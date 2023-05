Jorge Soler et Julio Rodríguez en tête d’affiche de l’équipe de la semaine de Ben Verlander

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Une autre semaine s’est écoulée dans la saison 2023 de la MLB, ce qui signifie qu’il est temps de partager mon équipe de la semaine !

La version de cette semaine ne présente pas beaucoup des visages dont nous avons parlé pendant une grande partie de la saison. Mais il comporte beaucoup de joueurs du passé et des joueurs qui auraient probablement été des habitués de mon équipe de la semaine si j’avais commencé à le faire plus tôt que moi. Il a également quelques recrues.

Allons-y!

JD Martinez des Dodgers et Jorge Soler des Marlins en tête d’affiche de l’équipe de la semaine de Ben Ben Verlander donne son équipe de la semaine et elle est dirigée par JD Martinez des Dodgers de Los Angeles et Jorge Soler des Marlins de Miami.

Attrapeur : Francisco Álvarez, Mets de New York — Moyenne au bâton de 0,471, trois circuits, huit points produits

Alvarez a été dominant ces derniers temps. Il a frappé cinq coups de circuit lors de ses huit derniers matchs. Il a frappé huit circuits cette saison, ce qui égalise le nombre de circuits frappés par tous les receveurs des Mets la saison dernière. La recrue a été une joie à regarder. Il est également l’un des meilleurs joueurs de baseball depuis qu’il a été appelé.

Première base: Yuli Gurriel, Marlins de Miami – Moyenne au bâton de 0,542, deux triples, trois points produits, pourcentage de base de 0,593

Gurriel est le joueur de premier but que les Astros ont laissé marcher et remplacé par José Abreu, qui a finalement réussi son premier coup de circuit avec l’équipe dimanche. Il a atteint plus de .500 cette semaine! Pas facile pour les fans d’Astros de voir cela, mais comme je l’ai dit, au moins Jose Abreu est finalement monté sur le plateau avec son premier home run dimanche.

Seconde base: Willi Castro, Jumeaux du Minnesota — Moyenne au bâton de 0,381, deux circuits, trois points produits, 1,149 OPS

Il prend la place d’un Jorge Polanco blessé. Il a frappé comme un bon starter. Willi Castro est un joueur génial.

Troisieme base: Josh Jung, Rangers du Texas – .440 moyenne au bâton, trois circuits, huit points produits, 1.422 OPS

La deuxième recrue à être nommée dans l’équipe cette semaine ! Jung était également dans mon top deux pour les recrues de la semaine, Alvarez remportant la plus haute distinction.

Arrêt-court : Bo Bichette, Blue Jays de Toronto – Moyenne au bâton de 0,469, deux circuits, sept points produits, 1,235 OPS

Bo Bichette a continué à bien jouer malgré les difficultés des Blue Jays ces derniers temps. Toronto est à la dernière place de l’AL East, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il est hors de combat parce que la division est très bonne. Mais Bichette n’est pas la raison pour laquelle les Blue Jays sont en difficulté. Il a atteint près de 0,500 avec deux coups de circuit, et je dois dire qu’il a de beaux cheveux.

Champ extérieur : Jorge SolerMiami Marlins – .406 moyenne au bâton, six circuits, 11 points produits, 1.000 pourcentage de slugging

Il a frappé six coups de circuit la semaine dernière, six ! Il a également frappé .406 en le faisant. Son pourcentage de slugging, pas seulement son OPS, a atteint 1.000. Quelle semaine pour Soler.

Champ extérieur : Julio Rodríguez, Marins de Seattle — Moyenne au bâton de 0,414, un circuit, quatre doubles, six points produits

chez JuliO ! Rodríguez a présenté sa marque de céréales et annoncé un partenariat plutôt cool avec Alaska Airlines cette semaine.

Il a aussi bien joué. Il est mon voltigeur central pour l’équipe de la semaine et je suis tellement heureux que cela se produise. Il a eu un début d’année lent, mais il reprend et joue comme nous savions qu’il en était capable.

Champ extérieur : Michel Conforto, Géants de San Francisco — Moyenne au bâton de 0,391, trois circuits, huit points produits, 1,271 OPS

Il a affiché près de 1.300 OPS cette semaine et frappe bien ces derniers temps car il en est à sa première saison dans la Bay Area.

Cela nous laisse avec un champ extérieur de Soler, Rodriguez et Conforto cette semaine. Un grand champ extérieur, mais un peu différent de ce que nous avons vu cette saison. Nous avons vu beaucoup de Ronald Acuña Jr., beaucoup d’Aaron Judge, beaucoup de Mike Trout. C’est un regard différent et c’est pourquoi nous faisons cet exercice.

Frappeur désigné: JD Martinez, Esquive de Los Angelesrs — Moyenne au bâton de 0,423, trois circuits, 7 points produits, 1,254 OPS

JD est en fuite depuis qu’il est revenu, il est revenu de la liste des blessés. Il a eu quelques coups sûrs pour accompagner cette impressionnante ligne de statistiques. L’offensive des Dodgers roule, tout comme JD

Lanceur partant : Luis CastilloSeattle Mariners – 2-0, 12 manches lancées, 0 points mérités, 18 retraits au bâton, cinq coups sûrs, quatre marches

C’était vraiment facile. Il a remporté ses deux départs la semaine dernière et n’a pas accordé de point sur 12 manches lancées. Castillo a été formidable cette année. Il a eu un dérapage un peu difficile récemment, mais il a été aussi dominant que possible la semaine dernière, ce qui lui a valu l’honneur d’être dans mon équipe de la semaine.

Lanceur de secours : Craig Kimbrel, Phillies de Philadelphie – trois arrêts, une victoire, quatre manches lancées, 4,50 ERA, cinq retraits au bâton

Alors que la victoire de Kimbrel est due à une sauvegarde ratée, il a franchi une étape importante cette semaine. Bienvenue au club des 400 arrêts, Craig Kimbrel ! Un exploit incroyable, et quelle carrière incroyable il a eue. Dans ma vie, parce que je n’ai vraiment vu que la fin de la carrière de Mariano Rivera, le tronçon de Kimbrel avec les Braves d’Atlanta plus tôt dans sa carrière est le plus dominant que j’aie jamais vu de près.

Joueur de la semaine : Jorge Soler

Il a frappé six circuits cette semaine! Et je sais que ce n’est que le joueur de la semaine, mais il a frappé 12 coups de circuit en mai. Je ne peux pas m’en remettre, même s’il a frappé six coups de circuit en une semaine. Il y aura beaucoup de joueurs qui ne frapperont pas six coups de circuit dans toute l’année.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Marins de Seattle Marlins de Miami