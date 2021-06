Jos Buttler atteint la cinquantaine alors que l’Angleterre bat le Sri Lanka lors du premier match de la série T20 | Nouvelles de cricket

Le premier match de l’Angleterre, Jos Buttler, a franchi huit limites et un six lors de son match vainqueur de 68

L’Angleterre a remporté une victoire de huit guichets contre le Sri Lanka lors du premier international T20 de sa série de trois matchs à Cardiff mercredi soir.

Restreignant le Sri Lanka à un score bien inférieur à la normale de 129-7 lors de la première utilisation de la surface de Sophia Gardens, l’Angleterre a ensuite poursuivi son total avec 17 balles à jouer, Jos Buttler tirant 68 invaincus sur 55 balles.

Buttler et Jason Roy (36 sur 22) ont couru jusqu’à un cinquantième rang en cinq overs, explosant 61 du premier avantage numérique. Le Sri Lanka, en comparaison, n’avait que 39-2 après ses six premiers.

Roy est parti au 10e, avec Danushka Gunathilaka réussissant un superbe attrapé à mi-parcours, mais Buttler a acheté ses cinquante au 12e et a conduit les hôtes vers une victoire confortable.

0:43 Roy n’était pas d’humeur à traîner mais cela prouve sa perte alors qu’il avance et balance Chameera vers le milieu où Gunathilaka plonge à sa gauche et prend une capture acrobatique à deux mains Roy n’était pas d’humeur à traîner mais cela prouve sa perte alors qu’il avance et balance Chameera vers le milieu où Gunathilaka plonge à sa gauche et prend une capture acrobatique à deux mains

Adil Rashid a été le choix des quilleurs anglais, remportant 2-17 de ses quatre overs. Sam Curran (2-25) en a également ramassé quelques-uns, tandis que Chris Woakes (0-14) s’est avéré particulièrement difficile à s’échapper lors de son premier international T20 depuis six ans.

Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de frapper en premier, le Sri Lanka a perdu l’ouvreur Avishka Fernando pour un canard au deuxième tour, plaçant Curran à mi-parcours, où Chris Jordan a remporté le premier des trois attrapés pour les manches.

Gunathilaka (19 ans) a craqué Mark Wood pour des limites consécutives au quatrième, seulement pour partir au cinquième, en tentant une rampe de Jordan derrière Buttler.

Les touristes se sont peu battus pour le reste de leurs manches ; Liam Livingstone (1-9) a piégé Kusal Mendis (9) lbw, Wood (1-33) a ramassé Dhananjaya de Silva (3) attrapé au troisième homme, tandis que Rashid a réclamé le capitaine du Sri Lanka Kusal Perera (30) et Wanindu Hasaranga (5 ) dans des overs consécutifs.

Dasun Shanaka (50 sur 44) a donné une certaine respectabilité au score du Sri Lanka avec quelques coups tardifs vigoureux, élevant son demi-siècle en finale avant de prendre le dessus sur la dernière balle de Curran derrière.

En réponse, Buttler et Roy n’étaient pas d’humeur à traîner. Roy a craqué à quatre pattes et a dégagé la corde une fois, balançant Nuwan Pradeep au-dessus du midwicket profond. Buttler, quant à lui, a trouvé la limite huit fois et a martelé Akila Dananjaya pour un glorieux six droits sur le sol peu de temps avant d’amener son 13e T20I cinquante.

Après que Roy soit tombé sous le superbe plongeon de Gunathilaka, Dawid Malan (7) semblait en revanche loin d’être à l’aise lors de son séjour de 14 balles dans le pli avant d’être renversé par Isuru Udana.

Mais l’Angleterre n’a jamais été en danger de bégayer sur la ligne d’arrivée ; Jonny Bairstow (13 non sur 12) a écrasé Dananjaya pour un gros six sur un midwicket profond avant que Buttler ne soit abandonné par Perera, lui permettant de se précipiter pour la course gagnante.

