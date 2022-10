Jos Buttler: Eoin Morgan discute du capitaine « fougueux » et pensant de l’Angleterre avant la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Eoin Morgan sait ce que ressent Jos Buttler.

Il a déjà mené l’Angleterre à des Coupes du monde, a fait face à la pression de devoir se battre pour le titre, ce que Buttler vivra lors de la Coupe du monde T20 en Australie au cours des prochaines semaines.

Morgan – qui a dirigé l’Angleterre à plus de 50 ans de gloire en 2019 – a passé le flambeau à Buttler plus tôt cet été lorsqu’il a annoncé sa retraite internationale et Buttler, comme prévu, a été rapidement nommé son successeur.

L’ancien skipper a déclaré que l’Angleterre ne pouvait pas souhaiter un meilleur leader que l’actuel alors qu’elle cherche à remporter une première couronne de Coupe du monde T20 depuis 2010, l’équipe étant battue lors de la finale de 2016 et perdant en demi-finale de 2021 sous la direction de Morgan.

Parler à Sports du ciel avant le match d’ouverture de la Coupe du monde T20 de l’Angleterre contre l’Afghanistan à Perth samedi, Morgan a déclaré: “À mon avis, ils ne pouvaient pas rêver d’un meilleur capitaine que Jos.

“Lorsque vous avez la capacité de diriger de l’avant, de rester calme et de donner une clarté de pensée absolue à chaque joueur de l’équipe, je pense que c’est une énorme compétence – et il l’a.”

Les débuts de l’Angleterre sous Buttler ont été tièdes.

Ils n’ont pas réussi à enregistrer une victoire en série au cricket à balle blanche au cours de l’été à domicile alors qu’ils se heurtaient à l’Inde et à l’Afrique du Sud. Les effondrements au bâton étaient monnaie courante, la philosophie ultra-agressive qui avait été encouragée sous Morgan remplacée par une pointe de timidité parfois.

Buttler impressionné dans la série contre l'Australie après son retour d'une blessure au mollet





Mais ces problèmes semblent n’avoir été qu’un soubresaut, une chute naturelle avec non seulement un nouveau capitaine à Buttler, mais aussi un nouvel entraîneur à Matthew Mott. Les choses semblent beaucoup plus roses maintenant.

Une victoire 4-3 en série au Pakistan alors que Buttler avait un bref aperçu – le skipper avec son équipe mais ne jouant pas car il a adopté une approche prudente à son retour d’une blessure au mollet – a été suivie d’une victoire 2-0 sur les hôtes de la Coupe du monde T20 et l’Australie, championne en titre, avec Buttler jouant un rôle central.

Morgan : Buttler a un côté fougueux

Dans une série, l’Angleterre aurait probablement gagné 3-0 si le match final à Canberra n’avait pas été victime de la météo, Buttler a claqué deux demi-siècles et est resté au frais tout en rassemblant ses quilleurs et ses défenseurs dans deux courses-poursuites finalement ratées en Australie.

À l’instar de son prédécesseur en tant que capitaine, Buttler semble avoir de la glace dans les veines aux moments brûlants, mais Morgan dit que son ancien coéquipier a aussi un côté grésillant – et pas seulement lorsqu’il a une batte en main.

Morgan a déclaré: “Je pensais que Jos, avec [stand-in captain] Moeen Ali, a fait un travail incroyable au Pakistan, galvanisant les troupes après une transition difficile cet été, jouant contre deux équipes sur une courbe ascendante en Inde et en Afrique du Sud.

Morgan dit que Buttler a un côté "fougueux"





“Jos est aussi un personnage fougueux quand il le faut. Vous ne le voyez peut-être pas souvent, mais c’est une partie intégrante de sa personnalité et il est important pour lui de rester ainsi et d’être lui-même.

“Si les gens sont autour de lui en train de penser:” Bon sang, Jos démarre normalement quand cela se produit, pourquoi n’est-il pas maintenant, qu’est-ce qui ne va pas? “, Ce n’est pas ce que vous voulez. Il doit être aussi authentique en tant que capitaine qu’il l’est en tant que une personne.

“Il n’a pas encore beaucoup été capitaine, mais le meilleur aperçu de son cerveau de cricket est de le regarder faire ses manches en haut de l’ordre. Ce n’est pas toujours crash, bang, wallop.

“Quand nous l’avons vu en obtenir des centaines, que ce soit dans l’IPL ou sous un maillot anglais, ce sont des manches très habiles.

Morgan pense que Buttler est le meilleur frappeur de balle blanche au monde





“Il parle beaucoup de frapper deux ou trois overs pour se lancer dans le jeu, beaucoup de choisir des moments pour avaler votre ego et ensuite savoir quand saisir le jeu à la gorge. C’est ce que font les grands joueurs.

“Ils ont une énorme capacité à reconnaître les plus grands moments du jeu et à livrer. Il est le meilleur frappeur de balle blanche au monde en ce moment. Il rend les choses si faciles.

“Ayant raté l’arrière des séries The Hundred et Pakistan à cause d’une blessure, il est revenu contre l’Australie et avait l’air de n’avoir manqué aucun match. Même quand je jouais encore, je l’ai regardé jouer des coups qui m’ont fait penser que je devrais prendre ma retraite parce que je ne peux pas faire ça !

“Il est à un niveau différent avec la force avec laquelle il frappe le ballon et la façon dont il essaie constamment de faire évoluer son jeu, quel que soit le nombre de courses qu’il a ou l’impact qu’il a déjà sur l’équipe.

“Son désir est très similaire à celui de Ben Stokes. Ces deux-là sont les meilleurs entraîneurs.”

“Stokes rend les joueurs autour de lui meilleurs”

La place de Stokes dans l’équipe T20 d’Angleterre – le polyvalent devrait entrer au n ° 4, derrière Buttler, Hales et Dawid Malan – avait été débattue après un début difficile avec la batte dans la série australienne, le joueur de 31 ans à la recherche de chiffres uniques à Perth et à Canberra.

Peut-être que cela pourrait être réduit à rouille avec Stokes vu si fugitivement dans le cricket T20 ces derniers temps et il y avait des aperçus dans le dernier match contre l’Australie et la victoire d’échauffement contre le Pakistan qu’il trouvait sa gamme. Pour Morgan, cependant, Stokes a toujours été un choix incontournable.

“Ben est un gars que vous voulez quand l’équipe a vraiment besoin de quelque chose. Il améliore les joueurs autour de lui, quelle que soit sa forme. C’est quelqu’un que vous devez avoir dans votre équipe.”

Ben Stokes devrait battre au n ° 4 pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde T20





La myriade de qualités de Stokes pourrait être cruciale pour Buttler et l’Angleterre lors de la Coupe du monde, tout comme le rythme de Mark Wood, avec la vitesse rapide de 97 mph dans la série pakistanaise.

L’Angleterre a été prudente avec le temps de jeu de Wood avant la Coupe du monde alors qu’elle essaie de s’assurer qu’un joueur avec une longue histoire de blessures est à son apogée pour le tournoi lui-même. Morgan pense que le speedster de Durham peut désormais être lâché – pour tous les matches de son pays sauf un.

Morgan a ajouté: “Je ne pense pas que Wood ait besoin de jouer à tous les matchs, même s’il le voudra certainement. Les matchs sont espacés de telle sorte qu’il aura suffisamment de récupération, mais je pense que voyager en Australie pourrait être un peu risqué. , allant notamment de Perth à Melbourne.

“Je ne pense pas qu’il ait besoin de jouer le match de mercredi contre le qualificatif après un vol de cinq heures vers Melbourne – pour moi, il n’est pas nécessaire de risquer un gars qui va jouer un rôle important dans votre campagne.

“Après cela, le voyage n’est pas si loin, une heure jusqu’à Sydney, une heure environ jusqu’à Brisbane. Je pense qu’il pourrait jouer le premier match contre l’Afghanistan mais pas le second avant de revenir contre l’Australie.

“Woody adore jouer au cricket. C’est facile quand vous jouez sur la grande scène de votre pays, mais je l’imagine avoir la même attitude en jouant pour Ashington un samedi après-midi. Le niveau de plaisir est complètement contagieux. C’est un gars formidable – qui arrive à jouer à 100 mph !”

Il y a douze mois, Morgan était capitaine de Wood, Stokes et Buttler. Cette fois-ci, cependant, il n’orchestrera pas le plan de match, mais l’analysera plutôt en commentant le tournoi et en exerçant des fonctions d’expert pour Sports du ciel.

S’exprimant depuis Perth, Morgan a ajouté: “C’était un sentiment différent lors du vol. J’ai participé à de nombreuses Coupes du monde T20 au fil des ans, une partie d’une réussite et une partie de très mauvaises campagnes.

“Normalement, votre esprit est occupé pendant les deux premières heures, en pensant si les choses sont en place, ce que vous devez faire quand vous y arrivez, en faisant des plans, mais ce vol était beaucoup plus relaxant.

“J’ai hâte de voir les garçons anglais jouer du bon cricket parce qu’ils ont été brillants ces derniers temps.

“Ils sont passés de ne pas savoir quelle est leur meilleure équipe, avec des blessures et des gars en mauvaise forme, à une équipe qui a l’embarras du choix en essayant de choisir un meilleur XI. C’est l’équipe la plus en forme de la compétition.”

