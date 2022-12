Jorginho à Newcastle, Fernandez à Chelsea ?

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Jorginho attire l’attention de Newcastle alors que Chelsea cherche à faire venir Fernandez

Newcastle United est intéressé par la signature du milieu de terrain de Chelsea Jorginho en janvier, selon le courrier quotidien.

Pourtant, pour signer un nouveau contrat à Stamford Bridge, le Brésilien-Italien de 31 ans devrait entrer dans les six derniers mois de son contrat dans quelques jours, et Newcastle garderait un œil sur sa situation. Cela pourrait convenir au manager des Blues, Graham Potter, qui chercherait à réduire l’âge moyen de son équipe.

Il est entendu que Potter souhaite remplacer Jorginho par le milieu de terrain de Benfica, âgé de 21 ans. Enzo Fernández, qui faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde pour l’Argentine. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de progrès ont été réalisés sur un nouvel accord pour Jorginho, les clubs en dehors de la Premier League étant bientôt en mesure de proposer un accord officiel de pré-contrat pour garantir sa signature.

La Juventus a également récemment manifesté son intérêt pour la signature de Jorginho, mais il semble qu’elle soit sur le point de faire face à la concurrence des Magpies, qui pourraient discuter d’un accord verbal avec l’international italien avant une proposition de transfert cet été.

Jorginho a commencé et joué les 90 minutes de la victoire 2-0 de Chelsea mardi contre l’AFC Bournemouth, qui a mis fin à une séquence de cinq matchs sans victoire pour les Blues en Premier League.

Alors que Chelsea regarde Enzo Fernandez pour le milieu de terrain, Jorginho (photo) pourrait être sur le point de partir, et Newcastle serait intéressé. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Par ailleurs, les Bleus ont proposé une offre de plus de 120 millions d’euros pour signer le milieu de terrain argentin Enzo Fernándezselon Correio de Manha. Le journal basé à Lisbonne rapporte que la proposition de l’équipe de Premier League est suffisante pour activer la clause de libération du milieu de terrain de 21 ans, mais Benfica s’attend à ce que davantage de clubs intensifient leur poursuite si les pourparlers avancent. Alors que l’équipe de la Liga NOS fait tout ce qu’elle peut pour le garder au club au-delà de janvier, on pense maintenant qu’il pourrait partir au milieu d’un vif intérêt émanant des meilleures ligues européennes.

– Une autre information sur Stamford Bridge, où l’hiver s’annonce chargé : Benoît BadiashileLe transfert proposé de Chelsea à Chelsea se dirige maintenant vers les étapes finales, rapporte Fabrice Romano. L’accord devrait être conclu pour un montant d’environ 35 millions d’euros, tandis que le défenseur de 21 ans a déjà conclu un accord de principe avec les Blues sur des conditions personnelles. Chelsea a également été lié à un déménagement pour João Félix.

– La course au milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est sur le point de prendre une autre tournure alors que le Real Madrid intensifie son approche pour sa signature, révèle Marque. L’équipe de LaLiga aurait informé le joueur de 19 ans de son intérêt l’été dernier, lui conseillant de ne pas signer de prolongation de contrat. Avec Liverpool se concentrant sur Enzo Fernández et se préparant pour un combat avec Chelsea, le Real Madrid pourrait chercher à intervenir et à faire un pas pour Bellingham en janvier, l’accord devenant officiel cet été.

– Napoli se prépare à se séparer Hirving Lozano en été, comprend Calciomercato. Il est rapporté que l’équipe de Serie A évalue déjà les remplaçants potentiels, l’ailier mexicain de 27 ans étant intéressé par un passage en Premier League. Il est resté un joueur clé pour l’équipe de Luciano Spalletti à Naples cette saison, faisant 19 apparitions dans toutes les compétitions.

– Marcos Alonso tient à rester à Barcelone au-delà de la fin de la saison, écrit Relevo. Le joueur de 31 ans a été un joueur utile pour le club depuis son arrivée cet été sur un transfert gratuit, le manager Xavi Hernandez le déployant sur la ligne de fond. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, il doit rencontrer la hiérarchie du Camp Nou pour discuter de la prolongation de son séjour au club.

– Un certain nombre d’équipes de Premier League surveillent le gardien d’Everton Jordan Pickford, selon Tottenham Hotspur, Manchester United et Chelsea, qui surveillent de près sa situation contractuelle. Alors que l’international anglais avait déjà convenu en principe d’une nouvelle prolongation de cinq ans à Goodison Park, les Toffees ne lui ont pas encore officiellement proposé de nouvelles conditions.