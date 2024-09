Jordie Benn prend sa retraite de la LNH après 12 saisons.

Le défenseur de 37 ans a récolté 137 points (26 buts, 111 aides) en 607 matchs de saison régulière pour les Stars de Dallas, les Canadiens de Montréal, les Canucks de Vancouver, les Jets de Winnipeg, le Wild du Minnesota et les Maple Leafs de Toronto. Il a récolté quatre aides en 23 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

« C’est un sentiment étrange que le camp d’entraînement ne soit pas encore proche, mais cela a été une aventure vraiment amusante », Benn a déclaré à CHEK News lundi.

Benn, qui n’a pas été repêché, a joué pour la dernière fois dans la LNH au cours de la saison 2022-23, lorsqu’il a inscrit un but et une passe en 12 matchs pour les Maple Leafs. Il a récolté six points (deux buts, quatre passes) en 23 matchs pour Toronto dans la Ligue américaine de hockey.

Il a joué la saison dernière en Suède avec le Brynas IF, où il a récolté 22 points (trois buts, 19 passes décisives) en 39 matchs.

« Beaucoup de gens pensaient que je n’aurais jamais dû y arriver, et peut-être que je n’aurais pas dû, mais j’ai juste travaillé aussi dur que possible chaque soir et j’ai essayé d’être le meilleur coéquipier possible », a-t-il déclaré.