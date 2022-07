Jos Buttler: le bâton de l’Angleterre est toujours sa «super force», malgré une lourde défaite contre l’Inde lors du premier ODI | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jos Buttler réagit à la défaite de 10 guichets de l’Angleterre contre l’Inde lors du premier ODI au Kia Oval

Le capitaine de la balle blanche de l’Angleterre, Jos Buttler, insiste sur le fait que leur frappeur reste leur “super force” et ne déraillerait pas bien qu’ils aient été éliminés pour seulement 110 par l’Inde lors du premier match international d’une journée mardi.

Après avoir perdu la série T20I précédente 2-1, l’Angleterre a emballé son top six avec les stars de retour du test Ben Stokes, Jonny Bairstow et Joe Root pour le match d’ouverture au Kia Oval, pour être ensuite renversé en seulement 25,2 overs.

Stokes et Root n’ont pas réussi à marquer, tout comme Jason Roy et Liam Livingstone, tandis que la meilleure forme de carrière de Bairstow avec la batte n’a pas été conservée car il a été renvoyé pour sept ans.

L'Angleterre a perdu Jason Roy, Joe Root et Ben Stokes pour des canards alors qu'ils dégringolaient à 7-3 contre l'Inde lors du premier ODI au Kia Oval.

Le duo indien Rohit Sharma et Shikhar Dhawan, d’autre part, ont donné l’impression que le frappeur était facile en remportant une victoire de 10 guichets en seulement 18,4 overs.

Buttler a maintenant perdu trois de ses quatre matchs en tant que skipper permanent depuis la retraite d’Eoin Morgan, mais il reste convaincu que rien de drastique n’est nécessaire.

Eoin Morgan explique comment le capitaine anglais Jos Buttler réagira à la lourde défaite contre l'Inde lors du premier ODI.

“Vous ne voulez certainement pas que des jours comme celui-ci arrivent, et ils arrivent rarement, mais aujourd’hui est l’un de ces jours et c’est difficile à supporter”, a-t-il déclaré.

“Il est certainement essentiel de ne pas paniquer, de ne pas trop se pencher dessus et de ne pas trouver trop de défauts. L’Inde a fantastiquement bien joué et nous n’avons pas réussi à gérer cela aussi bien que nous l’aurions souhaité.

“Mais, si je regarde en arrière au cours des cinq ou six dernières années, le bâton a été notre super force dans cette forme de jeu.

“Vous regardez les noms des gars là-dedans, ils font partie des meilleurs joueurs que nous ayons eus, donc il n’y a pas besoin de paniquer du tout et pas beaucoup de temps pour s’y attarder non plus.

Nasser Hussain estime que "ce n'est pas le moment de paniquer" après que l'Angleterre a perdu par 10 guichets contre l'Inde lors du premier ODI

“Nous essaierons d’en tirer des leçons autant que possible, mais nous nous en tiendrons à ce que nous savons et il y a une grande confiance dans ce vestiaire qu’il y a de brillants joueurs là-dedans.

“Nous devons être positifs, revenir sur le terrain et remettre les choses en ordre lorsque nous jouerons jeudi.”

Le match s’est avéré décevant pour l’unité vainqueur de la Coupe du monde de Roy, Bairstow, Root, Stokes et Buttler – jouant ensemble un ODI pour la première fois depuis la finale de 2019.

L'Angleterre a subi une défaite cinglante de 10 guichets contre l'Inde lors du premier ODI à The Kia Oval, au cours de laquelle ils ont été éliminés pour 110 en 25,2 overs

Les circonstances ont fait en sorte qu’ils n’ont pas fait le même XI au cours des trois dernières années, avec les restrictions de Covid, le repos et la rotation et l’interruption de Stokes en 2021, tous facteurs.

Le calendrier de l’Angleterre signifie que les choses vont rester délicates pour ceux qui sont des joueurs de premier choix dans tous les formats, mais Buttler comprend les compromis qui doivent être faits.

“Cela fait longtemps que nous n’avons pas joué tous ensemble et c’est difficile”, a-t-il déclaré.

“Je pense que les horaires sont de plus en plus difficiles pour tous les joueurs de format pour jouer tous les matchs, donc nous devons juste faire attention à gérer tous ces gars.

“La clé est de se présenter à ces événements ICC clairement avec quelle est votre meilleure équipe, mais aussi avec des gars frais et aussi bons pour participer à ces tournois que possible. Il y aura des moments dans les séries bilatérales que les gars manqueront parce que c’est est tout simplement inaccessible pour les gars de jouer chaque match.”

