l’une des formations les plus difficiles du baseball. Mais les Twins ont obtenu une excellente performance de la part de leur équipe de lanceurs lors du quatrième match.

Le partant Joe Ryan et cinq autres releveurs se sont combinés pour n’accorder que trois points, ce qui a permis de maintenir le match serré toute la soirée. L’offensive du Minnesota a cependant répondu avec un seul coup sûr après la première manche. Julien a finalement mis fin à une disette en sixième avec un tir solo vers la gauche qui a réduit le déficit des Twins à 3-2. Cela à lui seul ne suffira évidemment pas contre les champions en titre, et il s’agit d’une baisse notable de l’effort offensif du Minnesota lors des deux premiers matchs à Minute Maid.

Les Astros accèdent au septième ALCS consécutif et affronteront les Rangers

Et après?

La saison de rebond des Twins est terminée et les Astros avancent pour affronter les Rangers dans l’ALCS, qui débute dimanche. Grâce à cette ALDS qui se termine en quatre matchs, les Astros bénéficieront de trois jours de répit de l’hystérie des séries éliminatoires et du train-train quotidien du match. La courte pause leur donne également la possibilité de réinitialiser la rotation comme Dusty Baker et sa compagnie le jugent opportun. Quelle que soit la façon dont Baker décide de le trancher, les meilleurs bras de Houston, Justin Verlander et Framber Valdez, bénéficieront de jours de repos supplémentaires avant de lancer l’ALCS.

Pour les Twins, ils sortent sur une note sombre après leur première apparition dans l’ALDS depuis 2019. Mais ils ont également remporté leur premier match éliminatoire en 19 ans et leur première série éliminatoire en 21 ans. Cela ne sera pas oublié ni dévalorisé au Minnesota de si tôt. Cette intersaison, le front office devra se réconcilier avec le fait que cette liste n’a toujours pas le punch nécessaire pour égaler, et encore moins battre une puissance comme Houston. Cette série a montré qu’un autre grand partant et une plus grande profondeur d’alignement pourraient faire beaucoup pour le Minnesota. Mais l’expérience a également été un facteur dans ces séries éliminatoires, et les Twins en ont remporté six matchs précieux. Ils ont également reçu un soutien fort et énorme de la part des foules à guichets fermés de Target Field.

Ce fut une très bonne saison pour les Twins, et peut-être la base d’une excellente saison dans un avenir proche.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .