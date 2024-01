Jorge Polanco, joueur de longue date des Twins, échangé aux Mariners de Seattle

Le premier domino majeur de l’intersaison des Twins est tombé lundi et Jorge Polanco, le joueur le plus ancien de l’équipe, a été échangé aux Mariners de Seattle dans le cadre d’un accord à cinq joueurs.

Les Twins ont reçu deux droitiers, le partant Anthony DeSclafani et le releveur Justin Topa, ainsi que deux ligueurs mineurs, le voltigeur Gabriel Gonzalez et le lanceur Darren Bowen, en échange de Polanco, le joueur de deuxième but qui fait régulièrement partie du champ intérieur des Twins depuis 2016. Les Mariners enverront de l’argent aux Twins pour compenser les salaires, ont annoncé les équipes.

Polanco, All-Star en 2019, a été un frappeur supérieur à la moyenne tout au long de ses 10 saisons avec les Twins. Limité par des blessures à 80 matchs la saison dernière, il a frappé .255 avec 14 circuits et 48 points produits.

Les Twins ont obtenu une option de club de 10,5 millions de dollars dans le contrat de Polanco en novembre, mais il était l’un des principaux candidats commerciaux du club en raison de leur profondeur dans le champ intérieur. Polanco a passé du temps au troisième but et frappeur désigné pour accueillir Edouard Julien dans la seconde moitié de la saison dernière. Brooks Lee, l’un des meilleurs espoirs de l’organisation, a également atteint la classe AAA l’année dernière.

Polanco a signé avec les Twins un jour après son 16e anniversaire en 2009. Tout ce qu’il a fait depuis, c’est devenir partie intégrante de l’organisation. Il a fait ses débuts en MLB à 20 ans, ses plus jeunes débuts depuis Joe Mauer. Il a frappé pour le cycle le 5 avril 2019 et a obtenu des votes MVP à la baisse cette saison-là au sein de la Bomba Squad.

Il y a eu une suspension de 80 matchs pour utilisation d’une substance améliorant les performances en 2018, mais il en a fait une note de bas de page. Il a réussi 33 circuits et 98 points produits en 2021, des records de franchise pour un frappeur switch, ainsi que cinq apparitions au marbre.

Les Mariners, qui recherchaient plus d’offensive au deuxième but, pourraient garder Polanco jusqu’en 2025. Polanco a une autre option de club dans son contrat après la saison à venir.

“Dès le début de cette intersaison, Jorge était quelqu’un que nous avons identifié comme un candidat parfait pour notre équipe”, a déclaré le directeur général de Seattle, Justin Hollander, dans un communiqué.

DeSclafani, 33 ans, a obtenu une fiche de 4-8 avec une MPM de 4,88 en 18 départs pour les Giants de San Francisco l’année dernière, totalisant 79 retraits au bâton et 20 buts sur balles en 99 ⅔ manches. Au cours de la dernière année d’un contrat de trois ans d’une valeur de 36 millions de dollars, DeSclafani a raté les deux derniers mois de la saison dernière en raison d’une entorse au fléchisseur du coude droit.

Topa, un droitier de 32 ans, a connu sa meilleure année dans les tournois majeurs la saison dernière, réalisant une MPM de 2,61 en 69 manches hors de l’enclos des releveurs des Mariners avec 61 retraits au bâton et 18 buts sur balles. Il a enregistré trois arrêts, principalement en lançant aux septième et huitième manches.

Gonzalez, un voltigeur qui a atteint la classe A-Advanced l’année dernière, a été classé au cinquième rang des espoirs de l’organisation des Mariners par Baseball America. Le joueur de 20 ans se démarque par sa puissance et son bras. Il a frappé .298 avec 18 circuits et 84 points produits en 116 matchs entre deux niveaux de ligue mineure en 2023.

Bowen, un choix de 13e ronde en 2022, avait une MPM de 3,88 en classe A la saison dernière. Classé espoir n°25 des Mariners, le joueur de 22 ans était considéré comme l’un des lanceurs les plus athlétiques de leur système agricole.

