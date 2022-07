Jos Buttler appelle au «temps et à l’expérience» en tant que capitaine après que l’Angleterre a perdu la série ODI contre l’Inde | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jos Buttler admet qu’il a beaucoup à apprendre dans son nouveau rôle de capitaine, après la défaite 2-1 de l’Angleterre en série internationale contre l’Inde.

Jos Buttler a demandé du temps pour développer son expérience en tant que capitaine après que l’Angleterre a perdu le match décisif de sa série internationale d’une journée contre l’Inde à Old Trafford dimanche.

Hardik Pandya et Rishabh Pant ont excellé pour l’Inde, les menant à une victoire à cinq guichets qui a scellé leur victoire globale 2-1 dans la série.

Avec l’Inde poursuivant 260, le couturier anglais Reece Topley a poursuivi son 6-24 dans le deuxième ODI à Lord’s en prenant trois guichets à l’intérieur des neuf premiers overs pour laisser les touristes sous le choc à 38-3. Cependant, le gardien de guichet Buttler s’est retrouvé à gâcher les occasions manquées qui ont permis à l’Inde de prendre le contrôle du match.

Le numéro opposé de Buttler, Pant, aurait pu être déconcerté par Buttler du bowling de Moeen Ali alors qu’il n’était que sur 18 points, et il a continué à faire payer l’Angleterre, terminant 125 pas pour mener son équipe à la victoire.

Buttler, qui a été le meilleur buteur de l’Angleterre avec 60 balles sur 80 alors qu’ils ont été éliminés pour 259, a déclaré: “Si vous donnez une chance aux bons joueurs, ils vous feront probablement du mal.

“Nous avions probablement une demi-chance, peut-être, avec Hardik Pandya jusqu’à la jambe fine également et si nous prenions ces chances, nous aurions probablement eu une assez bonne prise dans le match avec une assez longue queue pour l’Inde. Mais [with] le score qu’on mettait, il fallait qu’on prenne toutes nos chances pour avoir une chance de gagner.

“C’était fantastique d’obtenir ces premiers guichets et nous avons créé deux occasions pour les gars qui nous ont vraiment enlevé le match, donc je pense que c’est là que nous avons perdu le match.”

“Je pense que nous essayions de chercher des moyens de créer des guichets. Je pense que le calendrier a également été assez difficile – je pense que Reece grince juste un peu, donc je pense que nous devrons peut-être nous occuper de lui car nous le ferons probablement tous nos joueurs”, a déclaré Buttler.

“Il [Topley] a été brillant. Il a son opportunité, il a évidemment réalisé une performance d’homme du match dans le T20 à Trent Bridge également, tellement ravi de le voir si bien.”

L’Angleterre n’a pas été en mesure de battre ses 50 overs dans ses trois ODI contre l’Inde, qui était la première série de Buttler en tant que capitaine depuis que son prédécesseur Eoin Morgan a pris sa retraite du cricket international.

Buttler a déclaré: “Nous n’avons tout simplement pas fait de notre mieux [in the summer so far]. Nous devons juste jouer mieux plus longtemps.

“J’ai raté une chance aujourd’hui, mais je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le capitaine. Je suis un joueur de cricket expérimenté mais je suis un jeune capitaine, donc je pense que c’est [about] sans trop s’en soucier. J’ai beaucoup à apprendre, beaucoup à essayer et à travailler.

“J’ai besoin de temps et d’expérience pour le faire.”

“Je m’en souviendrai toute ma vie”

Le joueur du match Pant a dit : “J’espère que je m’en souviendrai pour le reste de ma vie, mais quand j’y étais, je ne pensais à rien. J’essayais juste de me concentrer sur une balle à la fois. Vous aspirez toujours à jouer comme ça quand votre équipe est en Plus vous gagnez d’expérience, plus vous vous améliorez.

L’ancien joueur et entraîneur indien Ravi Shastri sur Pant: “Il est génial pour le jeu mondial – il a du flair et la capacité de divertir les gens dans tous les formats. C’était une centaine spéciale car l’Inde était à terre à un moment donné, mais ce gars est un joueur spécial.”

Joueur de la série, le polyvalent indien Hardik Pandya a déclaré: “Le cricket à balles blanches est très proche de moi et c’est quelque chose que je chéris. Nous savons tous à quel point l’équipe d’Angleterre est bonne et pour nous, il était important de venir ici, d’intensifier et de montrer ce que nous avons.”

Et ensuite

C’est un revirement rapide pour l’équipe de Jos Buttler, ils sont de retour en action mardi pour jouer le premier des trois ODI contre l’Afrique du Sud à Durham. La couverture commence à 12h30 sur Sky Sports Cricket et Main Event, le jeu devant commencer à 13h.

Pendant ce temps, l’équipe féminine d’Angleterre affronte également l’Afrique du Sud. Ils ont une fiche de 6-2 dans la série multi-format avant le troisième ODI de lundi à Leicester. Regardez à partir de 13h30 sur Sky Sports Cricket et Main Event avec le début du jeu une demi-heure plus tard.