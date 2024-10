Jordyne Blaise, candidate pour le district 3 du conseil scolaire du comté de Wake, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The News & Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Jordyne Blaise

District/siège : Conseil scolaire du comté de Wake, district 3

Parti politique : Démocrate

Âge au 5 novembre 2024 : 38

Site de la campagne : jordyneforwake.com

Profession actuelle : Propriétaire d’entreprise

Expérience professionnelle : J’ai travaillé comme professeur d’anglais au lycée, au gouvernement et dans l’enseignement supérieur. J’ai été analyste législatif pour le Conseil du DC, responsable de la rédaction de la législation et de la gestion des relations avec les agences, et j’ai été responsable de l’égalité des chances/coordinateur adjoint du titre IX à la NC State University. Mon expérience comprend l’interprétation et l’application des lois sur les droits civils, l’enquête sur les plaintes pour discrimination et l’encadrement des dirigeants pour optimiser les performances organisationnelles. Je suis actuellement propriétaire d’un cabinet de conseil.

Éducation: BA en anglais, Université de Georgetown ; JD, droit, Université de Georgetown

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable: Stagiaire, Chambre des représentants des États-Unis ; Conseiller législatif du membre du conseil de DC ; Commission des relations humaines de la ville de Raleigh

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

Ma priorité absolue serait d’assurer la réussite des étudiants en faisant progresser des politiques qui traitent du recrutement et de la rétention de personnel hautement qualifié, favorisent un environnement d’apprentissage sûr et inclusif et veillent au bien-être académique, social et émotionnel des étudiants.

Quelles stratégies spécifiques promouveriez-vous pour améliorer la réussite scolaire des étudiants du comté de Wake ?

Je favoriserais les investissements dans le développement et la rétention des enseignants, l’allocation adéquate et équitable des ressources à toutes les écoles et la prise de décision éclairée par les données. Je crois que la réussite scolaire est inextricablement liée au bien-être social et émotionnel. J’inclurais donc également des stratégies qui favorisent l’appartenance et abordent le bien-être et la sécurité des étudiants en tirant parti des meilleures pratiques d’intervention précoce et d’engagement communautaire.

Comment le comté de Wake devrait-il réagir aux nouvelles règles du titre IX de l’administration Biden concernant les étudiants transgenres ?

Nous devrions suivre la loi fédérale. Depuis plus de 50 ans, le Titre IX offre d’importantes protections dans des domaines clés : les stéréotypes sexuels dans l’éducation, les droits des adolescentes enceintes/parentales, la violence sexiste et l’athlétisme. Il exige également que les écoles traitent et enquêtent sur les plaintes pour harcèlement sexuel. Ces protections sont essentielles. En 2020, les tribunaux du quatrième circuit ont statué que le titre IX devait être interprété comme interdisant la discrimination à l’égard des étudiants transgenres – une position qui s’aligne sur les règles du titre IX.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Le corps législatif devrait d’abord financer les 600 millions de dollars qui lui ont été ordonnés sous Leandro, ce qui garantit à chaque enfant de l’État le droit à une bonne éducation de base. Les bons scolaires privés détournent les étudiants et l’argent des écoles publiques et n’ont aucune responsabilité sur la manière dont ils dépensent l’argent ou sur les résultats qu’ils produisent pour les élèves. L’école privée peut être une bonne option pour certaines familles, mais elle ne devrait pas être financée par les impôts publics.

Que pensez-vous de l’installation de détecteurs d’armes dans chaque école comme mesure de sécurité ?

Nous devons faire beaucoup pour lutter contre la violence dans nos écoles, mais il n’existe pas suffisamment de données pour étayer l’efficacité des détecteurs d’armes. Outre les défis logistiques liés au passage des étudiants et à la gestion de plusieurs points d’entrée, ils peuvent attirer les parents vulnérables dans un faux sentiment de sécurité. Je soutiens que les écoles disposent d’équipes d’évaluation des menaces correctement formées, capables d’identifier des stratégies pour lutter contre la violence. De plus, toutes les installations nouvelles et rénovées devraient prendre des mesures pour accroître la sécurité.

Sous le Dôme

Recevez les dernières nouvelles sur la politique de Caroline du Nord grâce à l’équipe primée de The News & Observer. Recevez le résumé gratuit envoyé dans votre boîte de réception en vous inscrivant ici.