Jordin Sparks dédie la danse de la semaine Disney à son fils (exclusif) – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC/Christopher Willard

Les émotions sont vives pour Jordin Sparks ce soir sur Danser avec les étoiles! Dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife.com, l’ancien Idole américaine La star a révélé que son fils de 4 ans DJ (Dana Isaiah Thomas Jr.) sera dans le public pour la voir jouer pour la première fois cette saison avec son partenaire, Brandon Amstrong! “Je suis vraiment enthousiaste. J’ai hâte qu’il vienne. Je lui ai dit l’autre jour, j’ai dit : ‘Tu veux venir voir maman ? Vous devez venir ! Et il a dit : ‘Vraiment ? Maman, je ne peux pas attendre !’ Il est tellement excité. Jordin a admis que les émotions sont toujours fortes pour elle dans la salle de bal, mais les choses seront particulièrement émouvantes avec son bébé dans la foule.

“J’essaie juste de garder ça ensemble !” elle a ri. “Je pourrais craquer… mais ce seront des larmes de joie à coup sûr, pas de tristesse.” Jordin a ajouté que la danse de cette semaine pour Disney Night, en particulier, est celle avec laquelle elle s’est sentie “la plus connectée” de toutes les danses. « C’est pour lui. C’est pour DJ et moi. Je veux qu’il sache à quel point je pense à lui et à quel point je l’aime, même si je dois m’absenter pendant la journée », a-t-elle déclaré.

Bien sûr, DJ, avec le monde entier, a déjà vu Jordin monter sur scène et l’écraser à chaque fois ! Elle a admis que lorsqu’il s’agit de DWTS, ses nerfs sont toujours les mêmes car ils sont en avance sur un grand concert ! « Les nerfs sont toujours là, ma fille ! J’ai toujours des papillons. Je pense que la plus grande différence est que je n’ai tout simplement pas besoin d’échauffer ma voix… ce qui est en fait une bonne chose ! le ceinture “No Air” a déclaré à HL. “Avec ça, j’ai un partenaire, j’ai quelqu’un qui joue aussi à côté de moi, donc ça soulage un peu la pression mais c’est aussi comme, je veux faire de mon mieux pour lui aussi, donc c’est différente source de pression supplémentaire.

Elle a ajouté qu’elle avait adoré sa danse de salon et même après son DWTS relais, Jordin espère continuer à danser ! «Je pense que je vais trouver des cours et continuer à faire de la salle de bal parce que j’aime ça. Je l’aime beaucoup!” elle jaillit.

La chanteuse s’est entretenue avec HL pour discuter de son partenariat avec l’organisation de mentorat héritée Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA) et la principale marque de performance et de style de vie en plein air, Merrell. Ensemble, ils ont organisé un événement extérieur intime au Franklin Canyon Park à Los Angeles avec Bigs and Littles du chapitre local de Los Angeles BBBSA qui a permis aux jeunes de profiter de leur temps dans la nature et de découvrir les avantages mentaux et physiques d’être dans la nature.

“Nous avons nos maisons et toute cette technologie de pointe, mais en fin de compte, la terre, les arbres et les animaux, toutes ces choses sont vraiment ce qui est intrinsèquement lié à nous et à quoi nous sommes connectés, donc pour moi, J’essaie d’être à l’extérieur autant que possible », a expliqué Jordin. “Pouvoir faire ça avec les Grands Frères Grandes Sœurs était super aussi, parce qu’il y a beaucoup de communautés et de gens qui ne sont pas nécessairement capables de vivre la nature de cette façon, surtout dans les grandes villes, alors j’ai vraiment adoré pouvoir être avec les Grands Frères Grandes Sœurs d’Amérique et faites-les sortir de cette façon.

Assurez-vous de vous connecter à Danser avec les étoiles sur Disney + ce soir 10 octobre à 20 h HE!