Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho insiste sur le fait que «la concurrence est bonne» – même si cela signifie que sa place n’est plus garantie.

Jorginho pense que la solide équipe de Chelsea a poussé tous les joueurs à un «niveau différent» et qu’il apprécie la bataille pour les places.

L’international italien Jorginho a déclaré: «Je pense que c’est bien, et c’est bon pour l’équipe, donc le niveau de l’équipe est plus élevé et la compétition est bonne.

«Nous sommes donc plus compétitifs entre nous, le niveau de formation est plus élevé et tout va mieux.

«Nous essayons juste de travailler encore plus dur pour avoir une chance de jouer.

«Nous essayons de gagner et nous gagnons donc je vais bien, et quand l’appel arrive, je travaille dur pour être préparé à cela.

Chelsea a désormais la chance de remporter le Groupe car la confrontation avec Séville pourrait les mettre en pole position.

Jorginho a ajouté: «C’est une bonne opportunité pour nous d’essayer de gagner le match et pour notre forme physique et être en tête du groupe est une grande chose.