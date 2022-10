Jorge Sampaoli revient à Séville en remplacement de Julen Lopetegui

L’Argentin Jorge Sampaoli sera de retour à Séville après avoir été nommé jeudi en remplacement de l’entraîneur licencié Julen Lopetegui.

Le club a déclaré que Sampaoli avait “signé pour le reste de la saison et une de plus, jusqu’au 30 juin 2024, et cet après-midi dirigera sa première séance d’entraînement”.

Sampaoli, 62 ans, a précédemment entraîné Séville lors de la saison 2016-17.

Il a succédé en juillet 2016 à Unai Emery, qui les avait guidés vers une troisième victoire consécutive en Ligue Europa et a été engagé par le Paris Saint-Germain.

Sampaoli a mené Séville à la quatrième place de la Liga et aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, où ils ont perdu contre Leicester, avant de partir pour devenir le patron de l’Argentine en mai 2017.

Sampaoli était sans travail depuis son départ de Marseille en juillet après avoir mené le club à une deuxième place lors de sa deuxième saison à la tête.

Il a dit qu’il était parti parce que sa vision de l’avenir du club était “différente” de celle des dirigeants.

Séville a déclaré que Sampaoli amenait avec lui trois hommes qui faisaient partie de son équipe à Marseille.

Il s’agit de deux Argentins, l’entraîneur adjoint Jorge Desio et le préparateur physique Pablo Fernandez, ainsi que le Brésilien Diogo Meschine.

Sampaoli, qui a beaucoup voyagé, a entraîné des clubs en Argentine, en Équateur, au Pérou, au Chili et au Brésil. Il a mené l’équipe nationale chilienne à son tout premier titre en Copa America à domicile en 2015.

Lopetegui a été limogé par Séville mercredi après une défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Lopetegui, qui avait brièvement été entraîneur de l’Espagne, est arrivé en juin 2019 après une sortie brutale du Real Madrid l’année précédente.

Il a mené le club à trois quatrièmes places consécutives dans l’élite espagnole et à un autre triomphe en Ligue Europa en 2020, mais son équipe a commencé cette saison de manière désastreuse.

Le club n’a que cinq points sur 21 possibles en Liga et en a perdu deux et fait match nul lors de ses trois matches de groupe en Ligue des champions.

Ils sont 17e du classement, à seulement un point au-dessus de la zone de relégation, et accueillent l’Athletic Bilbao, troisième, samedi.

