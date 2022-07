Jos Buttler dit que l’Angleterre a frappé avec un «contrôle de la réalité» après avoir échoué à remporter la série de balles blanches à domicile cet été | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième international T20 alors que l’Angleterre s’est effondrée à 101 pour subir une défaite 2-1 en série contre l’Afrique du Sud

Faits saillants du troisième international T20 alors que l’Angleterre s’est effondrée à 101 pour subir une défaite 2-1 en série contre l’Afrique du Sud

Jos Buttler dit que l’Angleterre a été frappée par un “test de réalité” après avoir échoué à remporter une série de balles blanches à domicile cet été, le skipper exhortant ses joueurs à ne pas s’attarder sur leurs succès passés

L’Angleterre a produit un affichage au bâton apathique alors qu’ils ont été démolis pour 101 dans le décideur T20I de dimanche contre l’Afrique du Sud à Southampton, avec une défaite 2-1 contre les Proteas après une série ODI nulle contre la même opposition et des revers 2-1 contre l’Inde en 20- cricket de plus et de 50 ans et plus.

Buttler – qui a succédé fin juin au capitaine Eoin Morgan, vainqueur de la Coupe du monde 2019 aux 50 ans – a déclaré: “Je pense que c’est une vérification de la réalité.

“Nous n’avons pas joué le meilleur cricket de loin et je ne pense pas que nous ayons pu nous imposer.

“Nous ne pouvons pas vivre dans le passé et nous féliciter des changements qui ont été apportés au cricket anglais et des succès que nous avons eus.

“Il s’agit de regarder vers l’avant, d’essayer de chasser les meilleures équipes du monde et d’être à l’avant-garde de cela.

Jos Buttler: “Nous ne pouvons pas vivre dans le passé et nous féliciter pour les changements qui ont été apportés au cricket anglais et les succès que nous avons eus”

Buttler : Nous n’avons pas été à la hauteur de notre façon de jouer

Buttler a ajouté après la défaite de 90 points de l’Angleterre à l’Ageas Bowl : “Nous avons besoin d’une conversation honnête.

“Vous ne voulez pas réagir de manière excessive aux situations, mais vous pouvez ressentir la frustration sur le terrain avec les chants” allez-y, Angleterre “.

“Vous ne voulez pas être associé à cela. Vous pouvez faire face à la défaite mais vous voulez vous assurer de rester fidèle à ce en quoi vous croyez et je pense que nous avons été bien en deçà de la façon dont nous avons joué.

“Ce qui est décevant, c’est la façon dont nous avons chuté. Nous manquions d’intention et de confiance et nous n’avons pas mis la pression sur l’adversaire. Nous n’avons jamais réussi à tirer et à lutter contre l’initiative.

“Nous devons déterminer d’où vient ce manque de cohérence. Qu’il s’agisse d’un excès de confiance ou d’un manque de confiance, nous n’avons pas été en mesure de sauvegarder nos performances.

“En tant qu’individus et en tant qu’équipe, nous n’avons pas joué de notre mieux. La première chose que je regarderais, c’est moi-même. Je veux diriger de l’avant en tant que capitaine et je sais que je n’ai pas joué au niveau que j’aimerais.”

L’Angleterre a traversé un été à domicile sans remporter une série de balles blanches pour la première fois depuis 2013

L’Angleterre compte 10 autres internationaux du T20 avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Afghanistan à Perth le 22 octobre, avec sept matchs au Pakistan à partir de la mi-septembre, puis trois en Australie.

“L’Angleterre semblait hésitante” je Mott : C’est une ligne dans le sable

Interrogé par Sky Sports Cricket Ian Ward s’il qualifierait de “timide” l’effort au bâton de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud à l’Ageas Bowl, l’ancien skipper Morgan a déclaré: “Je le ferais. La force de l’Angleterre est leur frappe agressive, mais ils semblaient hésitants dans ce match.

“Les années précédentes, l’Angleterre aurait joué beaucoup plus de coups plus tôt au lieu de lui donner plus de réflexion, plus de calcul.

Brave contre feu gallois Vivre de

“Vous êtes plus près de perdre le match que de le faire avancer. [Former England head coach] Trevor Bayliss parlait toujours de marquer votre autorité, mais nous n’avons pas du tout vu cela en Angleterre.

“Je ne peux pas mettre le doigt dessus parce que le personnel n’a pas beaucoup changé, à part ma retraite et Ben Stokes ne faisant pas partie de cette équipe, et les frappeurs, jusqu’au numéro 8, sont très agressifs.”

L’entraîneur de la balle blanche de l’Angleterre, Matthew Mott, a déclaré que la raclée par l’Afrique du Sud était un “moment de la ligne dans le sable”, ajoutant : “Nous manquions de confiance avec la batte et la balle.

“Nous voudrons vraiment bien utiliser The Hundred pour obtenir cette confiance, donc quand nous nous préparerons pour le Pakistan et la Coupe du monde, nous serons un peu une équipe différente.”

The Hundred débutera mercredi avec les champions masculins en titre, Southern Brave, qui accueilleront Welsh Fire à l’Ageas Bowl. Regardez l’accumulation à partir de 18h30 sur Sky Sports The Hundred avant le premier bal à 19h.