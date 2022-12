Jos Buttler timide sur le retour du test alors qu’il se tourne vers la Coupe du monde ODI en Inde l’année prochaine | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais du ballon blanc, Jos Buttler, a déclaré à Sky Sports News qu’il ne savait pas s’il reviendrait du côté des tests.

Buttler a conduit son côté à la Coupe du monde T20 en Australie le mois dernier alors que l’Angleterre battait le Pakistan en finale pour ajouter le titre abrégé à la version 50 ans et plus qu’ils avaient réclamée en 2019.

Le gardien de guichet-batteur a marqué 2 907 points en 57 tests depuis ses débuts contre l’Inde en 2014.

Mais sa dernière apparition au test a eu lieu lors du quatrième test des cendres en janvier, lorsqu’il n’a marqué que 11 points au cours des deux manches. Avance rapide de 11 mois, et Ben Stokes a pris le côté Test dans une direction différente sans Buttler et Ben Foakes a cimenté sa place en tant que gardien de guichet de l’Angleterre.

Interrogé sur un retour potentiel du côté des tests, Buttler a déclaré: “Nous allons attendre et voir, je ne sais pas pour le moment, pour être honnête.

“J’apprécie vraiment ce que je fais en ce moment, et avoir l’opportunité d’être capitaine des équipes de balle blanche a été un grand défi et vraiment agréable.”

Buttler était sous une forme inspirée pour l’Angleterre lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Inde



Stokes a “beaucoup dans son assiette” | ODI ne retourne pas les cartes

Buttler et l’entraîneur-chef de la balle blanche Matthew Mott se tourneront ensuite vers la Coupe du monde ODI, qui se déroulera en Inde l’année prochaine.

L’Angleterre a une série de trois matches en Afrique du Sud en janvier et deux séries à domicile contre la Nouvelle-Zélande et l’Irlande en septembre prévues avant le début de la Coupe du monde.

Cela donne à Buttler 10 matchs pour établir son équipe de plus de 50 ans, qui a des trous de la taille de Ben Stokes et Eoin Morgan, après que la paire ait pris sa retraite plus tôt cette année.

Ben Stokes a été ovationné par les fans alors qu’il quittait le cricket ODI pour la dernière fois de sa carrière.



Buttler a déclaré: “L’attention se tourne vers la Coupe du monde des 50 ans et essaie de penser à l’avenir et de planifier comment nous aborderons ce tournoi. Nous avons eu quelques retraites de côté, des piliers à Stokes et Morgan.

“Nous devons trouver comment combler ce vide et donner aux gars l’opportunité d’occuper ces postes et de chercher à construire une équipe équilibrée avant le tournoi.”

Alors que Morgan s’est retiré du cricket international, Stokes s’est éloigné des ODI sans fermer complètement la porte à la Coupe du monde.

Mark Butcher a déclaré que la capacité de Ben Stokes à faire face à la pression lors de la finale de la Coupe du monde T20 était “étonnante”.



S’exprimant avant la série de tests au Pakistan, Stokes a déclaré: “Qui sait ce que je pourrais ressentir envers une Coupe du monde à l’époque?”

Il a révélé que le directeur du cricket masculin Rob Key l’avait approché après le succès du T20. “Il m’a tiré sur le côté et dès qu’il a dit ‘Coupe du monde à 50 ans’, je me suis éloigné”, a déclaré Stokes.

“Qui sait ? Pour le moment, étant ici (au Pakistan), je me concentre uniquement sur cette série.”

Buttler adopte une approche “wait and see” avec Stokes, qui a été si déterminant pour l’Angleterre lors du triomphe de la Coupe du monde 2019.

Le capitaine des tests d’Angleterre, Ben Stokes, parle à Nasser Hussain de sa décision de se retirer du cricket ODI, affirmant que le calendrier et la pression sur les joueurs anglais sont devenus insoutenables pour lui-même.



“Ben, pour le moment, a pris sa retraite du cricket ODI et il a beaucoup à faire en tant que capitaine de l’équipe de test et, évidemment, une série passionnante à venir avec les Ashes l’année prochaine en particulier.

“Nous allons simplement planifier à l’avance et donner aux gars l’opportunité et les choses se dérouleront naturellement. Je pense qu’au cours des six à huit prochains mois, les gars vont très bien performer et lever la main et essayer de revendiquer ces postes. “

Buttler “excité” pour le retour d’Archer

Un nom auquel Buttler pourra potentiellement faire appel est Jofra Archer, qui a fait son retour tant attendu au cricket dans un match de préparation pour les Lions d’Angleterre le mois dernier.

Key a précédemment exhorté Archer à la prudence, avertissant qu’il ne sera pas précipité, tandis que Stokes espère qu’il pourra faire appel au quilleur rapide pour les Ashes.

Le capitaine des tests d’Angleterre, Ben Stokes, se dit ravi de revoir Jofra Archer



Archer lui-même espère être en forme pour la Coupe du monde et bien que Buttler n’ait pas précisé quand Archer reviendrait, le capitaine anglais du ballon blanc a déclaré que ce serait “fantastique” de le faire revenir le moment venu.

“Vraiment excité pour Jofra lui-même de recommencer à faire ce qu’il aime faire et à jouer à nouveau au cricket. C’est une telle superstar du jeu et nous aimons tous le voir jouer”, a-t-il déclaré.

“C’est un joueur tellement X-factor et un joueur passionnant. Pour les fans de cricket anglais et pour lui-même, revenir sur le terrain est fantastique pour tout le monde.”

Calendrier ODI Angleterre 2023 Série Afrique du Sud, 27 janvier-1er février Série néo-zélandaise, du 8 au 15 septembre Série Irlande, 20-26 septembre Coupe du monde ICC 50+, octobre-novembre 2023, Inde

Côté test apportant “beaucoup d’excitation”

Le joueur de 32 ans a salué la façon dont l’équipe de Stokes a abordé le test de cricket. Ils ont remporté sept matchs sur huit après la palpitante première victoire en test contre le Pakistan, qui comprenait un première journée record à Rawalpindi.

Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi



Buttler a décrit le côté comme “excitant”, ajoutant qu’ils sont “fantastiques à regarder”.

“Je pense qu’à chaque fois qu’ils semblent jouer à la minute, les gens se demandent si” Bazball “fonctionnera à certains endroits et je pense qu’ils ont joué avec brio”, a-t-il déclaré.

“Ils ont mis beaucoup de pression sur le Pakistan, sans prendre beaucoup de risques.”

Buttler pense que la façon dont l’Angleterre joue au cricket en ce moment attirera plus de gens vers le test de cricket, à une époque où les gens sont attirés par le format plus court.

“Je suis sûr qu’il y a de grandes chances que, en écoutant la façon dont l’entraîneur parle, ils sentent que c’est leur devoir et leur obligation de vraiment divertir les gens et de montrer à quel point ils sont talentueux.

“Le cricket a beaucoup changé, et l’introduction de la forme courte et du cricket T20 a suscité beaucoup d’enthousiasme. Et ils montrent que dans le formulaire de test, vous pouvez également le faire. Je pense certainement que les enfants qui regardent ce genre de chose, une marque vraiment excitante, vous voulez en faire partie.”