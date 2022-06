Jos Buttler et Ben Stokes rejettent l’inquiétude d’Eoin Morgan après que l’Angleterre a battu les Pays-Bas 3-0 dans la série ODI | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième ODI à Amstelveen alors que l’Angleterre s’est battue contre les Pays-Bas en série 3-0.

Jos Buttler et Ben Stokes ont tous deux exprimé leur surprise face aux questions sur l’avenir d’Eoin Morgan en Angleterre, le capitaine de test Stokes décrivant Morgan comme un « leader phénoménal ».

Morgan a révolutionné les fortunes de balles blanches de l’Angleterre et les a menés à une première couronne de Coupe du monde de 50 ans en 2019, mais il est sans un demi-siècle dans les internationaux d’une journée et les Twenty20 en près d’un an.

Il a enregistré deux canards successifs contre les Pays-Bas et a raté la victoire à huit guichets de mercredi qui a complété un balayage net 3-0 ODI en raison d’une aine serrée, une blessure qu’il a subie pour la première fois le mois dernier.

Son absence a été décrite comme une précaution, mais même si les problèmes de forme et de condition physique persistent, Buttler, qui a occupé le poste de skipper pour le dernier match contre les Néerlandais, a insisté pour que Morgan conserve le soutien de l’équipe.

« Il n’y a certainement aucun doute sur sa position à l’intérieur du camp », a déclaré Buttler, dont les 86 invaincus sur 64 livraisons ont aidé l’Angleterre à revoir son objectif de victoire de 245 en seulement 30,1 overs.

« Je ne peux pas mettre de mots sur ce qu’il a accompli. Tout le monde parle toujours de son titre de capitaine, mais vous oubliez quel brillant batteur il a été pour l’Angleterre dans plus de 200 ODI – cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Tout le monde dans l’équipe le soutient. . »

Le capitaine d’essai Ben Stokes a été encore plus direct dans sa défense de son homologue en balle blanche.

« Eh bien, il n’a eu que deux faibles scores, donc je ne dirais pas qu’il traverse une période difficile en ce moment », a déclaré Stokes à la veille du troisième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à Headingley.

« Je pense que la presse est la seule à lui donner du fil à retordre et je pense que les joueurs ont montré que ce n’était pas un problème avec eux.

« Les gens sont autorisés à ne pas marquer beaucoup de points et plus que cela, il est notre capitaine. C’est un leader phénoménal et il le sera toujours, donc je n’ai aucun problème avec quoi que ce soit qui se passe avec lui en ce moment. »

Une autre intrigue secondaire de cette série à Amstelveen, une banlieue au sud-ouest d’Amsterdam, a été la forme de Buttler, qui a terminé en tête des classements de la série aux côtés de Phil Salt avec 248.

Buttler, qui a découvert qu’il prendrait en charge l’Angleterre mardi soir avec Morgan indisponible, était à son meilleur niveau lors du dernier match de la série.

Le joueur le plus utile de la Premier League indienne de cette année, qui a battu 162 pas lors de l’ouverture record de vendredi, a porté son total dans la série à 19 six en dégageant la corde cinq fois ici, y compris en martelant Van Meekeren dans les tribunes après le double malheureux du couturier. videur.

« Je devrais dire oui », a déclaré Buttler, lorsqu’on lui a demandé s’il était sous la forme de sa vie. « L’IPL était incroyablement spécial personnellement d’avoir un tournoi comme ça, je me suis surpris moi-même.

« Je pense que ce qui est important pour nous dans le cricket en balle blanche en Angleterre, c’est que nous parlons de jouer d’une manière particulière et nous devons essayer de vivre cela au maximum. Bien sûr, il y a un peu de risque dans cette façon de jouer, mais c’est ce qu’on demande à tout le monde. »

La forme stupéfiante de Buttler soulève la perspective d’un retour de test sous Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum, quelques mois seulement après une décevante série Ashes dans laquelle il a obtenu une moyenne de 15,28 Down Under.

« Je n’ai eu aucune conversation avec qui que ce soit à ce sujet », a ajouté Buttler.

« Je suis très content d’où j’en suis, en ce moment. Ce ne sera peut-être jamais une question à laquelle il faudra répondre. »

