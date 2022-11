Jos Buttler ne s’inquiète pas de la défaite de l’ODI de l’Angleterre contre l’Australie après les célébrations de la Coupe du monde | Nouvelles du cricket

Jos Buttler dit qu’il n’a aucune inquiétude après qu’une Angleterre rouillée ait été largement battue par l’Australie lors de leur première ODI quelques jours seulement après avoir été couronnés champions de la Coupe du monde T20.

Matthew Mott a apporté huit changements à l’équipe qui a battu le Pakistan lors de la finale de dimanche alors qu’il cherchait à utiliser le revirement rapide comme une fenêtre dans laquelle donner des opportunités à certains des joueurs marginaux de l’Angleterre.

Un démarrage lent avec la batte et le ballon s’est finalement avéré coûteux à Adélaïde, les visiteurs tombant à 66-4 au début de leurs manches avant de lutter pour faire une brèche dans le partenariat d’ouverture de 147 points de David Warner et Travis Head, qui a jeté les bases de la poursuite de l’Australie. de 288.

Steve Smith a livré des signes inquiétants d’un retour à son meilleur niveau impérieux avec un 80 invaincu pour porter l’Australie sur la ligne, bien que l’Angleterre ait commencé à s’adapter au terrain pour ralentir les hôtes alors que le soleil commençait à entrer.

“Pas du tout préoccupé par le résultat, tout dépend du caractère que nous avons montré”, a déclaré le skipper Buttler. “Je voulais jouer avec intention. Dawid Malan a fait des manches fantastiques. Arriver à ce score à partir de la position dans laquelle nous étions était génial.

“Sur le terrain, nous avons pris des risques et tout le monde a répondu. Je suis sûr que nous apporterons quelques changements tout au long de la série, continuerons à approfondir ce vivier de talents.”

Image:

Dawid Malan a marqué son deuxième siècle ODI pour l’Angleterre





Dawid Malan a joué dans le pli pour l’Angleterre avec 134 livraisons sur 128 pour stabiliser le navire et aider son poste latéral 287 après avoir vu six guichets tomber pendant son temps au milieu.

Sans le coup du centenaire de 35 ans, le concours serait terminé depuis longtemps avant que Smith ne le scelle avec un six avec 19 balles à revendre.

“Être en forme et performant comme je l’ai fait, c’est extrêmement satisfaisant après la déception de la semaine dernière – déception mais aussi l’excitation et l’exaltation massives de gagner cette Coupe du monde”, a déclaré Malan.

“Il y a tellement de cricket à venir et j’ai encore tellement de choses à jouer dans ma carrière. Je veux toujours me pousser dans cette équipe et je veux toujours être également à la prochaine Coupe du monde T20.”

Il est arrivé sur le dos de Malan qui a raté à la fois la demi-finale et la finale de la Coupe du monde, l’Angleterre ayant choisi de ne pas le risquer pour cette dernière malgré qu’il ait passé des tests de condition physique après s’être remis d’une blessure à l’aine gauche.

Image:

Dawid Malan a finalement été licencié à la 46e





“Nous avons tous des moments difficiles dans nos carrières”, a-t-il déclaré. “Ne pas pouvoir jouer la finale a probablement été l’une des journées les plus difficiles que j’ai jamais eues en tant que joueur de cricket. C’est comme ça le sport – c’est parfois cruel.

“Naturellement, la décision a été prise de ne pas risquer Woody et moi, même si nous avions fait ce qu’il fallait. J’ai eu quelques larmes ce soir-là, on ne sait jamais à combien de finales de Coupe du monde vous allez participer.

“Si vous n’êtes tout simplement pas en forme et que vous ne pouvez pas faire ce qui est requis, il est probablement plus facile de passer un test de condition physique et d’être toujours dans une situation où vous êtes toujours à risque et vous pourriez toujours laisser tomber l’équipe en tirant le lendemain dans la deuxième partie du jeu à la poursuite d’un ballon.

“Mark (Wood) et moi-même avons eu une conversation de deux minutes. Nous avons tous les deux été étripés et nous avons ensuite dit” ce n’est plus à propos de nous, c’est à propos de ce dont l’équipe avait besoin “. C’est du passé. Nous avons gagné la Coupe du monde, c’est tout c’est important.”

Cette victoire a marqué un début parfait pour le règne de Pat Cummins en tant que capitaine australien de l’ODI après avoir succédé à Aaron Finch après sa retraite en septembre.

Image:

Steve Smith a publié 80 livraisons sur 78





Cummins a terminé avec des chiffres de 3-62 avec le ballon tout en trouvant des encouragements au sommet de l’ordre des frappeurs, qui a vu Head tirer 69 sur 57 alors qu’il occupait la place également précédemment occupée par Finch.

“Une performance fantastique, une performance d’équipe”, a déclaré Finch. “Nous sommes arrivés ici très frais et désireux de nous y remettre.

“Ash Agar dans l’équipe, Travis Head, ils se sont levés. Tout le monde a craqué, c’était génial. Vraiment agréable de voir le classique Smithy. Il est bien sorti aujourd’hui, au cours du dernier mois environ, à chaque fois que je joue, je m’améliore .”

Avant : Bon défi pour Buttler

L’ancien gardien de guichet anglais Matt Prior a salué le revers comme un nouveau test pour Buttler.

“Je pense que c’est un point vraiment important, l’Angleterre a eu le coup franc si vous voulez, tout le monde est fatigué et en fête, mais attendez une minute, vous jouez toujours pour votre pays, vous jouez toujours pour l’Angleterre, vous avez toujours de la chance de portez ce maillot et vous jouez contre l’Australie, le vieil ennemi”, a déclaré Prior sur BT Sport après le match.

“Ils ont eu leur cadeau, ils doivent gagner la série 2-1 maintenant. Les gens s’attendront très rapidement à ce qu’ils la rallument.

“Ce sera en fait un bon défi pour Jos Buttler en tant que capitaine, car où en est-il mentalement ? Il sera épuisé.

“Garder le guichet est déjà assez difficile, sans parler d’avoir à être capitaine, vous venez de gagner une Coupe du monde et l’intensité de celle-ci et tout le reste.

“Mais il va devoir diriger depuis le front, galvaniser les troupes et dire quelque chose comme” les bons gars, ça suffit “.”

Et après?

La série ODI se poursuit à Sydney samedi, avant que le troisième et dernier match n’ait lieu à Melbourne mardi. Les deux commencent à 3 h 20, heure du Royaume-Uni, avec des commentaires textuels superposés des deux matchs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports.