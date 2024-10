Joris Poggiolio rénove un appartement « de l’époque Napoléon » à Paris

L’architecte français Joris Poggioli a rénové son appartement parisien dans le but de préserver ses caractéristiques historiques tout en intégrant des éléments de design modernes.

Poggioli a cherché à rénover l’appartement situé dans un hôtel particulier qui était autrefois le bureau de Napoléon Bonaparte, tout en préservant son « âme historique ».

« C’était l’occasion de fusionner ma passion pour le minimalisme avec la grandeur de l’architecture de l’époque napoléonienne », a déclaré Poggioli à Dezeen.

« Le but n’était pas seulement de restaurer mais de permettre à ces éléments historiques de briller à nouveau dans un contexte contemporain, tout en faisant entendre la voix de notre génération, de notre époque, à travers mon intervention. »

Poggioli avait pour objectif de restaurer les caractéristiques d’origine de l’appartement de 90 mètres carrés, obscurcies par des années de modifications.

« Quand je suis entré pour la première fois, c’était comme entrer dans une forteresse avec des couches de revêtement de sol, d’isolation et des murs de fortune », a expliqué Poggioli.

« Lentement, j’ai décollé ces couches, révélant le parquet, les moulures et les détails architecturaux d’origine cachés depuis des décennies ».

Influencé par le lien historique de Napoléon avec le bâtiment, il a cherché à honorer son patrimoine tout en introduisant une touche moderne.

Pour y parvenir, Poggioli s’est concentré sur la mise en valeur subtile des caractéristiques de l’appartement, notamment les proportions grandioses, le flux de lumière à travers les grandes fenêtres et la sensation générale d’espace.

« Je voulais que mon design donne l’impression d’embrasser le squelette historique du bâtiment, en renforçant son esprit plutôt que de le concurrencer ».

Le plafond de 4,2 mètres de haut, point central de l’appartement, a fortement influencé ses choix de conception.

Des éléments comme une tête de lit surdimensionnée dans la chambre et un étage supérieur semblable à une mezzanine ont été introduits pour accentuer le haut plafond.

« La hauteur vertigineuse des plafonds était l’une des caractéristiques les plus frappantes de l’appartement », a expliqué Poggioli. « Cela a immédiatement influencé ma façon d’aborder le design, me donnant la possibilité de réfléchir à plus grande échelle ».

« Le vide, l’espace lui-même, est devenu nécessaire à la pensée : il permet aux images mentales de s’échapper et de circuler librement », poursuit-il.

L’appartement présente également des sculptures empruntées à un client, un collectionneur d’art amérindien, dont les pièces ont été exposées au Metropolitan Museum of Art.

Puiforcat a également prêté une série de bols conçus par l’artiste américain Donald Judd, tandis que les autres pièces proviennent de la collection de Joris.

« Ces pièces ont été sélectionnées car elles représentent un pont entre tradition et modernité, tout comme l’appartement lui-même », a déclaré Poggioli.

« L’art amérindien apporte un sentiment de culture et d’artisanat profondément enracinés, tandis que les bols Puiforcat, avec leur design épuré et intemporel, ajoutent une couche de raffinement », a-t-il poursuivi.

« Ensemble, ils créent un équilibre qui reflète la philosophie globale de l’espace : une coexistence harmonieuse du passé et du présent, chacun renforçant l’autre. »

La photographie est de Alice Mesguich.