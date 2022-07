Jos Buttler dit que l’Angleterre manquera Ben Stokes, “joueur unique en une génération”, après sa retraite à l’ODI | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes a été ovationné par les fans après la fin de sa dernière manche au cricket ODI

Le capitaine anglais du ballon blanc Jos Buttler a salué Ben Stokes comme un “ambassadeur fantastique” et un “joueur unique en son genre” après sa retraite du cricket international d’une journée.

Stokes, 31 ans, a mis fin mardi à sa carrière de 105 matchs à l’ODI sur son terrain à Durham et a reçu une formidable ovation après avoir été renvoyé pour cinq contre l’Afrique du Sud.

Le polyvalent – qui a déclaré que le catalyseur de sa retraite était la nature “non durable” d’un calendrier de cricket “chargé” – a marqué 2 924 points au cricket ODI, dont trois cents, et a remporté 74 guichets avec un meilleur de 5-61 contre l’Australie en septembre 2013.

Le match le plus mémorable de Stokes dans le format a été la finale de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s lorsqu’il a frappé un 84 invaincu dans un match que l’Angleterre a remporté sur le compte à rebours après un Super Over.

Le capitaine du ballon blanc Jos Buttler dit que Stokes était un ambassadeur "fantastique" pour l'Angleterre dans le cricket ODI

S’exprimant après la défaite de l’Angleterre en 62 points à Chester-le-Street, Buttler a déclaré à propos de Stokes : “De la part de moi-même et de tous les fans anglais, nous tenons à vous remercier pour tout ce qu’il a fait dans ce format de match.

“Il y a trois ans [the 2019 World Cup final] restera longtemps dans la mémoire mais chaque jour où il se présente, que ce soit à l’entraînement ou en match, il s’investit à 100%. Il a été un ambassadeur fantastique pour nous dans le cricket ODI.

“Il va nous manquer et c’est doux-amer en tant que fan de l’Angleterre. Il y a un peu de tristesse que Ben ne soit plus disponible dans cette forme de jeu, mais notre défaite en cricket ODI sera certainement le gain de l’Angleterre en test de cricket.

Cela devrait certainement être un peu un appel au réveil [for authorities], surtout avec l’ampleur du joueur. Ben est l’un des joueurs les plus reconnaissables du cricket mondial, quelqu’un que tout le monde veut voir jouer dans tous les formats. Je suis sûr qu’il y a plus que les horaires, mais je pense que dans le cricket international, vous voulez toujours que vos meilleurs joueurs jouent si possible.” Jos Buttler sur la retraite ODI de Ben Stokes

“C’est son format préféré et sa priorité, surtout maintenant qu’il est capitaine, et je suis sûr que cela lui donnera beaucoup plus de longévité dans la forme la plus pure du jeu.

“Les gens qui jouent comme Ben sont des joueurs uniques dans une génération, donc c’est un bon défi pour nous [as an ODI side] pour trouver notre meilleure voie en tant qu’équipe sans lui.

L’ancien capitaine anglais Eoin Morgan, qui a quitté ses fonctions plus tôt cet été, a salué Stokes comme un “véritable leader” et a déploré le fait que son compatriote vainqueur de la Coupe du monde quitte le format ODI à un si jeune âge.

Le capitaine du test d'Angleterre Ben Stokes parle à Nasser Hussain de sa décision de se retirer du cricket ODI, affirmant que le calendrier n'est pas viable

Morgan, qui a mené l’Angleterre à la gloire de la Coupe du monde il y a trois ans, a déclaré Sky Sports Cricket: “L’Angleterre manquera sa contribution globale – sur le terrain et dans les vestiaires. Peut-être plus dans les vestiaires.

“C’est un vrai leader qui entraîne les gens avec lui et fait des gens de meilleurs joueurs en leur faisant croire que tout est possible.

“C’était un immense plaisir de pouvoir emmener le terrain avec lui pendant si longtemps et pour lui de se retirer de cette forme à 31 ans, c’est incroyablement triste.”

Mark Wood, coéquipier de Stokes en Angleterre et à Durham, a ajouté: “Je pense que Ben restera comme une légende dans ce format. Il a remporté la Coupe du monde en 2019 et il est difficile de l’oublier.

“Il a tellement investi, il était l’un des leaders de ce groupe qui a vraiment défendu tout le monde.

“C’est triste qu’il n’ait pas obtenu un gros score aujourd’hui mais il était bien apprécié par la foule. C’était super pour lui, il a eu l’ovation qu’il a faite mais c’est un jour triste. Je suis triste de ne pas jouer avec lui dans ce format à nouveau.”

Sur la façon dont la retraite ODI de Stokes, quelques semaines après que Morgan a quitté le cricket international, aura un impact sur l’équipe anglaise de plus de 50 ans, le skipper Buttler a ajouté: “Cela ressemble certainement un peu au changement des temps pour nous.

“Nous devons reconstruire, mais en même temps, nous avons des joueurs fantastiques et d’autres qui attendent de revenir, donc je suis très confiant dans l’équipe.

“Nous traversons probablement une phase de transition avec Eoin et Ben. C’est le cycle naturel des équipes.

“Nous devons trouver des moyens de donner aux gens la possibilité de remplacer ces gars-là. Cela offre aux autres des chances d’intervenir dans différents rôles et d’assumer plus de responsabilités.”

Voyez si l’Angleterre peut égaliser la série de trois matchs ODI contre l’Afrique du Sud, à Emirates Old Trafford, en direct sur Sky Sports Cricket vendredi. La couverture commence à 12h30 avec le premier bal à 13h.