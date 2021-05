Jos Buttler marque le premier cent T20 avec 124 balles sur 64 pour les Royals du Rajasthan en IPL | Nouvelles de cricket

Jos Buttler célèbre sa centaine de T20

Jos Buttler a fracassé son premier T20 100 avec un superbe 124 balles sur 64 pour les Rajasthan Royals contre Sunrisers Hyderabad en Premier League indienne.

Le batteur anglais Buttler a dépassé son précédent meilleur score dans le format de 95 pas éliminé, avec ses manches palpitantes à Delhi avec huit six et 11 quatre alors qu’il atteignait le score le plus élevé d’un joueur anglais dans l’IPL.

Buttler a atteint cinquante sur 39 balles, mais n’a ensuite pris que 17 livraisons de plus pour atteindre trois chiffres et a marqué 80 des 26 dernières balles qu’il a affrontées alors qu’il frappait une première tonne dans le 282e match T20 de sa carrière.

1:44 Buttler était ravi de retrouver sa meilleure forme en écrasant 124 balles sur 64 pour les Rajasthan Royals dans l’IPL Buttler était ravi de retrouver sa meilleure forme en écrasant 124 balles sur 64 pour les Rajasthan Royals dans l’IPL

Les faits saillants de l’athlète de 30 ans ont été de prendre la 15e place de Mohammad Nabi pour 21 et de faire exploser 24 de Sandeep Sharma au 19e avant que ce dernier ne le fasse tomber d’un bord intérieur.

Buttler, dont le meilleur score en six manches précédentes dans le tournoi de cette année était de 49, a déclaré après avoir aidé les Royals à 220-3: « J’ai vraiment apprécié. C’était super de passer du temps là-bas et de m’amuser. Je n’ai pas trouvé. Cela fait un moment que je ne me sens pas au mieux de ma forme maintenant, donc ça a été un peu difficile.

« Vous devez parfois accepter que vous ne jouiez pas bien et simplement trouver un moyen de vous accrocher. Parfois, je pense que j’ai été coupable d’avoir essayé de me remettre en forme trop rapidement et de ne pas me donner une chance. J’ai réussi à faites cela et s’est amélioré au fur et à mesure que les manches avançaient.

0:32 Buttler dit que Sir Alastair Cook ne peut plus le taquiner après avoir égalé l’ancien capitaine anglais en marquant une tonne T20! Buttler dit que Sir Alastair Cook ne peut plus le taquiner après avoir égalé l’ancien capitaine anglais en marquant une tonne T20!

« J’ai passé une grande partie de ma carrière dans l’ordre intermédiaire où des centaines ne sont pas nécessairement aussi faciles à trouver. Au sommet de l’ordre, vous avez une grande chance, donc je vais enfin arrêter de faire dire à Sir Alastair Cook qu’il en a une. plus de T20 cent que moi! «

Buttler est le quatrième joueur anglais à marquer un siècle IPL après Kevin Pietersen, son coéquipier des Rajasthan Royals Ben Stokes (deux fois) et Jonny Bairstow des Sunrisers.

Pietersen a marqué 103 pas pour Delhi Capitals contre Deccan Chargers en 2012, tandis que Stokes – absent cette saison en raison d’un doigt cassé – a frappé un 103 invaincu pour Rising Pune Supergiant contre les Lions du Gujarat en 2017, puis 107 pas pour les Rajasthan Royals contre les Indiens de Mumbai en 2020.

Ben Stokes a marqué un siècle pour le Rajasthan contre les Indiens de Mumbai aux Emirats Arabes Unis la saison dernière

Bairstow, quant à lui, a amassé 114 pour les Sunrisers contre les Royal Challengers Bangalore en 2019.

Buttler aurait été piégé lbw sur sept par Rashid Khan dimanche si Sunrisers avait pu demander un examen – mais ils l’avaient déchiqueté plus tôt en cherchant à faire sortir Yashasvi Jaiswal lbw.

Buttler a fait payer aux Sunrisers alors que son deuxième stand de 150 balles sur 88 balles avec le skipper des Royals Sanju Samson (48 sur 33 a propulsé leur équipe à un total énorme à Feroz Shah Kotla, le même lieu où 437 points avaient été marqués lorsque Mumbai a devancé Chennai Super. Les rois dans un thriller samedi soir.

Les Sunrisers sont maintenant dirigés par Kane Williamson, David Warner ayant été limogé de son poste de capitaine puis complètement exclu du match de dimanche avec le Rajasthan.

