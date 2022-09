Jorgie Porter révèle le sexe de son bébé à naître alors qu’elle se prépare à accoucher

JORGIE Porter a révélé le sexe de son bébé à naître alors qu’elle se prépare à accoucher.

L’actrice de Hollyoaks, 34 ans, a annoncé l’heureuse nouvelle qu’elle attend son premier enfant avec son fiancé Ollie Piotrowski, 32 ans, en avril.

Jorgie Porter a révélé qu’elle attendait un petit garçon[/caption]

Le couple a annoncé l’heureuse nouvelle qu’ils attendent en juin[/caption]

La star attendait des quadruplés, mais a malheureusement perdu les bébés à 14 semaines en novembre 2021.

Après la nouvelle dévastatrice, elle est tombée enceinte à nouveau et se prépare maintenant à accueillir leur enfant dans le monde.

Beaucoup se sont demandé ce qu’elle avait, et elle a finalement tout révélé.

“Nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons un petit garçon”, a déclaré Jorgie à HELLO !

« Ollie et moi, cela ne nous dérangeait pas de toute façon, bien sûr. Tout ce que nous voulions, c’était un bébé. Il est certainement très actif, et je peux le sentir faire des sauts périlleux et des sauts périlleux.

“C’est incroyable de penser à ce que nous avons créé.”

En publiant une douce vidéo révélant le scan du bébé, Jorgie l’a capturé: “Des débuts pleins d’espoir…”

Cela fait suite à sa fausse couche déchirante de quadruplés en 2021.





Auparavant, elle avait révélé qu’elle n’était pas enthousiasmée par les bébés et que l’idée d’élever un humain la décourageait.

Mais après être tombée amoureuse du promoteur immobilier Ollie Piotrowski, 32 ans, elle a changé d’avis et a voulu fonder une famille.

Elle était aux anges lorsqu’elle est tombée enceinte naturellement quelques semaines seulement après avoir arrêté son contraceptif oral.

Cependant, à peine 14 semaines plus tard, Jorgie a dû faire face au traumatisme de la fausse couche de ses quatre enfants.

Déterminée à ne pas abandonner son rêve de devenir maman, Jorgie a annoncé sa grossesse.

Elle a posté une vidéo d’elle, d’Ollie, de son fils de huit ans issu d’une relation précédente et de leur chien de compagnie découvrant le scan.