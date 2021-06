0:36



Jos Buttler dit que l’Angleterre doit se concentrer sur l’assurance d’avoir un élan et une bonne forme pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année

Jos Buttler dit que l’Angleterre doit se concentrer sur l’assurance d’avoir un élan et une bonne forme pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année

Jos Buttler a admis qu’il était frustrant de rater la défaite de l’Angleterre dans la série Test contre la Nouvelle-Zélande, mais a déclaré qu’il n’y avait pas de « réponses parfaites » compte tenu du calendrier international chargé.

Le gardien de guichet-batteur de 30 ans faisait partie d’un groupe de joueurs anglais qui se sont reposés pour la défaite contre les Black Caps après avoir joué en Premier League indienne, avant le report du tournoi.

Avec la Coupe du monde T20 et les Ashes en Australie après une série de cinq tests à domicile contre l’Inde, l’Angleterre a continué d’adopter une politique de repos et de rotation pour ses joueurs multi-formats, ce qui signifie que Buttler a raté les cinq derniers tests dans lesquels Joe L’équipe de Root a perdu quatre et fait match nul.

« Je ne pense pas qu’il y ait de réponses parfaites », a déclaré Buttler. « Nous jouons beaucoup au cricket et il est important que tout le monde soit pris en charge.

« Je pense qu’en Angleterre, nous jouons beaucoup au cricket, plus que la plupart, je pense. Et évidemment, il reste beaucoup de cricket cette année et il y a un gros cricket à venir. Je pense qu’il est important que tout le monde soit pris en charge très bien et je pense que la BCE fait du bon travail à cet égard.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

« Bien sûr, c’est toujours frustrant de rater des matchs. Vous souhaiteriez être disponible pour tout. Mais dans le climat actuel avec toutes les complications de COVID, etc., je pense que nous devons prendre soin de notre peuple. »

Buttler a déclaré que c’était « le rêve » de jouer dans les cinq tests contre l’Inde cet été et dans les Ashes au cours de l’hiver malgré un calendrier « intimidant » et pense que l’équipe des ballons rouges s’améliore malgré les récents revers.

« Au cours des 18 derniers mois à deux ans, des progrès ont été réalisés et le camp va dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

« Certains membres du personnel clé ne jouaient plus dans les matchs. Les choses sont toujours au bon endroit. »

0:51 Buttler dit qu’il préférerait ouvrir le bâton pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20, mais qu’il est prêt à jouer là où l’équipe a le plus besoin de lui. Buttler dit qu’il préférerait ouvrir le bâton pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20, mais qu’il est prêt à jouer là où l’équipe a le plus besoin de lui.

Le vice-capitaine du ballon blanc, qui se prépare à jouer dans la série IT20 de trois matchs de l’Angleterre contre le Sri Lanka, à partir de mercredi, s’attend également à figurer pour l’équipe d’Eoin Morgan plutôt que pour les Royals du Rajasthan si, comme prévu, l’IPL reprogrammé coïncide avec des séries internationales contre le Pakistan et le Bangladesh.

« Habituellement, l’IPL n’entre en conflit avec aucun cricket international », a ajouté Buttler. « En cas d’affrontement, l’Angleterre aura probablement la priorité. »

Regardez le premier international anglais T20 contre le Sri Lanka, à Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 18 heures mercredi.