Jorginho: Arsenal signe le milieu de terrain de Chelsea dans un accord d’une valeur de 12 millions de livres sterling le jour de la date limite | Nouvelles du football

Arsenal a signé Jorginho de Chelsea dans le cadre d’un accord Deadline Day d’une valeur de 12 millions de livres sterling, renforçant son milieu de terrain avant une poussée pour le titre de Premier League.

Le milieu de terrain italien de 31 ans a signé un contrat de 18 mois, avec une option de prolongation d’un an.

Jorginho en était aux six derniers mois de son contrat avec Chelsea, les Bleus essayant de décrocher un transfert record britannique pour le milieu de terrain central de Benfica Enzo Fernandez.

Sous Mikel Arteta, Arsenal a tenté de signer Jorginho de Chelsea à l’été 2020, juste après avoir remporté la Ligue des champions avec les Bleus et l’année précédente, il a levé les Championnats d’Europe avec l’Italie.

Arteta était également l’entraîneur adjoint de Manchester City lorsqu’ils ont tenté de le signer en 2018 – mais Jorginho a refusé de rejoindre Maurizio Sarri à la place à Chelsea depuis Naples.

S’adressant au site Web d’Arsenal à propos d’Arteta, Jorginho a déclaré: “Il a eu une grande influence parce que je sais qu’il a essayé plusieurs fois de m’avoir avant et que cela ne s’est pas produit pour d’autres raisons, pas à cause de mes souhaits.

“Je suis très excité pour ce nouveau défi, et j’ai juste hâte d’être sur le terrain pour être honnête ! Tout s’est passé si vite. J’ai été un peu surpris, mais j’ai saisi l’opportunité de ce défi incroyable.”

Arsenal manque d’options au milieu de terrain et a révélé le jour de la date limite que l’international égyptien Mohamed Elneny a subi une blessure au genou “importante”.

Image:

Jorginho assurera la couverture du milieu de terrain alors qu’Arsenal poursuit le titre de Premier League





Un communiqué du club disait: “Suite à une blessure subie lors d’une récente séance d’entraînement, des évaluations ultérieures ont confirmé que Mohamed Elneny avait une blessure importante au genou droit. Mo a été opéré avec succès à Londres et sera exclu pour une longue période de temps. .”

Pendant ce temps, le milieu de terrain d’Arsenal Albert Sambi Lokonga devrait rejoindre Crystal Palace en prêt. Il y a également des problèmes de blessure persistants concernant Thomas Partey, qui s’est blessé aux côtes.

Les Gunners ont fait une offre à deux reprises pour Moises Caicedo au cours de la dernière semaine de la fenêtre de janvier, mais Brighton est resté catégorique sur le fait que le milieu de terrain n’était pas à vendre.

Analyse: Carragher positif sur le transfert de Jorginho

Jamie Carragher dit que Jorginho pourrait être la tête calme dont Arsenal a besoin à la fin de la saison



Jamie Carragher de Sky Sports :

“Avec peut-être 10 matchs à disputer dans la saison, alors qu’ils pourraient en fait avoir besoin de tête froide, quand il y a un moment de pression et que les nerfs montent dans cette course au titre avec sept ou huit matchs à jouer, il peut en fait être un très bonne signature en termes de ralentissement des choses avec la tête froide.

“C’est un joueur qui a remporté la Ligue des champions, il a remporté un championnat d’Europe ces dernières années, donc c’est un joueur de haut niveau, cela ne fait aucun doute, mais c’est un style de joueur différent.

“Mais je pense que cela pourrait être d’une grande aide pour eux vers la fin de la saison car ils deviennent nerveux.”

Paul Merson dit que faire venir Jorginho serait une décision exceptionnelle pour Arsenal



FLASHBACK: Quand Arsenal a tenté de signer Jorginho le jour de la date limite de 2020

Nous sommes déjà venus ici avec Arsenal cherchant à signer Jorginho le jour de la date limite. Revenez en octobre 2020 lorsque Mikel Arteta a tenté pour la première fois de tenter l’Italien de faire le changement à travers Londres.

Voici comment Sky Sports l’a rapporté à l’époque…

Profondeur de l’équipe, Europe, expérience… pourquoi Arsenal a choisi Jorginho

Gail Davis de Sky Sports News :

“Les gens peuvent être surpris, quand on regarde le profil des joueurs qu’Arsenal avait signés, mais Arteta avait fait remarquer le jour où ils avaient signé Leandro Trossard qu’ils avaient besoin de joueurs en forme et prêts à aller directement en Premier League. C’est ce qu’est Jorginho.

“Arsenal est court dans la zone du milieu de terrain. L’équipe semble mince là-bas.

“L’Europe est sur le point de commencer et ils iront jeudi-dimanche-jeudi-dimanche et ils veulent quelqu’un d’autre.

“Quand vous regardez où en est Arsenal maintenant, ils ont de grandes chances de remporter la Premier League pour la première fois en 20 ans. Arteta comprend que les exigences envers son équipe vont être plus grandes au cours des prochains mois et c’est pourquoi il a dû faire entrer des corps.”

Analyse : Arsenal a hâte d’avoir un nouveau milieu de terrain

Nick Wright de Sky Sports :

L’un des facteurs les plus importants du succès d’Arsenal cette saison est qu’ils ont réussi à garder Partey en forme. Le Ghanéen a beaucoup manqué lors de ses périodes d’absence la saison dernière et le bilan d’Arsenal avec et sans lui le prouve.

En fait, tenez également compte de la campagne en cours et le taux de victoire d’Arsenal est de 74% dans les matchs de Premier League qu’il a commencés, contre seulement 50% dans ceux qu’il a manqués.

L’écart de qualité entre lui et ses adjoints, Elneny et Albert Sambi Lokonga, est tout simplement trop grand et la blessure de l’Égyptien révèle encore plus le manque de profondeur d’Arsenal.

Attendre jusqu’à l’été, lorsque le club espère recruter Declan Rice de West Ham, est maintenant encore plus risqué qu’il ne l’était et cela signifie qu’il faut agir avant la fenêtre de fin janvier.

Le calendrier d’Arsenal est relativement bon depuis Noël, mais il s’accélère avec une série de quatre matchs de Premier League en 14 jours début février, suivis de la reprise de leur campagne en Ligue Europa en mars.

La charge de Partey devra être gérée afin de minimiser le risque de blessure et cela ne sera possible que si Mikel Arteta réalise son souhait d’une alternative viable à la place du joueur de 29 ans.

Le recrutement d’Arsenal ces dernières années s’est concentré sur le long terme, mais pour le moment, en tête de la Premier League et avec le fardeau supplémentaire des engagements européens à venir, une solution à court terme est nécessaire.