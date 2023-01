Jory Boley et Yorkville prennent leur « revanche » sur Oswego avec une victoire de retour – Shaw Local

Dasean Patton (23 ans) d’Oswego joue le ballon sur la ligne de fond et contre Jory Boley (23 ans) et Jason Jakstys (32 ans) de Yorkville lors du 13e événement annuel de basket-ball Hoops 4 Hope Communities vs Cancer à Yorkville High School le samedi 28 janvier 2023 . (Sean King pour Shaw Local News Network)