Jorgie Porter étourdit les fans en bikini à peine là

JORGIE Porter a stupéfié les fans alors qu’elle profitait du soleil dans un bikini scintillant.

La star de Hollyoaks, 35 ans, et son fiancé Ollie Piotrowski, également 35 ans, ont accueilli leur fils Forest en novembre.

Instagram

Jorgie Porter a séduit les fans en posant dans un bikini marron scintillant tout en profitant du soleil[/caption] Instagram

La star du savon a pris la pose sur le gonflable en forme de dragon[/caption] Instagram/@themissyporter

Jorgie Porter a accueilli son fils Forest en novembre[/caption]

Récemment, la star du savon a posé dans un bikini de couleur aqua neuf mois après avoir accouché.

Maintenant, elle a ébloui les fans avec sa silhouette dans le deux pièces à paillettes marron qu’elle portait alors qu’elle était perchée sur un char en forme de dragon.

La star de Theresa McQueen a levé les mains en l’air alors qu’elle se tenait en équilibre sur le gonflable tout en prenant quelques rayons.

Elle s’est démaquillée et a tiré ses mèches blondes en un chignon bas alors qu’elle profitait au maximum de son temps libre.

Jorgie accessoirisée d’un collier de perles pour compléter son look de plage.

Après avoir passé du temps en solo sur le char, ses proches sont venus semer le chaos et ont commencé à la faire tomber de manière ludique.

Jorgie a récemment partagé le « secret » de la perte de poids après l’accouchement.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a parlé de son incroyable corps post-bébé et a déclaré: « C’est littéralement dû à l’allaitement et Forest pèse 18 kg maintenant.

«Je transporte constamment cette petite chose avec moi, ça m’a aidé.

« Je suis aussi toujours en train de courir pour faire des choses – je suis content de mon corps mais il monte et descend tout le temps. »

Parlant de la vie de maman, Jorgie a déclaré: «C’est génial, c’est parfois difficile mais c’est incroyable. C’est un autre type de défi.

« Je pense que le plus grand défi est probablement de penser à différentes choses à faire, mais il me dira ce qu’il veut. S’il a faim, on passera une heure à manger, c’est ma journée.

Ce n’est pas la première fois que Jorgie éblouit les fans avec son look post-bébé.

En mai, elle a laissé les fans hystériques alors qu’elle se montrait effrontément ses fesses lors d’une promenade familiale au soleil.

Instagram

Elle a montré sa silhouette dans le deux pièces associé à un collier de perles[/caption] Instagram

Jorgie s’est récemment ouverte sur son corps post-bébé[/caption] Instagram/@themissyporter

Elle partage Forest avec son fiancé Oliver[/caption]