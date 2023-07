Jordi Alba signe pour l’Inter Miami pour retrouver Lionel Messi et Sergio Busquets

L’équipe de la MLS, l’Inter Miami, a annoncé une autre signature à succès cette saison alors qu’ils faisaient appel à l’arrière vétéran espagnol Jordi Alba pour réunir l’ancien joueur de Barcelone avec ses anciens coéquipiers du club catalan alors qu’il rejoignait Lionel Messi et Sergio Busquets en Floride.

L’arrière en maraude qui s’est fait connaître après sa performance exceptionnelle lors de l’Euro 2012 remporté par l’Espagne, a décidé de résilier son contrat à Barcelone par consentement mutuel alors qu’il restait encore un an. Alba rejoint les rangs de l’équipe MLS appartenant à David Beckham grâce à un transfert gratuit.

Le joueur de 34 ans a connu une carrière chargée de trophées au Blaugrana depuis son transfert au club catalan de Valence en 2012. Alba a remporté 6 titres de la Liga sous les célèbres couleurs du club de Barcelone, tout en remportant cinq fois la Copa Del Rey.

Alba a également fait partie de l’équipe gagnante de la Supercopa de Espana à quatre reprises et a également fait partie de l’équipe de Barcelone vainqueur de l’UEFA Champions League de Luis Enriques en 2015.

Il a également une médaille de vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à son nom et une Super Coupe de l’UEFA à son nom, aux côtés du titre de la Ligue des Nations et de l’Euro qu’il a remporté avec La Furia Roja au niveau international.

La réunion de Messi, Busquets et Alba ne manquera pas de rappeler des souvenirs heureux et affectueux d’une équipe qui a révolutionné le football moderne. Beckham essaie de faire venir les anciens coéquipiers de Messi à Barcelone, Andreas Iniesta et Luis Suarez.

Messi et Busquets ont été vus de bonne humeur lors de leur première séance d’entraînement avec leur nouvelle équipe plus tôt cette semaine et l’ajout de plus de superstars liées à la bien-aimée Barcelone de Messi et Busquets ne fait que remonter le moral autour du club MLS, qui a réussi à réussir le plus grand coup du football mondial en amenant Messi aux États-Unis.