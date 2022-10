Jorge Martin revendique une pole record alors que les challengers au titre souffrent à Sepang

Le leader du MotoGP, Francesco Bagnaia, prendra le départ du Grand Prix de Malaisie dimanche à partir de la neuvième place après une chute, alors que l’Espagnol Jorge Martin a réalisé le tour le plus rapide de l’histoire à Sepang pour s’assurer la pole position.

Le rival du pilote Ducati Bagnaia au championnat et tenant du titre, Fabio Quartararo, a encore plus souffert et n’était que 12e pour Yamaha lors des qualifications samedi.

Martin de Prima Pramac a pris la pole avec un temps torride d’une minute et 57,790 secondes. Enea Bastianini a terminé deuxième, à 0,456 seconde, le sextuple champion du monde Marc Marquez complétant les trois premiers.

Martin a également battu le record de neuf ans de Phillip Island pour s’assurer la pole le week-end dernier en Australie.

Bagnaia, qui peut remporter le titre dimanche, était à plus d’une seconde du rythme et a subi une deuxième chute d’une mauvaise journée pour l’Italien.

Il s’est écrasé lors de la troisième séance d’essais mais a fait amende honorable en terminant en tête de la première séance de qualification.

L’Italien était sixième de la deuxième qualification lorsqu’il s’est écrasé dans le virage 4 par temps clair sur la piste de Sepang et devra se contenter de partir de la troisième ligne.

Bagnaia mène le classement du championnat avec un avantage de 14 points sur Quartararo.

Il remportera un premier titre de champion s’il prend le drapeau à damier et Quartararo se retrouve en dehors du podium.

Sinon, le combat pour le titre ira à la dernière course de la saison à Valence en Espagne dans quinze jours.

