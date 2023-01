Jos Buttler déplore l’approche de l’Angleterre après la victoire de l’Afrique du Sud en ouverture de la série ODI | Nouvelles du cricket

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que son équipe “ne s’était pas assez engagée” dans sa marque positive de cricket alors qu’elle abandonnait une position dominante pour perdre son match d’ouverture de la série internationale contre l’Afrique du Sud.

Après avoir produit une solide démonstration de bowling pour limiter l’Afrique du Sud à 298-7 sur ses 50 overs, l’Angleterre semblait se diriger vers la victoire alors que les ouvreurs Jason Roy et Dawid Malan ont atteint 146 sans défaite en 20 overs.

Cependant, le licenciement de Malan pour 59 a déclenché la perte des 10 guichets anglais pour seulement 125 points, avec le brillant 113 de Roy sur 91 balles en vain alors que les touristes ont chuté à une défaite de 27 points.

“Je pense que nous avons joué à un excellent cricket pendant la majeure partie de ce match”, a déclaré Buttler.

“Pour être dans une position après cette position d’ouverture, vous sentez que vous devriez continuer et gagner le match, donc nous sommes évidemment déçus de ne pas l’avoir terminé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du premier ODI entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre depuis Goodyear Park, Bloemfontein.



“Nous étions plutôt heureux (après les manches de l’Afrique du Sud). Le guichet n’a pas joué aussi bien que nous le pensions, mais il était toujours très bon pour le bâton.

“Je pense que nous devrions continuer. Avoir cette conviction et cet engagement envers notre jeu et continuer à le faire. Je pense que c’est quelque chose qui nous a bien servi pendant très longtemps.

Dimanche 29 janvier 7h30





“Cela ne signifie pas toujours essayer de frapper quatre et six, mais s’imposer sur le jeu, jouer une marque de cricket très positive, et je pense que nous ne nous sommes pas assez engagés à cela.

“Grâce à l’Afrique du Sud, ils sont très bien revenus et ont pris des guichets, mais je pensais que nous aurions pu continuer à essayer de le faire un peu et de mettre la pression sur eux.”

“Roy avait l’air plus calme”

Roy était passé sans un siècle lors de ses 14 manches internationales précédentes, et avoir été retiré du côté anglais du T20 était en quelque sorte une inclusion surprise pour cette tournée.

Cependant, le joueur de 32 ans a produit un coup mémorable dans son pays natal pour rappeler son talent.

Avec le match de vendredi, le premier des 13 ODI que l’Angleterre jouera cette année en préparation de la Coupe du monde à 50 ans en octobre, le frappeur de Surrey s’est remis dans le coup pour faire partie de l’équipe qui défend son titre en Inde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments du brillant siècle de 79 balles de Jason Roy.



Alors que le cricket à plus de 20 ans a dominé l’agenda de l’Angleterre dans la préparation de son triomphe à la Coupe du monde de l’année dernière, Michael Atherton a estimé que le retour à une forme plus longue du jeu a profité à Roy.

“Jason Roy avait besoin de cette performance”, a déclaré l’ancien capitaine anglais sur Sports du ciel. “Tous les joueurs de cricket diront qu’ils ne lisent pas les journaux, qu’ils n’écoutent pas ce qui se passe, mais chaque joueur de cricket sait quand il est sous le microscope – vous ne pouvez pas vous en éloigner.

“Il m’a juste semblé plus calme que nous ne l’avons vu. Particulièrement dans T20, quand vous n’avez plus de pseudo, vous n’avez pas vraiment le temps de retrouver votre forme.

“Je pensais qu’il était équilibré, composé, qu’il a joué de beaux coups. Il a joué aussi bien que nous l’avons vu jouer depuis longtemps.

“Sa réaction après avoir obtenu ce cent vous a dit tout ce que vous deviez savoir sur l’importance des manches.”

“Le but est qu’Archer joue”

Ce n’était pas tout à fait le retour espéré par Jofra Archer, car l’un des héros anglais de la Coupe du monde 2019 a fait son retour tant attendu après une blessure.

Après une absence de 678 jours du cricket international, Archer a effectué 41 points sur ses cinq premiers overs, alors qu’il était pulvérisé sur le sol par les ouvreurs sud-africains Quinto de Kock et Temba Bavuma.

Le joueur de 27 ans a subi une nouvelle punition du centurion Rassie van der Dussen lorsqu’il est revenu à l’attaque plus tard dans les manches, mais a été récompensé par un guichet lors de sa dixième et dernière finale alors qu’il produisait une balle plus lente pour renvoyer Wayne Parnell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jofra Archer sécurise son premier guichet à son retour dans le 1er ODI entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud et prend le guichet de Wayne Parnell.



La seule action compétitive d’Archer avant son retour international a été de jouer dans la compétition inaugurale SA20 d’Afrique du Sud, dans laquelle les quilleurs sont limités à quatre overs.

La question est maintenant de savoir s’il sera prêt à rejouer lorsque la série de trois matchs reprendra au même endroit dimanche, en direct sur Sports du ciel.

Atherton et Hussain pensent qu’Archer devrait garder sa place – si l’équipe médicale anglaise le déclare apte à jouer.

“Ils vont devoir s’asseoir avec les médecins”, a déclaré Atherton. “Son premier sort de cinq overs était plus que ce qu’il a fait depuis son retour, donc ils vont devoir déterminer comment est son corps.

“Mais ils voudront qu’il joue. Tout l’intérêt de cette série était de se construire progressivement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Archer a parlé de son retour au cricket international avant le début de l’ouverture de la série de vendredi.



“Il a fait son retour dans le SA20, puis il joue progressivement de plus en plus à travers cette série, et il se construit au point qu’ils arrivent au cricket à balle rouge en été.

“C’était le plan, s’il est apte à partir, alors ce serait bien pour lui de jouer, car il aura besoin d’un peu de temps pour trouver sa meilleure forme.”

Hussain a ajouté: “Je pense qu’avec Archer, nous devons juste ne pas regarder les performances, juste regarder comment est son corps et comment il se forme demain.

“Il sera inquiet pour ses performances, mais en réalité, il s’agit de se remettre au cricket.

“Ces gars ne sont pas des machines, et il n’est certainement pas une machine.

“Vous pouvez reposer Jofra, mais si Jofra veut jouer à nouveau et que les médecins disent que ça va, il a attendu 680 jours pour son premier match, je pourrais lui donner son deuxième.”