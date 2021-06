Jordyn Woods montre une perte de poids importante dans un body moulant après que Khloe Kardashian ait abandonné la tricherie de Tristan Thompson

JORDYN Woods a montré une perte de poids importante dans un body moulant après que Khloe Kardashian ait largué son ex-petit ami «tricheur» Tristan Thompson.

Jordyn, 23 ans, a partagé une photo sur Instagram d’elle posant dans un body moulant montrant sa silhouette sensiblement plus mince.

Jordyn Woods/Instagram

Jordan Woods affiche une silhouette plus mince sur Instagram[/caption]

Getty

Les fans ont commenté le look des stars avec des emojis de feu et de cœur[/caption]

celui de Kylie Jenner ex-BFF a légendé la photo: « célébrant @uomabysharonc hier soir toujours aussi amusant #bysharonc #uomabeauty #uomatribe (et oui j’ai trouvé un coin secret pour prendre ça alors ignorez le fond ) »

Les fans étaient impressionnés par le nouveau look « magnifique » du modèle, commentant avec des emojis de cœur et de feu.

Le message arrive quelques jours après que Khloe Kardashian a sonné pour son 37e anniversaire avec un plus célébration discrète par rapport aux années précédentes.

le L’incroyable famille Kardashian la star fait généralement tout son possible pour son grand jour, mais cette année, elle a eu une liaison plus calme avec seulement sa fille, Vrai, 3 ans, suite à sa dernière rupture avec Tristan Thompson.

E!

Le message intervient après que Khloe Kardashian a sonné pour son 37e anniversaire avec une liaison discrète[/caption]

E! Réseaux

Khloe s’est séparée de Tristan Thompson après que d’autres allégations de tricherie ont fait surface[/caption]

Les fans sont habitués à une somptueuse célébration pour Khloé‘s en partageant une série de photos des grandes festivités de l’année dernière.

En raison de ses pitreries typiques, un utilisateur de Twitter a demandé : « Comment s’est passée votre journée jusqu’à présent ? Allons-nous avoir des photos d’anniversaire de bombe comme l’année dernière ? »

« Je ne fais rien aujourd’hui. J’ai nagé avec True toute la matinée. Mais nous passons une excellente journée », a-t-elle répondu – surprenant beaucoup avec la journée discrète.

Cependant, la star de la télévision se sentait loin d’être seule alors qu’elle remerciait à plusieurs reprises ses abonnés pour « l’amour et le soutien ».

Référez-vous à la légende

L’ancien couple partage sa fille True ensemble[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

La dernière rupture survient après que Tristan a été aperçu en train de se rendre dans une chambre lors d’une fête avec trois femmes inconnues[/caption]

Elle s’est exclamée : « Je continue de lire Messages, de voir des collages et des vidéos de vous tous !

« J’aimerais pouvoir embrasser chacun d’entre vous pour vous faire savoir à quel point je me sens aimé, spécial et apprécié aujourd’hui.

« Merci au-delà des mots pourraient expliquer. Merci!!! »

Plus tôt dans la journée, elle star de la NBA ex a pris à Instagram pour partager diverses photos aux côtés Khloé en l’honneur de son anniversaire.

E!

Il a également eu plusieurs autres accusations de différentes femmes affirmant qu’il avait trompé Khloe avec elles[/caption]

Kimkardashian/Instagram

Une récente allégation de tricherie provenait d’une femme qui affirmait que Tristan était le père de son fils[/caption]

Tristan a sous-titré le message: « Joyeux anniversaire @khloekardashian Merci d’être non seulement une partenaire, une maman et une meilleure amie incroyable, mais aussi l’être humain le plus gentil, attentionné et aimant que j’ai jamais rencontré.

« Votre amour et votre esprit sont contagieux pour tous ceux qui vous ont rencontré. Merci d’être toujours là pour moi et d’avoir mis notre famille en premier. Je t’aime beaucoup. Avoir une journée incroyable…. »

Le joueur des Boston Celtics a partagé trois photos avec la publication, dont l’une comprenait leur fille de 3 ans.

Dans les deux autres, les clichés montraient Tristan et Khloé s’embrassant sur le canapé et l’autre lors d’un événement.

Instagram

Khloe a fêté son anniversaire avec sa fille True[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian

Tristan a souhaité un joyeux anniversaire à Khloe sur Instagram, déroutant les fans[/caption]

Alors que l’athlète n’a partagé que de la positivité dans la publication, les fans n’étaient pas du tout satisfaits car ils se sont rendus dans la section des commentaires pour répondre après plusieurs allégations de tricherie au cours des dernières semaines.

L’un d’eux a écrit : « Je ne peux pas attendre les commentaires… » tandis qu’un autre a répondu : « Pas de honte dans son jeu. Tristesse. »

Un troisième est entré avec : « Je suis confus ici… »

Certains fans peuvent être « confus » et jetés en boucle parce que le message de Tristan arrive peu de temps après le la séparation d’un couple célèbre.

Getty Images – Getty

Tristan a partagé des photos de lui et Khloe ensemble et de leur fille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire[/caption]

Instagram @khloekardashian

La fille de Khloe et Tristan a trois ans[/caption]

La rupture est survenue après qu’il a été rapporté que Tristan avait été vu se diriger vers une chambre lors d’une récente soirée Bel-Air avec trois femmes inconnues, pour en ressortir une demi-heure plus tard, l’air « échevelé ».

Une source a affirmé que cela avait commencé lorsque le jeune homme de 30 ans, alors qu’il était à la fête, « a fait une tournée de shots ultra-luxueux de tequila Deleon et de champagne Moet » avant de « saisir à plusieurs reprises les fesses d’une invitée ».

L’initié a allégué: « Quelques heures plus tard, Tristan s’est rendu dans l’une des salles de fête où tout le monde va se connecter. »

Ce n’était pas la dernière allégation de tricherie contre le joueur des Boston Celtics, car une femme nommée Kimberly Alexander a affirmé que Tristan est le père de son fils.





Khloe a également récemment appris le modèle Sydney chasse a accusé Tristan d’avoir triché pendant plusieurs mois.

Notamment, Khloe et Tristan se séparent en 2019 après avoir été surpris en train de la tromper avec plusieurs femmes, dont Jordyn Woods, mettant finalement fin à ses liens étroits avec la famille.

Avant cela, il a également été surpris en train d’être infidèle avec plusieurs femmes dans une boîte de nuit.

Instagram

Jordyn a mis fin à ses liens étroits avec la famille après la révélation des allégations de tricherie[/caption]