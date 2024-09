Au printemps 2004, l’acteur Jorge Garcia se trouvait à l’arrière d’une camionnette sur la plage de Mokulē’ia à Oahu, essayant de comprendre la scène étrange qui l’attendait. Sur le sable, les débris d’un énorme avion de ligne étaient éparpillés ; une aile du fuselage mutilé pointait vers le ciel, le tout entouré d’un nuage de fumée et de feu. Il s’est mis à rire tout seul, sa réaction involontaire à tout malaise. Pourtant, il avait un sentiment qu’il ne pouvait pas se défaire : « Ce travail est bien plus grand que moi. »

Il avait raison. Dans le rôle d’Hugo « Hurley » Reyes, le gagnant de loterie maudit et survivant du crash du vol Oceanic 815, Garcia est devenu un des membres de la série télévisée à succès « Lost ». Au cours des six saisons, la série a attiré des millions de téléspectateurs en proposant quelque chose de différent de tout ce qui se passait dans le paysage télévisuel du milieu des années 2000 : un mystère captivant centré sur les vies entrelacées d’un groupe diversifié luttant pour sa survie. Il y avait des triangles amoureux, des méchants, des antihéros, des flashbacks, des flash-sideways et une série d’indices que les fans ont reconstitués avec empressement pour tenter de comprendre l’île énigmatique au centre de la série.

Bien qu’il ait pu avoir une idée de ce qui allait arriver lorsqu’il a posé le pied sur la plage de Mokulē’ia il y a 20 ans, Garcia ne pouvait pas savoir comment tout cela se terminerait. En l’honneur du 20e anniversaire de la série (la première a eu lieu le 22 septembre 2004), l’acteur a parlé avec De Los de ses souvenirs du tournage du pilote, de l’héritage de la série et de ses réflexions sur le parcours de Hurley depuis (spoilers à venir !) un favori des fans malchanceux mais bienveillant pour l’héritier de l’île.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Les showrunners Damon Lindelof et Carlton Cuse n’avaient pas encore complètement esquissé le personnage de Hurley lorsque le processus de casting a commencé. Comment s’est déroulée votre audition ?

Il y a eu une panne avec un personnage appelé Hurley, et il était répertorié comme une sorte de redneck de 50 ans. [Laughs] Je me souviens avoir lu spécifiquement dans la description qu’il était décrit comme un « chemise rouge » ce qui, je suppose, signifiait qu’il n’allait pas survivre au pilote. Mais ils m’ont appelé, et le seul matériel qu’ils avaient pour les gars était les côtés de Boone (Ian Somerhalder) et Sawyer [Josh Holloway] côtés, alors ils m’ont fait lire les côtés de Sawyer.

Que saviez-vous de Hurley au moment du tournage de la première saison ?

Je ne savais rien de son histoire, juste ce que vous voyez dans le pilote. Pendant ce premier été, il y avait un petit cercle d’écrivains chargés de trouver des histoires pour les personnages, et Javier Grillo-Marxuach était l’un d’eux. C’est lui qui a décidé de faire de Hurley un surnom, et de faire de son vrai nom Hugo Reyes, puisque j’allais le jouer. Il a eu l’idée que Hurley était un homme de main qui était tellement charmant et bon dans son travail que les gens finiraient par rendre leurs affaires.

Ce n’est pas son histoire personnelle qui a fini par être évoquée, mais c’est amusant de voir comment certaines idées ont quand même été intégrées dans la série. Comme lorsque Jack (Matthew Fox) ne veut pas que les gens sachent qu’il est médecin, il dit qu’il est un agent de recouvrement. Ou comment Hurley a été décrit comme un peu redneck, mais Sawyer a fini par jouer davantage ce rôle. Au départ, je pense qu’il était plutôt un New-Yorkais bien habillé dans la description initiale.

La série est évidemment devenue un énorme phénomène, mais quelles ont été vos impressions à l’approche de la première saison ?

Quand j’ai eu le travail, tout ce que je savais, c’est que [executive producer and director of the pilot] J.J. Abrams avait un bon palmarès et le tournage allait se dérouler à Hawaï. Le pire scénario aurait donc été que je passe des vacances hawaïennes. Quand nous avons commencé le tournage, je me souviens que nous allions devoir nous enfuir avec une explosion derrière nous. Je me suis demandé : « Est-ce qu’on va faire ce truc où on va plonger après l’explosion ? Est-ce que ça arrive dans la vraie vie ou juste dans les films ? » Puis, JJ a pris le mégaphone et a dit : « OK, après l’explosion, on va plonger dans le sable. » Nous nous sommes félicités l’un l’autre que nous allions faire un film d’action.

Dans un show qui pouvait être assez intense et intense, Hurley a apporté beaucoup de soulagement comique, notamment grâce à sa dynamique avec Sawyer. Qu’est-ce qui a fait de lui un tel favori des fans ?

Dans la saison 1, une dynamique s’est clairement établie, Hurley a commencé à prendre la parole au public. C’est lui qui demandait : « Qu’est-ce qui se passe dans les bois et qui fait trembler les arbres ? » Plus tard, quand les choses ont commencé à devenir plus complexes, ils ont écrit cette scène où Hurley essaie de comprendre le voyage dans le temps sur l’île, et ils sont frustrés d’essayer de lui expliquer cela. [Laughs] Je pense donc que ce rôle l’a rendu plus attachant auprès du public, et beaucoup de gens se sont tournés vers lui pour cette raison.

Chez moi, nous attendions toujours avec impatience les épisodes de Hurley, pas seulement à cause du côté comique, mais parce que la dynamique entre lui et sa famille latino nous semblait si familière.

C’est vraiment agréable à entendre, car quand on est en plein milieu du tournage, on ne pense pas à l’impact que cela pourrait avoir sur un foyer latino. Donc, entendre que les familles attendaient cela avec impatience signifie vraiment beaucoup. Je veux dire, ce premier été de tournage de la série, nous n’avions aucune idée si nous allions trouver notre public ; tout ce que nous savions, c’est que nous faisions quelque chose qui n’était pas fait à la télévision en ce moment. Comme dans le premier épisode de Sun (Yunjin Kim) et Jin (Daniel Dae Kim), plus de la moitié était sous-titrée.

Ce n’est pas seulement Hurley, mais aussi ses parents, joués par Lillian Hurst et Cheech Marin, qui ont fait beaucoup rire. Qu’avez-vous apprécié dans leur relation ?

Oh mec, quand j’ai découvert qu’ils avaient choisi [Cheech Marin]J’ai trouvé que c’était un choix très inspiré. C’était génial de passer du temps avec lui, car il est dans le métier depuis si longtemps qu’il avait des histoires à raconter pendant des jours. Mais la dynamique avec Hurley et sa mère ? Je pense toujours à cette scène où elle retrouve son père, et elle détourne la statue de Jésus et dit : « J’ai des besoins. »

Comment votre famille a-t-elle réagi à l’engouement suscité par la série ?

Ils ne faisaient certainement pas partie du cercle des téléspectateurs qui cherchaient à comprendre ce que tout cela signifiait. Mais c’était le premier travail que j’ai eu dont ma mère était fière et dont elle se vantait. J’ai décroché un travail sur « Becker » où j’ai fait 13 épisodes, et c’est ce travail qui lui a donné le sentiment que je pouvais vraiment faire ça pour gagner ma vie. Mais « Lost » était le vrai travail de fierté. Une fois que ma mère a vu que la série avait autant de fans et de ferveur autour d’elle, elle a été très enthousiaste à l’idée d’être la mère de Hurley. [Laughs]

Une grande partie de la série est racontée sous forme de flashbacks qui s’appuient sur les personnages tels que nous les connaissons sur l’île ou les recadrent complètement. Comment avez-vous vécu cette expérience en tant qu’acteur en recevant de nouvelles informations au fur et à mesure ?

Mon approche de Hurley a toujours consisté à prendre les informations dont je disposais sur le personnage et à combler les lacunes moi-même. Je me souviens d’avoir eu des discussions avec d’autres personnes de la série où, lorsqu’elles découvraient quelque chose de nouveau, elles disaient : « Oh, si j’avais su ça, j’aurais fait ça différemment. » Mais j’ai aimé ça, parce que je pense que ces contradictions sont ce qui rend les gens humains. Ces incohérences sont intéressantes, et c’est ce qui donne à un personnage l’impression d’être une vraie personne. Donc pour moi, dans la saison 1, les personnages des gens avaient déjà un deuxième épisode, et je me disais : « On ne découvrira jamais quel est mon angle d’approche. » Puis Damon [Lindleof] Il m’a appelé et m’a dit que Hurley avait gagné à la loterie et qu’il était en fait très riche. Je me souviens avoir pensé : « Cool, mais où est la partie « La Quatrième Dimension » dans tout ça ? » Et finalement, j’ai reçu le script de l’épisode, et c’est là que j’ai eu la révélation des chiffres .

Dans la saison 2, Hurley vit une belle histoire d’amour avec Libby (Cynthia Watros) qui se termine en quelque sorte par un retour à la normale. Comment s’est déroulée cette partie de son histoire ?

Avoir une histoire d’amour, même si elle s’est avérée tragique, n’est pas le genre de chose que peut vivre un personnage comme le mien. Hurley n’est pas le genre de gars qui a la chance de s’embrasser au sommet d’une falaise, donc je ne m’attendais pas à pouvoir le faire. Mais aussi, ce qui est fou dans tout ça, c’est que nous avons déménagé à Hawaï pour faire partie d’une série où les gens se faisaient toujours tuer. Donc, du jour au lendemain, vos amis et vos camarades de casting n’étaient plus là. J’ai eu l’occasion de faire un super travail avec Cynthia dans la saison 2, puis je ne l’ai plus revue pendant des années, et donc quand nous nous sommes retrouvés, c’était tellement génial. Toute cette dernière saison, il y a eu tellement de mini-réunions. Au moment où nous sommes arrivés à la scène de l’église où nous étions tous ensemble, c’était si spécial.

Dans une série célèbre pour ses rebondissements, les spectateurs étaient sur le qui-vive en essayant de comprendre comment tout cela allait se terminer. Vous souvenez-vous avoir lu le script final ?

Je m’en souviens parce qu’ils m’ont appelé et m’ont dit qu’ils voulaient faire un DVD supplémentaire où ils montreraient comment le script est réalisé et nous est livré quand il est prêt. Ils étaient très secrets au sujet des scripts. Je veux dire, chaque saison, pour le final, il manquait une énorme partie, et ces scènes n’étaient diffusées qu’aux personnes qui y participaient. Mais vers la fin, quand Damon et Carlton venaient à Hawaï, ils prenaient les gens à part de temps en temps et leur racontaient ce qui s’était passé dans les pages secrètes.

Donc, quand ils ont apporté le script, ils ont fait appel à un gars pour filmer quelques séquences B pour le DVD. J’ai commencé à lire mon exemplaire et, au fur et à mesure que je le parcourais, je pense que les gens dans la salle ont commencé à remarquer un changement d’énergie. Soudain, le caméraman a commencé à filmer et il m’a filmé en train de pleurer.

Nous avons appris dans la dernière saison que Hurley était l’un des candidats qui pourrait devenir le gardien de l’île. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu’il avait été choisi ?

J’ai été vraiment ému parce que c’était une énorme récompense pour tout son parcours de pouvoir faire ça. Se voir remettre l’île entre ses mains ? Je ne m’attendais pas du tout à ça. C’était l’histoire de Jack. Elle commence avec ses yeux qui s’ouvrent et se termine avec ses yeux qui se ferment. J’avais toujours l’impression qu’il était le soleil et que nous étions les planètes qui tournaient autour de son expérience. Donc, voir Hurley endosser ce rôle… Je ne sais pas, je suis reconnaissant qu’ils l’aient fait étape par étape parce que juste en y réfléchissant, s’ils avaient expliqué cela comme son arc, cela aurait été incompréhensible. Je ne peux pas imaginer qu’ils le savaient depuis le début. J’étais sans voix, complètement à court de mots quant à la façon dont l’histoire de Hurley s’est terminée.

Vingt ans plus tard, quels sont les moments forts que vous retenez de cette expérience ?

« Lost » nous a offert de nombreuses opportunités incroyables. Nous étions très heureux de pouvoir le faire à Hawaï. Nous avions le sentiment, surtout au début, que nous étions les bricoleurs du Songe d’une nuit d’été. Nous partions dans la jungle, travaillions sur notre petite série, l’envoyions sur le continent et laissions les autres s’occuper du reste. Nous n’y pensions pas, jusqu’à ce que, tout à coup, nous recevions une invitation pour représenter la série aux Golden Globes.

Avez-vous prévu de le revoir ?

Vous savez, nous avions cette tradition qui a commencé dans la première saison : si un épisode racontait l’histoire de votre personnage, nous allions tous chez vous pour partager un repas ensemble pendant la diffusion afin de le regarder et de faire la fête. J’ai vu des extraits de la série et j’ai découvert que les moments qui me font vraiment revenir sont les bêtisiers. Dès que quelqu’un fait une erreur et abandonne un personnage, je me disais : « Ah, c’est la personne que je connais. C’est celle dont je me souviens. C’est avec elle que je me suis assis sous une tente et que j’ai passé du temps en attendant la scène suivante. »

Je faisais récemment quelque chose où je regardais à nouveau certains des moments emblématiques de la série, en fait, et quand j’ai vu la scène où nous démarrons la camionnette ça m’a donné la chair de poule. La façon dont ils ont maintenu le suspense si longtemps, la musique de Michael Giacchino arrive, puis Three Dog Night démarre ? Cela m’a fait penser que je devais revenir en arrière et revoir la série. C’est tout simplement fou que 20 ans se soient écoulés si vite. Je suis reconnaissant de continuer à travailler, de continuer à travailler dans le secteur, mais je me sens incroyablement chanceux d’avoir fait partie de quelque chose d’aussi spécial.

Cat Cardenas est une écrivaine et photographe basée à Austin. Ses travaux ont été publiés dans Rolling Stone, New York Magazine, Harper’s Bazaar, GQ et d’autres publications.