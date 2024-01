Jordan Willis « très déprimé » par les accusations selon lesquelles il aurait assassiné ses amis

Jordan Willis, l’homme qui a organisé la fatidique soirée de surveillance des Chiefs de Kanasa City au cours de laquelle trois hommes sont morts de froid, est « dévasté » par la perte de ses amis et « très déprimé » par les accusations à l’échelle nationale selon lesquelles il aurait pu avoir quelque chose à voir avec ces décès. .

“Non seulement tout le pays l’accuse du meurtre de ses amis sans détails factuels, preuves ou accusations pour le moment, mais il a également perdu trois amis proches”, a déclaré une source qui a requis l’anonymat. a déclaré à Fox Nation samedi.

“Il n’a pas pu dire au revoir ni assister à leurs funérailles en raison des circonstances de ces spéculations et accusations folles.”

“Personne ne semble disposé à attendre les résultats du rapport toxicologique ou à attendre d’autres faits de la police concernant une affaire qui est toujours en cours d’enquête pour faire ces spéculations.”

La source a dénoncé les rumeurs selon lesquelles Willis aurait dit à ses amis que David Harrington, 37 ans, Ricky Johnson, 38 ans, et Clayton McGeeney, 36 ans, étaient morts de froid dans les jours qui ont précédé la découverte tragique du 9 janvier.

La propre famille de Willis aurait appris la tragédie pour la première fois par les médias – et ne savait pas si leur proche faisait partie des morts, selon la source.

Jordan Willis est « très déprimé » par les accusations à l’échelle nationale selon lesquelles il a quelque chose à voir avec la mort mystérieuse de ses trois amis. IAVI.org

Le chercheur scientifique sur le VIH a passé 48 heures « endormi sur le canapé » à côté d’un ventilateur bruyant tout en portant des écouteurs antibruit, ignorant parfaitement le flot d’appels et de messages de ses proches essayant de localiser les hommes disparus.

Les familles de Johnson et Harrington ont violemment critiqué l’histoire de Willis, spéculant même qu’un crime aurait pu être lié à la carrière de Willis en tant que scientifique au Centre d’anticorps neutralisants de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le SIDA, Schief Lab.

“Le programme du savant fou est absolument ridicule”, a déclaré la source proche de la famille Willis.

Le père de Harrington pense que Jordan Willis a quelque chose à voir avec ces décès. Document à distribuer à la famille

La mère de Johnson a contacté Lee pour lui demander où se trouvait son fils. Polycopié

C’est la fiancée de McGeeney qui a demandé un chèque d’aide sociale, ce qui a conduit à la découverte des corps des hommes. Document à distribuer à la famille

« Le fait qu’il soit scientifique n’a aucune importance.

« Ce qui est probablement important à noter et peut-être une des raisons pour lesquelles ces familles disent ne pas connaître Jordan : Jordan est allé au lycée avec plusieurs de ces gars. Après l’université, il a probablement passé près de 10 ans à Nashville et à San Diego pour faire ses études supérieures et postdoctorales », a déclaré la source.

“Il est retourné à KC il y a quatre ou cinq ans et, à un moment donné, a renoué avec ses amis du lycée.”

Les fans inconditionnels partageaient régulièrement des photos d’eux-mêmes vêtus de leurs insignes des Chiefs pour regarder des matchs et prévoyaient d’aller à un match du 13 janvier avec des billets achetés par Willis pour le groupe, ce qui « n’était pas le premier match qu’il avait ». les a tous emmenés cette saison », a déclaré la source.

Le père de Willis avait précédemment déclaré au Post que son fils avait offert à ses amis un match juste un jour avant la tragédie.

Lorsqu’on lui a demandé comment Willis aurait pu passer deux jours chez lui sans que son chien ne l’alerte des cadavres, la source a répondu à Fox Nation que l’animal n’était tout simplement pas à la maison.

Bien qu’il appartienne à Willis, l’animal est « en quelque sorte un chien de thérapie » pour le père de Willis, qui, selon la source, souffre de la maladie d’Alzheimer et passe la plupart de son temps dans la maison familiale.

Willis vivait dans une maison de location à proximité jusqu’à la tragédie et aux accusations qui ont suivi, mais il a été chassé par ce que son avocat a décrit comme la peur de « représailles ».

Les corps des hommes ont été retrouvés dans le jardin de Willis deux jours après avoir été vus vivants pour la dernière fois. Ricky Johnson / Facebook

Willis a quitté la maison de location où la tragédie s’est produite par crainte de « représailles ». PA

«Sa maison faisait la une des journaux. Plusieurs personnes passent chaque jour. Les gens le menacent sur Internet et tout le monde sait où se trouve cette maison grâce à la couverture médiatique. Après que la police ait évacué la maison et que cette histoire soit devenue publique, Jordan a déménagé car sa vie privée et sa sécurité étaient menacées. Il… coopère toujours avec la police », a déclaré la source, décrivant Willis comme un « bon gars » qui « aime ses amis ».

“Le vitriol est horrible, et je pense que les gens ont peur de parler en sa faveur à cause de la méchanceté des gens avec ces spéculations”, a ajouté la source.

La police a catégoriquement déclaré que l’affaire ne faisait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide et que Willis n’était pas traité comme un suspect.

Les rapports toxicologiques des morts sont toujours en attente, ce qui confirmera ou infirmera les soupçons des forces de l’ordre selon lesquels ils auraient fait une surdose de drogue, les rendant ainsi vulnérables aux conditions glaciales nocturnes.