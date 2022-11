Jos Buttler: la série ODI de l’Angleterre contre l’Australie obtiendra des «jus compétitifs» | Nouvelles du cricket

Jos Buttler reconnaît la difficulté de l’Angleterre à jouer si peu de temps après son triomphe en Coupe du monde T20, mais il est sûr qu’une série ODI contre l’Australie déclenchera le “jus compétitif”.

Quatre jours seulement séparent l’Angleterre de devenir la première équipe masculine à unifier les Coupes du monde limitées, battant le Pakistan en finale du T20 et le début d’une série ODI contre l’Australie à Adélaïde.

Le moment de la série de trois matches, qui ne compte pas pour la qualification pour la Coupe du monde des 50 ans et plus de l’année prochaine en Inde, a été qualifié d ‘”horrible” par Moeen Ali, et Buttler était d’accord avec ce sentiment.

Mais le capitaine anglais, s’adressant aux médias à la veille du match d’ouverture de jeudi, a insisté sur le fait qu’ils ne passeraient pas par là, ajoutant que la menace de leurs rivaux des Ashes pouvait leur donner un certain élan.

“C’est dur, je pense, absolument”, a déclaré Buttler. “Mais nous continuons. C’est un revirement rapide, il ne sert à rien de cacher que ce sera un défi pour nous, ayant eu un tel niveau il y a quelques jours.

Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l'Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche



“Nous y allons juste en essayant de vraiment profiter des jeux et de jouer avec beaucoup de liberté – pas que nous ayons besoin d’une excuse pour le faire.

“Une fois que vous aurez franchi la ligne et que vous jouerez contre l’Australie, je suis sûr que ces jus compétitifs commenceront.”

Au moins trois membres de l’équipe d’Angleterre qui sont entrés sur le terrain dimanche seront dans le XI de jeudi, mais cette série offre des chances à ceux qui sont en marge tels que James Vince et Sam Billings.

Vince a enregistré son seul cent international lors de son dernier ODI contre le Pakistan l’année dernière et est une option pour s’associer à Jason Roy, de retour avec l’Angleterre après avoir été négligé pour la Coupe du monde T20.

Le skipper victorieux de l'Angleterre, Buttler, déclare que la série australienne ODI fera démarrer le "jus compétitif"





Le quilleur rapide Luke Wood et le spinner Liam Dawson ont parcouru les réserves ces dernières semaines et pourraient rejoindre le rapide Olly Stone, sur le chemin du retour après une blessure, en offrant des options alternatives.

Alors que Buttler était discret sur sa sélection d’équipe, il a indiqué que Dawid Malan, qui a raté les huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir peaufiné son aine gauche, devrait être disponible.

Michael Atherton de Sky Sports salue les progrès réalisés par l'Angleterre au cours des dernières années dans le cricket à balle blanche et affirme qu'ils sont sans aucun doute l'équipe à battre



“Il était apte à jouer la finale”, a déclaré Buttler. “Il y avait un élément de risque là-bas que nous ne voulions pas prendre, mais il a eu quelques jours de plus. Je suis sûr qu’il sera en mesure de jouer.

“Il y a une nouvelle énergie, des joueurs fantastiques arrivent et veulent marquer leur marque. Il y a une telle profondeur de talent dans le jeu de la balle blanche, il est difficile d’entrer dans le onze final et les bons joueurs manquent.

“Certains gars n’ont peut-être pas eu autant d’occasions qu’ils l’auraient souhaité tout au long de la Coupe du monde, mais ils cherchent désespérément à performer. C’est toujours la marque d’une bonne équipe quand de bons joueurs sont absents.”

Moeen Ali, joueur polyvalent anglais, dit que lui et l'équipe d'Angleterre sont toujours en effervescence après leur spectaculaire victoire en Coupe du monde T20 contre le Pakistan



Les célébrations de l’Angleterre ce week-end comprenaient Matthew Mott se faisant raser la tête par Moeen après un pari avec Sam Curran, qui doit apparemment se faire teindre les cheveux dans la couleur choisie par l’entraîneur-chef.

“En fait, je ressens pour Sam, je pense qu’il s’est fait avoir là-bas parce que l’accord, à mes yeux, ne consistait qu’à raser les cheveux de Motty”, a ajouté Buttler. “Mais il est maintenant sorti avec Sam qui doit teindre le sien.

Sam Curran a été nommé joueur du match lors de la finale de la Coupe du monde T20 et joueur du tournoi après avoir remporté 13 guichets en six matches



“Mais cela a donné beaucoup d’énergie à tout le monde quand il est entré dans la pièce et je pense que Mo s’était rasé la tête. Fair-play pour lui d’avoir tenu parole, je ne suis pas sûr que ça va repousser pour lui, pour être honnête !

“Nous avons certainement célébré et apprécié cela. Au cours des derniers jours, cela a vraiment commencé à se refléter dans ce que nous avons accompli. C’est fantastique d’avoir un peu de temps pour y penser.

“Nous sommes loin mais je suis tellement fier de tout le monde ici et nous avons apprécié, c’était génial.”