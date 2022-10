Jorgie Porter, enceinte, montre une bosse de bébé dans ses sous-vêtements quelques semaines avant l’accouchement

ENCEINTE Jorgie Porter a révélé son baby bump dans ses sous-vêtements quelques semaines avant l’accouchement.

L’actrice de Hollyoaks, 34 ans, a annoncé l’heureuse nouvelle qu’elle attend son premier enfant avec son fiancé Ollie Piotrowski, 32 ans, en avril.

Elle est allée sur Instagram hier soir et a partagé un selfie radieux de sa bosse tout en se demandant si elle pouvait devenir plus grosse.

La star a déclaré: “2 semaines de croissance Quelqu’un d’autre arrive à ce stade et se demande s’il reste de la place là-dedans ? grossesse #pregnancyvoyney #32weekspregnant »

Sa co-vedette de Hollyoaks, Lucy Jo Hudson, a répondu : « Ouais ! Haha c’est toujours les dernières semaines où tu penses ‘Je ne peux plus grandir, mon ventre ne peut plus grossir’ mais par magie ça le fait ! Tu es magnifique x”

Un autre fan a déclaré: “Il y a plus d’espace, ils commencent juste à écraser d’autres choses pour l’obtenir C’est un beau processus, profitez-en autant que vous le pouvez x”

La star attendait des quadruplés, mais a malheureusement perdu les bébés à 14 semaines en novembre 2021.

Après la nouvelle dévastatrice, elle est tombée enceinte à nouveau et se prépare maintenant à accueillir leur enfant dans le monde.

Beaucoup se sont demandé ce qu’elle avait, et elle a finalement tout révélé.

“Nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons un petit garçon”, a déclaré Jorgie à HELLO !





« Ollie et moi, cela ne nous dérangeait pas de toute façon, bien sûr. Tout ce que nous voulions, c’était un bébé. Il est certainement très actif, et je peux le sentir faire des sauts périlleux et des sauts périlleux.

“C’est incroyable de penser à ce que nous avons créé.”

En publiant une douce vidéo révélant le scan du bébé, Jorgie l’a capturé: “Des débuts pleins d’espoir…”

Cela fait suite à sa fausse couche déchirante de quadruplés en 2021.

