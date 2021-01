C’est une situation qu’il a dit, elle a dit.

Jordan Wiseley de Le défi a pris son histoire Instagram pour contester les allégations selon lesquelles ex Offre Tori fait de leur rupture.

Jordan et Tori ont annoncé en novembre dernier qu’ils s’étaient séparés après s’être fiancés en avril 2019. Le 7 janvier, Tori est allé sur le Poussins au bureau Podcast, où elle a affirmé qu’elle avait « supplié » Jordan de rester avec elle avant que les deux ne décident de se séparer officiellement l’année dernière. Cependant, dans sa story Instagram du 8 janvier, Jordan a apparemment laissé entendre que la version des événements de Tori n’était pas tout à fait exacte, disant à ses abonnés: « J’ai regardé une partie de l’interview et c’est certainement une nouvelle pour moi. »

Il a ajouté: « J’ai été assez silencieux à propos de Tori et je suis séparé parce que je pensais que c’était quelque chose de vraiment spécial et de très profond et le nôtre et je ne voulais pas simplement le révéler. »

Il a également déclaré qu’il était « décevant » de voir que leur rupture était devenue si médiatisée.

Le couple s’est rencontré le Le défi XXX: Sale 30 en 2017, et se sont fiancés deux ans plus tard. Tori a continué à concourir Le défi: agents doubles en 2020 sans la Jordanie. Elle a dit au Poussins au bureau podcast qu’ils ont utilisé ce temps loin l’un de l’autre pour réévaluer leur relation.