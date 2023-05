Jorgie Porter montre effrontément ses fesses lors d’une promenade familiale au soleil six mois seulement après l’accouchement

JORGIE Porter a laissé les fans hystériques alors qu’elle flashait ses fesses avec effronterie lors d’une promenade familiale au soleil.

La légende des Hollyoaks a accueilli un petit garçon Forest avec son fiancé Ollie Piotrowski en novembre de l’année dernière.

Jorgie, 35 ans, a montré son corps incroyable dans une petite tenue – six mois seulement après l’accouchement.

La star avait l’air d’un as dans un t-shirt blanc moulant et un chapeau.

Elle a montré ses jambes nues et a été vue ne portant que ses chaussettes alors qu’elle postait effrontément une pêche où se trouvaient ses fesses.

Son fiancé semblait apprécier la vue alors qu’il rayonnait en portant leur adorable garçon sur ses épaules.

Ce n’est pas la première fois que Jorgie éblouit les fans avec son look post-bébé.

Elle a profité de ses histoires Instagram la semaine dernière et a posé avec son petit garçon Forest sur le palier de sa somptueuse maison du Cheshire.

On pouvait la voir portant un haut de sport noir court et des leggings qui montraient son corps tonique.

La star du savon a tiré ses cheveux en un chignon propre et semblait être sans maquillage.

Pendant ce temps, la petite Forest avait l’air heureuse de regarder son téléphone.

Cela vient après que la mère a récemment parlé de sa césarienne pour la Semaine de sensibilisation à la santé mentale maternelle et a partagé une photo de la naissance de son fils.

«J’ai de la chance d’avoir reçu des soins et un soutien incroyables de ma sage-femme avant la naissance et après, mais tant de vos messages et DM partagés que vous n’avez pas ou n’avez pas le même soutien.

« Il est si important de tendre la main et de parler aux autres.

« Devenir parent est une montagne russe d’émotions et à ceux qui m’ont envoyé un message ou à tout nouveau parent si vous éprouvez des difficultés ou si vous souhaitez un peu de soutien supplémentaire, consultez-les. »