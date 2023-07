Jordi Alba Miami déménage presque confirmé avant les débuts de Messi

Jordi Alba est sur le point de rejoindre ses anciens coéquipiers de Barcelone Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami. Cette décision a été confirmée mardi par le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas.

« Nous allons signer Alba aujourd’hui. Je sais que [manager] Tata [Martino] compte sur lui pour la seconde moitié de la Coupe », a déclaré Mas aux médias après l’entraînement des Hérons.

Jordi Alba a rejeté les offres de l’Arabie saoudite pour choisir l’Inter Miami

Après 11 saisons avec la centrale électrique de la Liga, Alba a révélé le 24 mai qu’il quitterait Barcelone. L’arrière avait encore un an sur son contrat au Camp Nou. Suite à son annonce, plusieurs clubs ont exprimé leur intérêt à faire venir Alba. Par exemple, des clubs européens ou la Saudi Pro League susmentionnée ont ciblé l’Espagnol. Pourtant, l’offre de l’Inter Miami l’a finalement convaincu.

Selon certaines informations, le défenseur de 34 ans était une priorité absolue pour Miami. Le club, cependant, a eu du mal à trouver un package salarial qui fonctionnait à l’intérieur du plafond salarial de la MLS.

La rose à l’honneur avec Valence. Puis, il rejoint le club catalan en 2012. Pendant son séjour à Barcelone, Alba a joué aux côtés de Lionel Messi jusqu’au départ de l’attaquant argentin pour le Paris Saint-Germain en 2021.

Jusqu’à il y a quelques mois, Alba et Busquets étaient capitaines de Barcelone. Cependant, le contrat de l’un a expiré et l’autre s’est séparé mutuellement, les amenant à se rendre à l’Inter Miami dans les prochains jours. De plus, les deux joueurs représentaient l’équipe nationale espagnole, Busquets ayant annoncé sa retraite du football international l’année dernière.

Aux côtés de Messi et de son compatriote Sergio Busquets, Alba fait partie de l’Inter Miami cet été. Alors que Messi et Busquets devraient affronter Cruz Azul en Coupe des Ligues le 21 juillet, les débuts d’Alba pourraient survenir un peu plus tard.

COMBIEN DE MINUTES LIONEL MESSI OBTENIRA-T-IL VENDREDI ?

Lionel Messi continue de progresser vers ses débuts pour l’Inter Miami alors qu’il a terminé avec succès sa première séance d’entraînement officielle avec le club MLS mardi. Après la séance d’entraînement, où Messi a rejoint Busquets, le copropriétaire David Beckham a confirmé son anticipation du vainqueur de la Coupe du monde lors du match de vendredi.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire