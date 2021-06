Jos Buttler: le gardien-batteur de guichet de l’Angleterre manquera le reste de la série de balles blanches contre le Sri Lanka | Nouvelles de cricket

Jos Buttler a atteint son 13e T20 cinquante alors que l’Angleterre a poursuivi 130 pour battre le Sri Lanka par huit guichets dans le premier T20I

Jos Buttler manquera le reste de la campagne de balle blanche de l’Angleterre contre le Sri Lanka après s’être blessé au mollet lors de la première victoire du T20 mercredi.

Le gardien-batteur de guichet a subi une IRM jeudi matin à Cardiff, qui a révélé une petite déchirure au mollet droit.

Buttler a ressenti de l’oppression et de l’inconfort à la fin du match après qu’un 68 vainqueur du match n’a pas permis d’obtenir une victoire de huit guichets.

Il s’est reposé pour le deuxième T20 jeudi, qui a vu l’Angleterre remporter une victoire en série, et rentrera chez lui vendredi pour commencer un programme de rééducation.

7:27 Le meilleur de l’action du deuxième T20 entre l’Angleterre et le Sri Lanka Le meilleur de l’action du deuxième T20 entre l’Angleterre et le Sri Lanka

Le batteur du Yorkshire Dawid Malan a été ajouté à l’équipe ODI pour la prochaine série ODI au Sri Lanka.

Hussain : le fanfaron de Livingstone renforce les espoirs de Coupe du monde

Nasser Hussain a fait l’éloge du « swagger » et de la présence de Liam Livingstone dans le pli après sa performance d’homme du match lors de la victoire décisive de l’Angleterre contre le Sri Lanka.

Le batteur de 27 ans a terminé invaincu avec 29 balles sur 26 alors qu’il aidait l’Angleterre à se remettre de 36-4 pour chasser un total révisé de 103 à Sophia Gardens, partageant un stand de 54 points avec Sam Billings.

L’homme du Lancashire a également lancé deux tours économiques au début des manches du Sri Lanka, comme il l’a fait lors du premier IT20, et Hussain pense que Livingstone est le joueur marginal qui a le plus insisté sur ses prétentions à la sélection pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année.

« Liam Livingstone ne me semble pas être quelqu’un qui est sous pression », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Il semble apprécier son cricket, il semble avoir un air fanfaron et une présence au niveau du pli. Que cela continue longtemps.

« Le partenariat entre Billings et Livingstone était excellent. Livingstone, j’ai adoré le petit film pour six qu’il a joué parce qu’il montrait juste sa présence. Lui, en particulier, a joué d’une manière très cool, calme et hors de tout le monde dans ces deux matchs, Je dirais que Livingstone a le mieux poussé son cas. »

Regardez le troisième et dernier T20 International entre l’Angleterre et le Sri Lanka, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 14h samedi.