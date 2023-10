Jorja Fox : le défenseur de Chelsea retrouve des forces après le « chagrin » de l’ACL | Actualités footballistiques

Jorja Fox dit que la rupture de son LCA a été « déchirante », mais la défenseure de Chelsea est déterminée à revenir encore plus forte après ce revers.

L’arrière latérale anglaise U23 s’est blessée au genou alors qu’elle était prêtée à Brighton en mai, devenant ainsi la dernière joueuse du football féminin à souffrir de cette blessure.

Mais Fox, qui en est à quatre mois de rééducation post-opératoire, insiste sur le fait qu’elle est désormais dans le bon état d’esprit.

« J’y arrive lentement, mais sûrement. J’ai eu quelques revers, ce qui est normal au cours du voyage, mais j’y arrive », a déclaré Fox. Sports aériens.

« Ça m’a brisé le cœur. C’est une blessure qu’on voit tellement, mais ne t’attends jamais à ce que cela t’arrive. J’ai été dans le déni pendant un moment, mais finalement j’ai compris et je l’ai accepté.

Image:

Fox a passé une journée au Battersea Dogs’ Home pendant qu’elle se remet d’une blessure au LCA





« J’ai accepté que ce soit juste un obstacle dans mon parcours que je vais devoir surmonter et, j’espère, je le surmonterai mieux de l’autre côté. »

Les blessures au LCA dans le football féminin sont devenues de plus en plus fréquentes, des joueuses comme Leah Williamson, Beth Mead, Alexia Putellas et, plus récemment, Caroline Weir souffrant toutes de ce problème au cours des deux dernières années.

« Chaque fois que quelqu’un tombe dans le football féminin, vous vous dites : ‘oh mon Dieu, est-ce un LCA ?’ parce que c’est un problème énorme », a-t-elle déclaré, « mais cela fait l’objet de beaucoup de couverture médiatique ces jours-ci. Les gens oublient qu’il existe d’autres blessures qui peuvent vous exclure pour la même période de temps, il ne s’agit pas seulement des LCA.

« Il y a évidemment quelque chose qui se passe et des recherches supplémentaires doivent être menées, et je pense que cela est en cours, ce qui est une étape positive.

« Cela fait partie du fait d’être un athlète d’élite. Dans le football, on connaît tellement de hauts, mais tellement de bas que personne ne voit. Tout se passe dans les coulisses et on apprend à les surmonter. »

Chelsea a remporté dimanche son premier match de la saison en WSL contre Tottenham.



Les cinq mois passés loin du terrain ont été les plus longs que Fox ait jamais passés sans ses bottes.

Elle a cependant utilisé cette pause à bon escient, profitant du temps passé avec son autre véritable amour, un ami à quatre pattes.

« J’ai un chiot appelé Cali, qui m’a rejoint juste après ma blessure », nous a dit Fox alors qu’il passait la journée à visiter Battersea Dogs Home.

Fox et sa famille ont adopté quatre chats du refuge au fil des ans et la jeune femme de 20 ans admet que ses relations avec ses animaux de compagnie l’ont aidée pendant son rétablissement.

« Cela a vraiment été des mois difficiles, il y a eu beaucoup de moments difficiles pour lesquels elle a aidé », a-t-elle déclaré. « Ils vous aident à vous changer les idées et vous permettent de vous évader lorsque vous en avez besoin. Elle est aussi sans aucun doute ma meilleure amie. »

En plus de son amour pour les chiens et les chats, l’autre âme sœur de Fox est le Chelsea FC, un club dans lequel elle évolue depuis qu’elle est à l’école primaire.

Image:

Jorja Fox a signé son premier contrat professionnel avec Chelsea l’été dernier





Et être championne de longue date pendant une période aussi formatrice l’a aidée mentalement pendant la période la plus difficile de sa carrière.

« Personne ne veut se contenter de la moyenne, on veut toujours être le meilleur. Vous voyez que dans tous les sports, vous ne jouez pas pour jouer, vous jouez pour gagner.

« Je suis à Chelsea depuis l’âge de huit ans, cela m’a été appris dès mon plus jeune âge. Je n’avais certainement pas l’habitude de perdre quand j’étais à l’Académie. J’adore gagner des trophées et c’est quelque chose auquel nous sommes habitués à Chelsea. .

« C’est le seul club pour lequel je voulais jouer. C’est un rêve d’enfant de jouer pour eux, remettre ce maillot pour eux, ce sera incroyable. J’ai hâte. »