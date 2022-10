Jos Allen vs Patrick Mahomes: Superstars de la NFL et sa prochaine grande rivalité | Nouvelles de la NFL

Josh Allen et Patrick Mahomes s’affrontent pour la cinquième fois de leur carrière dans la NFL dimanche, en direct sur Sky Sports

Le succès de la NFL en tant que marque se nourrit d’une position particulière comme aucun autre sport. Les quarts-arrière occupent la tête de l’affiche, et il n’y en a aucun avec une plus grande puissance de star en ce moment que Patrick Mahomes et Josh Allen.

“C’est un choc des titans, un aperçu du match du championnat de l’AFC. C’est ce à quoi je m’attends”, a déclaré l’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms sur NBC. Discussion sur le football professionnel cette semaine.

“C’est le match phare du sport en ce moment.

“Il [Mahomes] sait qui vient en ville. Il sait que c’est le seul gars qui représente une réelle menace pour son trône en tant que meilleur quart-arrière du jeu en ce moment.”

Dimanche sera la cinquième fois en l’espace de deux ans que les deux équipes s’affrontent, Mahomes et les Chiefs de Kansas City bénéficiant actuellement d’un avantage de 3-1 sur les Bills d’Allen, y compris la victoire lors de leur dernière rencontre, une épopée 42-36 succès en prolongation dans la ronde divisionnaire des séries éliminatoires la saison dernière.

Un incroyable 25 points ont été marqués au cours de la dernière minute et 54 secondes de régulation seulement, alors qu’Allen et Mahomes ont conduit à plusieurs reprises (et avec une certaine vitesse) leurs équipes sur le terrain et ont trouvé la zone des buts pour voir à nouveau la tête changer de main.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’incroyable finition en prolongation de la rencontre éliminatoire des Chiefs de Kansas City et des Bills de Buffalo l’année dernière. Faits saillants de l’incroyable finition en prolongation de la rencontre éliminatoire des Chiefs de Kansas City et des Bills de Buffalo l’année dernière.

Allen et les Bills avaient apparemment finalement pris les devants pour de bon grâce à sa quatrième passe de touché de la journée à Gabe Davis avec seulement 13 secondes au compteur. Mais cela, incroyablement, s’est avéré être suffisamment de temps pour Mahomes pour créer une opportunité de but sur le terrain égalisant pour Kansas City.

Le coup de pied était bon et finalement les Chiefs sont sortis victorieux en prolongation alors que Mahomes frappait Travis Kelce pour le TD gagnant, Allen n’ayant pas la chance de posséder le football sous les anciennes règles de prolongation de style “ but en or ” qui ont depuis été modifiées. pour les éliminatoires.

Les Bills, ayant également vu leurs rêves de Super Bowl brisés par les Chiefs lors du match de championnat de l’AFC l’année précédente, se sont renforcés pendant l’intersaison, notamment au poste de secondeur avec l’ajout du vétéran passeur Von Miller, fraîchement levé le Trophée Vince Lombardi avec les Rams de Los Angeles la saison dernière.

En tant que tel, à l’approche de la campagne 2022, Buffalo était le favori de nombreuses personnes. Et les cinq premières semaines de la saison n’ont rien fait pour dissiper cette notion, les Bills remportant quatre victoires sur cinq et bénéficiant de l’attaque totale la mieux classée de la ligue (440,4 verges par match) et de l’attaque par la passe (324,0 YPG). Ils sont également deuxièmes marqueurs (30,4 points par match), devancés seulement par, oui, les Chiefs (31,8).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen. Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen.

Cela signifie que Buffalo est en fait favorisé par les bookmakers qui se rendent à la réunion de dimanche, avec Mahomes et les outsiders des Chiefs à domicile pour, incroyablement, la première fois de sa carrière de cinq ans en tant que quart partant dans la NFL.

“C’est le genre de chose pour laquelle il va hausser les épaules, mais vous savez que ça va le brûler, qu’il n’est pas considéré comme le favori pour gagner un match dans son stade”, Discussion sur le football professionnel a déclaré le présentateur Mike Florio. “Cela va lui donner un petit coup de pouce supplémentaire.

“En public, Mahomes dirait” Je m’en fiche de ça “. Mais en privé, il trouvera un moyen de l’utiliser pour se motiver un peu plus pour le défi à venir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes. Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes.

La seule tache sur le record de Buffalo jusqu’à présent cette saison est survenue lors de la troisième semaine, une défaite de 21-19 contre les Dolphins de Miami dans un match bizarre que les statistiques vous diraient qu’ils ont autrement complètement dominé, terminant avec 497 verges au total contre seulement 212. pour Miami.

Les Chiefs, quant à eux, affichent un dossier identique de 4-1, ayant également glissé lors de la troisième semaine, subissant une défaite surprise 20-17 contre les Colts d’Indianapolis alors sans victoire. Ils ont récupéré assez nettement depuis, cependant, mettant 41 points sur Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay une semaine plus tard, avant de battre les Raiders de Las Vegas lundi soir dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City alors qu’il a disputé un match de quatre touchés lors de la cinquième semaine contre les Raiders de Las Vegas. Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City alors qu’il a disputé un match de quatre touchés lors de la cinquième semaine contre les Raiders de Las Vegas.

La scène est maintenant prête pour une autre confrontation classique entre deux équipes dimanche – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25 – avec Allen et Mahomes à nouveau dans les rôles principaux. Et ce ne sera certainement pas non plus leur dernière rencontre épique – peut-être même pas cette saison.

Alors qu’Allen et les Bills cherchent à rectifier le chagrin des séries éliminatoires de leur précédente rencontre, est-ce enfin leur heure? Sky Sports’ l’entraîneur résident, Jeff Reinebold, le pense certainement.

“Comme le dit mon ami Ric Flair, ‘pour être l’homme, il faut battre l’homme’. Et ce doit être le moment où les Bills battent l’homme.

“Pour le faire à Kansas City, ce ne sera pas facile – ça va être à l’arrêt dans ce stade – mais j’ai vraiment l’impression que c’est le moment de Buffalo maintenant.”

de Reinebold À l’intérieur du groupe Le partenaire du podcast, le présentateur Neil Reynolds, est d’accord : “Les Bills montent. Je pense en fait que c’est leur année.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Allen a trouvé le receveur large des Buffalo Bills Gabe Davis pour un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière. Josh Allen a trouvé le receveur large des Buffalo Bills Gabe Davis pour un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière.

Mais quel que soit le résultat du concours de dimanche entre les deux, l’avenir de la NFL est vraiment entre de bonnes mains avec Allen et Mahomes menant de l’avant une récolte de jeunes talents passionnants au quart-arrière qui comprend, mais sans s’y limiter, Joe Burrow et la saison dernière. Le champion de l’AFC, les Bengals de Cincinnati, Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie invaincus et Justin Herbert des Chargers de Los Angeles.

C’est un soulagement béni pour le sport, d’autant plus que la domination de deux décennies de Brady sur la NFL semble enfin toucher à sa fin.

L’homme maintenant âgé de 45 ans a un record de sept titres du Super Bowl à son nom, et bien qu’il puisse encore ajouter à ce parcours cette saison, l’attente est – après avoir pris sa retraite pendant l’intersaison avant de changer d’avis quelques semaines plus tard – que ce sera effectivement son dernier tour.

Peyton Manning (L) et Tom Brady (R) ont connu une grande rivalité au début des années 2000 avec les Indianapolis Colts et les New England Patriots

Et, au cœur du succès implacable dont Brady a joui au fil des ans, il convient de le noter, était une très grande rivalité.

“Mahomes-Allen est comme ce que Peyton Manning et Tom Brady étaient pour les Colts d’Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l’époque”, a déclaré l’ancien demi défensif de la NFL, Will Blackmon. Sports du ciel cette semaine.

“Ou comme dans les années 1990, quand il n’y avait que les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas dans la NFC. Ce serait toujours l’une de ces équipes qui allait au Super Bowl.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes est venu avec plus de magie cette saison en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés contre les Buccaneers de Tampa Bay. Patrick Mahomes est venu avec plus de magie cette saison en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés contre les Buccaneers de Tampa Bay.

“Allen et Mahomes ne sont que deux des QB les plus fous et les plus compétitifs de la ligue. Ils peuvent prendre en charge un match par eux-mêmes.”

La NFL prospère grâce à ses dynasties, et chaque David a besoin de son Goliath pour le renverser. Il incombe maintenant à Allen et Mahomes, Bills et Chiefs, de porter le flambeau jusqu’à la prochaine décennie. D’après les preuves jusqu’à présent, ils semblent tout à fait capables.

Regardez Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City accueillir Josh Allen et les Buffalo Bills, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25, dimanche.