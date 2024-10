Jordon Hudson, la petite amie de Bill Belichick, partage des photos d’été romantiques

Bill Belichickla petite amie de, Jordan Hudsona franchi une étape importante dans sa romance privée.

L’ancienne pom-pom girl, 24 ans, a officialisé sa relation avec Belichick, 72 ans, sur Instagram ce week-end en partageant un carrousel d’images des récentes vacances du couple.

«~Summation of Summer~», a écrit Hudson via Instagram le dimanche 6 octobre, avec un selfie capturé à bord d’un bateau.

Comme le montre sa collection de photos, Hudson a pu profiter d’un coucher de soleil avec Belichick près d’un phare. Les fans ont souligné plus tard que l’ancien entraîneur des New England Patriots portait une chemise de Taylor Swiftc’est Tournée des époquesauquel il a participé en juillet aux côtés des joueurs des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et Patrick Mahomes à Amsterdam.

Sur une autre photo, Belichick et Hudson se sont enroulés dans les bras alors qu’ils posaient pour une photo de couple sur un balcon donnant sur un lieu inconnu.

Une autre photo a montré le duo se regardant dans les yeux alors qu’ils souriaient près d’un océan. D’autres photos montraient le couple jouant au golf et profitant d’activités de plein air.

En juin, TMZ a rapporté pour la première fois que Belichick sortait avec une ancienne pom-pom girl de compétition. Selon le média, les deux hommes se sont rencontrés sur un vol Boston-Floride en 2021.

Alors que les deux hommes ont essayé de garder leur romance privée en ne commentant pas publiquement, certains joueurs de la NFL se sont prononcés sur leur relation.

Pendant Netflix Le rôti de Tom Brady en mai, ancien joueur des New England Patriots Rob « Gronk » Gronkowski apparemment laissé entendre un indice sur le nouvel intérêt amoureux de Belichick.

« Coach, vous parliez de Foxborough High School quand nous étions nuls », a-t-il plaisanté. « Mais maintenant, je sais pourquoi tu étais si obsédé par le lycée de Foxborough : tu recherchais ta nouvelle petite amie. »

Tom Brady s’est également moqué des images de sécurité divulguées de Belichick se faufilant hors de la maison d’Hudson. « Quand quelqu’un me demandait quelle bague était ma préférée, je répondais : ‘La suivante' », a déclaré Brady. « Maintenant que je suis à la retraite, ma préférée est cette caméra Ring qui a filmé l’entraîneur Belichick en train de sortir furtivement de la maison de cette pauvre fille à 6 heures du matin il y a quelques mois. »

Les frères Kelce ont également fait la une des journaux pour un commentaire léger qu’ils ont prononcé lors d’un épisode de juin de leur podcast « New Heights ».

« Belichick est un opérateur fluide », a déclaré Travis, 35 ans. « Sa petite amie… »

Alors que le joueur des Chiefs de Kansas City commençait à rire, Jason, 36 ans, lui a coupé la parole. « N’y allons pas, s’il vous plaît », dit-il. «Jésus-Christ».

Travis a ensuite plaisanté: « Il le tue. »