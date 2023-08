Jorge Vilda sur la victoire de l’Espagne en Coupe du monde : la souffrance était nécessaire

L’entraîneur-chef de l’Espagne, Jorge Vilda, a déclaré que « la souffrance était nécessaire » après que son équipe a remporté la Coupe du monde pour la première fois de son histoire après une victoire 1-0 contre l’Angleterre lors de la finale de dimanche.

Le long mandat du joueur de 42 ans en tant qu’entraîneur a été remis en question l’année dernière lorsque 15 joueurs de l’équipe nationale ont envoyé des lettres à la FA espagnole (RFEF) disant qu’ils ne joueraient plus pour l’Espagne tant que Vilda resterait entraîneur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– La star espagnole Bonmati remporte le prix du meilleur joueur à la Coupe du monde

La RFEF a soutenu son entraîneur et Vilda a ramené trois des mutins dans l’équipe pour la Coupe du monde tout en gelant les autres et en les laissant à la maison.

Il n’y a aucun moyen de savoir ce qu’une Espagne à pleine puissance aurait pu réaliser en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais l’équipe qui est montée dans l’avion a été assez bonne pour battre l’Angleterre et remporter le plus gros prix du football féminin.

« J’ai toujours dit que si toute la souffrance était nécessaire pour devenir championne du monde, cela en valait la peine », a déclaré Vilda aux journalistes après la finale.

« Cela a été difficile au niveau personnel dans la gestion, mais au niveau sportif, nous avons obtenu des résultats que nous n’avions jamais obtenus auparavant. Je suis très heureux que nous soyons champions du monde. »

Jorge Vilda a guidé l’Espagne vers son tout premier trophée de Coupe du monde. Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Luis Rubiales, le président espagnol de la FA, a également laissé entendre qu’il se sentait justifié par le résultat de dimanche.

« On dit souvent qu’il faut un peu de temps pour réaliser un tel exploit, mais j’en suis parfaitement conscient », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous avons travaillé très dur, même s’il y avait des gens qui ne voulaient pas nous laisser travailler. Je pense que nous devons apprendre en Espagne à valoriser les choses positives. À laisser les gens faire leur travail.

« Ce petit pourcentage de personnes constamment frustrées et pleines de ressentiment doit apprendre qu’il faut laisser les gens travailler. »

– Le Japonais Miyazawa remporte la course pour le Soulier d’or de la WWC

– D’anciennes fragilités font surface pour l’Angleterre lors du chagrin final de la WWC

Vilda a été interrogé sur sa gestion d’Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui a passé une grande partie du tournoi sur le banc, et de la gardienne Misa Rodríguez, qui a été abandonnée définitivement après la défaite 4-0 contre le Japon en phase de groupes.

« Cela a été très facile, en fait », a-t-il déclaré. « Nous sommes une équipe nationale de joueurs, mais nous sommes très vite devenus un groupe fabuleux, une équipe fabuleuse, et en ce moment nous sommes une famille et nous sommes champions du monde.

« La seule façon de réussir est de travailler, travailler, travailler. C’est ainsi que nous y sommes parvenus. »

Vilda a été interrogé sur ses propres sentiments personnels à propos d’avoir aidé l’Espagne à remporter son premier triomphe en Coupe du monde féminine.

« Un bonheur extrême », a-t-il déclaré. « Nous avons rendu heureux des millions de personnes qui nous regardaient dans notre pays.

« Je suis très fier de mon équipe de joueurs de football, pas seulement ceux qui ont été ici à la Coupe du monde, mais ceux qui ont participé à l’ensemble des tours de qualification et des camps d’entraînement.

« Je suis très fier d’eux et je suis très satisfait du travail accompli par le personnel. »