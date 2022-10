Jordyn Woods porte le costume d’Halloween de Bruno Mars avec Karl-Anthony Towns – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Jordyn les bois et son copain Karl-Anthony Towns a tout mis en œuvre pour Halloween, se transformant en deux icônes musicales dans une nouvelle vidéo amusante ! Jordyn, 25 ans, a publié le clip via Instagram et TikTok le vendredi 28 octobre.Présentation de Silk Sonic ft. @Karl-Anthony Towns” pour ses 1,2 million d’abonnés via TikTok. La vidéo présentait une étrange ressemblance avec le duo R&B, Jordyn portant un chemisier à pois magenta avec une écharpe assortie, des chaussures blanches et un pantalon magenta. Elle a également taquiné ses cheveux en boucles serrées et a secoué des lunettes de soleil avec une ceinture.

Plus à propos Jordyn Woods

Karl, 26 ans, correspondait parfaitement à son ambiance dans une chemise boutonnée à pois blancs et bleus, ouverte et associée à un t-shirt en dessous. La star de la NBA portait également une casquette de golf, des lunettes de soleil tendance, un pantalon sombre et des mocassins sans chaussettes. Il a également bercé de manière hilarante une perruque de coiffure bob et une fausse barbe. Le couple à la mode s’est adorablement traîné près de quelques machines à sous pour le parfait clip de costume d’Halloween. De nombreux fans de Jordyn ont été ravis par le clip léger et ont profité du fil de commentaires pour s’extasier sur les costumes de couples épiques.

« Bruno va être tellement flatté. Et c’est aussi une Balance », a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit:« Des objectifs, pour être honnête. “Tellement mignon”, a réagi un troisième fan. Beaucoup ont simplement exprimé leur approbation avec des rangées d’emojis de rire, de feu ou de cœur. “C’est le bob avec la barbe pour moi”, a plaisanté un autre. “AIMER!!!! U TROP TROP MIGNON ENSEMBLE !! » jaillit un fan.

Le couple a commencé à se fréquenter en mai 2020. Une source nous a dit en septembre 2020 que Jordyn était là pour Karl après la mort de sa mère de COVID-19, et cela a aidé le couple à se lier très tôt. “Jordyn et Karl étaient amis depuis très longtemps, puis quand sa mère est décédée, elle a vraiment pu être là pour lui parce qu’elle comprenait exactement ce qu’il traversait”, a déclaré un initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, notant que Jordyn a perdu son père John Woods au cancer il y a cinq ans, en 2017. «Jordyn et Karl se sont rapprochés et c’est tout naturellement qu’ils sont tombés amoureux. Ils l’ont d’abord gardé pour eux parce qu’ils ne voulaient pas de pression, mais ils sont amoureux et ils ne pouvaient plus le cacher.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant