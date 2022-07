Jos Buttler admet que l’Angleterre a été “surclassée” lors de la lourde défaite du T20 contre l’Inde ; Eoin Morgan fait l’éloge du swing bowling indien | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Jos Buttler parle à Sky Sports après la défaite de son équipe contre l’Inde à Southampton

Jos Buttler a incliné son chapeau à une équipe indienne endémique alors qu’il concédait que l’Angleterre était simplement “surclassée” lors d’une défaite de 50 points lors du premier des trois internationaux du T20 à l’Ageas Bowl jeudi soir.

Cela a marqué un lever de rideau moins que parfait pour le mandat de Buttler en tant que capitaine après le départ à la retraite d’Eoin Morgan alors qu’il tombait face à un canard de première balle sur l’impressionnant bowling de Bhuvneshwar Kumar.

Son départ précoce a donné le ton à une poursuite en Angleterre qui n’a jamais vraiment commencé, les hôtes ayant finalement été éliminés pour 148 en 19,3 overs après s’être fixé un objectif de 199 pour gagner.

“Nous avons été surclassés aujourd’hui, je pense que l’Inde a très bien joué avec le nouveau ballon, ils nous ont mis beaucoup de pression et nous n’avons pas vraiment pu revenir dans le match à partir de ce moment-là”, a déclaré Buttler.

“Je pensais que nous étions très bien revenus dans la seconde moitié de leurs manches, nous avons joué avec beaucoup de bravoure, nous avons continué à essayer de chasser les guichets et nous pensions peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais la façon dont ils ont joué au début là-bas, le le ballon a balancé de manière assez constante pendant les six premiers overs et ils ont pris les premiers guichets.”

L’Inde a choisi de frapper et a précédé la course sur les blocs derrière Deepak Hooda (33 sur 17) et Suryakumar Yadav (39 sur 19), avant que le joueur du match Hardik Pandya ne tire 51 sur 33 pour maintenir l’approche du pied avant.

Le bâton de grande puissance était tel que l’Angleterre possédait le concours a commencé à favoriser légèrement les hôtes lorsqu’ils ont réussi à tenir leurs adversaires sous la barre des 200.

Au lieu de cela, Bhuvneshwar et Arshdeep Singh ont fait des ravages avec leur swing bowling, tandis que l’exceptionnel Hardik a accumulé quatre guichets pour annuler tout scintillement d’élan qui aurait pu être fourni par l’un de Dawid Malan (21), Harry Brook (28) ou Moeen Ali ( 36).

“Je pense que Bhuvneshwar Kumar peut jouer à la plupart des endroits et il a joué avec un excellent contrôle et façonné la balle dans les deux sens”, a déclaré Buttler.

“Il a probablement balancé plus longtemps que je ne m’en souviens dans un match T20, nous devions probablement essayer d’en frapper un dans les gradins pour qu’il arrête de balancer. Cela ne s’est pas produit et tout le mérite revient à l’Inde, j’ai pensé qu’ils étaient fantastiques.”

Morgan : le swing bowling change la donne

Le prédécesseur de Buttler, Morgan, a également félicité l’Inde pour sa capacité à freiner l’ordre supérieur de l’Angleterre, ainsi qu’un changement évident de mentalité vers une équipe qui a attaqué chaque phase du match.

“Exceptionnel, l’énorme différence dans les deux manches était le balancement du ballon, si vous pouvez faire sortir le ballon de la ligne droite dans le cricket à balle blanche, cela change la donne, un changeur de jeu absolu”, a déclaré Morgan.

“Vous avez regardé l’ordre supérieur de l’Angleterre qui est normalement incroyablement destructeur, ne rien faire et est devenu un peu une cible. Le bowling était exceptionnel. Non seulement le niveau de swing qu’ils ont montré, mais aussi la précision, pour obtenir quelqu’un comme Jos Buttler a sorti le premier ballon avec le niveau de précision que Bhuvneshwar Kumar a montré qu’il faut parfois dire “bravo” à l’adversaire.

“La chose la plus impressionnante à propos de l’Inde pour moi aujourd’hui, c’est ce qui leur manquait dans les phases de groupes de la Coupe du monde T20, ils ont apporté.

“Chacun de leurs batteurs est venu durement contre les quilleurs anglais et cela ne s’est pas produit dans les équipes précédentes, les équipes précédentes que l’Inde a produites.”

Le résultat fournit à Buttler et à l’entraîneur-chef Matthew Mott leur premier débriefing alors qu’ils cherchent à émettre une réponse immédiate à Edgbaston samedi.

Morgan a déclaré: “Je pense que ce sera intéressant de voir, nouvelle relation, capitaine, entraîneur, ils doivent passer par exactement ce qu’ils veulent retirer du match d’aujourd’hui ou de cette série, s’asseoir et demander” qu’est-ce qui a changé? le moment le plus significatif du jeu ? Qui y a contribué, si quelqu’un ? Et comment pouvons-nous nous améliorer ?”.

“Jos le fera à sa manière, il est très réaliste à propos des choses. L’Inde a passé une journée brillante, mais les matchs se succèdent rapidement.

“Il n’y a pas beaucoup de temps pour apporter des changements drastiques à ce qu’ils font.”

Morgan a également épargné l’appréciation des contributions déterminantes de Hardik, qui a ensuite parlé de ses efforts pour découvrir un certain “rythme” après une pause de la compétition.

“Il doit être là-haut [as India’s most important players] quand il peut rouler quatre overs de 90 mph avec un contrôle réel, vous regardez deux des quatre guichets qu’il a pris, Liam Livingstone et Sam Curran, tous deux déplacés tôt dans leur pli et il les a suivis et ce n’est pas une chose facile à faire “, a déclaré Morgan.

“Vous devez trouver le rythme, votre rythme, puis être aussi précis que cela montre qu’il est dans un très bon espace.

Je sais qu’avoir joué dans des équipes avec de vrais polyvalents comme Hardik Pandya, c’est comme avoir deux joueurs au même poste.

“Pour un gars qui a traversé tant de difficultés avec la forme physique, ne peut pas jouer au bowling, peut jouer au bowling, pour réaliser une performance aussi complète que celle-là est exceptionnelle.”

Regardez le deuxième T20l en direct sur Sky Sports Cricket samedi (diffusion à 14h, premier bal à 14h30)