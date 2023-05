Jordi Alba quittera Barcelone à la fin de la saison après 11 ans au club, a annoncé mercredi la formation catalane.

« Barcelone et Alba sont parvenus à un accord pour libérer le joueur du contrat qu’il avait jusqu’à la fin de la saison 2023-24 », a déclaré Barcelone dans un communiqué.

« Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Jordi Alba pour le professionnalisme, l’engagement, le dévouement et le traitement toujours positif et chaleureux dont il a toujours fait preuve envers tout ce qui compose la famille barcelonaise. »

Alba a rejoint Barcelone depuis Valence en 2012 et a remporté six titres de la Liga et une Ligue des champions parmi 19 trophées avec les géants catalans.

L’arrière gauche espagnol vétéran de 34 ans a perdu sa place dans l’équipe au profit de l’adolescent Alejandro Balde cette saison.

Alba avait encore un an sur son contrat, qui expire en 2024, et les rapports espagnols indiquent qu’il renoncera à un pourcentage important de l’argent dû pour aider le club au milieu de difficultés financières.

L’Espagnol suit les traces du capitaine Sergio Busquets, qui quitte également le club cet été.

La paire jouera son dernier match à domicile au Camp Nou contre le Real Mallorca dimanche.

Alba a joué plus de 450 fois pour Barcelone, marquant 27 buts et fournissant 91 passes décisives en tant que débouché vital sur le flanc gauche.

Le récent but du défenseur contre Osasuna a valu à Barcelone une victoire 1-0 et les a menés au bord du titre.

Il a également remporté le Championnat d’Europe 2012 avec l’Espagne, marquant lors de la victoire 4-0 contre l’Italie en finale.

L’une de ses plus belles saisons a eu lieu en 2015 sous Luis Enrique, lorsqu’il a aidé Barcelone à remporter le triplé.

L’arrière gauche a été lié à un déménagement en Arabie saoudite comme Busquets et Lionel Messi, l’ancien meneur de jeu de Barcelone qui quitte le Paris Saint-Germain cet été.

Alba a rejoint l’académie de Barcelone à l’adolescence avant de partir pour Cornella puis Valence, retournant au Camp Nou pour 14 millions d’euros (15 millions de dollars).

