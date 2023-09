Jordan Turpin, survivant de House of Horrors, assiste à la finale de « AGT » – Hollywood Life

Crédit d’image : Crash/Shutterstock

Jordan Turpin a fait une rare apparition publique lors de la finale de la saison 18 de L’Amérique a du talent le 27 septembre, où elle a rencontré les juges Howie Mandel et Heidi Klum.

« C’était tellement agréable de rencontrer @howiemandel, il a été très gentil avec moi et avec tous ses fans lors du spectacle », a écrit Jordan en légende d’une publication sur Instagram le jeudi 28 septembre. « Heidi était belle et douce. Le spectacle était incroyable ! Tout le monde était tellement talentueux. Merci @howiemandel de m’avoir invité comme invité. Merci @asapashleeyy d’avoir coiffé mes cheveux, j’ai adoré et tout le monde l’a fait [too].»

la sœur de Jordan Jennifer Turpin a même sonné dans la section commentaires, en écrivant : « OMG ! C’est tellement COOL [sic]!!!”

Jordan et ses 12 frères et sœurs ont été sauvés en 2018 de leurs parents violents, David et Louise Turpin. L’âge des enfants à l’époque variait de 2 à 29 ans. À l’époque, Jordan a appelé le 9-1-1 et a expliqué aux autorités ce à quoi elle et ses frères et sœurs avaient été soumis.

«Ils nous ont frappés», a déclaré l’adolescent de l’époque lors d’un appel téléphonique. «Ils aiment nous jeter à travers la pièce. Ils nous arrachent les cheveux. Ils nous arrachent les cheveux. Mes deux petites sœurs sont actuellement enchaînées.

Un an plus tard, les parents Turpin ont plaidé coupables de 14 chefs d’accusation de maltraitance et ont été condamnés à 25 ans de prison à vie. Parmi les accusations portées par David et Louise figuraient la cruauté envers les enfants, la torture et l’emprisonnement abusif. Une fois condamnés, Jordan et cinq de ses autres frères et sœurs, identifiés uniquement comme Jane et John Does, ont été placés dans une famille d’accueil. Cependant, les enfants ont allégué que leur famille d’accueil – Marcelino et Rosa Olguin et leur fille adulte Lennys Olguin – avait des antécédents de maltraitance et que les organisations de placement familial en avaient connaissance au préalable. Les Olguin ont ensuite été arrêtés et inculpés de plusieurs chefs de maltraitance sur enfants, mais ils ont tous plaidé non coupables.

Suite à ses expériences dans la « Maison des Horreurs » sous la direction de ses parents puis dans la maison de la famille Olguin, Jordan a obtenu son diplôme d’études secondaires après n’avoir jamais fréquenté aucune école tout au long de son enfance.

En 2022, l’influenceur s’est ouvert à PERSONNES à propos de la relation entre elle et ses 12 frères et sœurs, notant qu’ils « veillent tous les uns sur les autres ».

«Nous avons tous ce très grand lien», a-t-elle expliqué. « Nous avons nos blagues intérieures et nous sommes tous très, très proches. Après tout ce qui s’est passé, je suis tellement protectrice envers chacun. Rien ne pourrait jamais briser notre lien. J’essaie toujours de rester fort et positif pour eux.