Jordan Thompson et Alex De Minaur envoient l’Australie en demi-finale

Alex de Minaur a assuré la place de l’Australie en demi-finale lors de la finale de la Coupe Davis mardi, battant Botic van de Zandschulp des Pays-Bas 5-7 6-3 6-4 après que Jordan Thompson a battu Tallon Griekspoor 4-6 7-5 6-3 en Málaga.

Les 28 fois champions affronteront l’Espagne ou la Croatie, six fois vainqueur, pour une place en finale dimanche.

Van de Zandschulp, 35e, a breaké à la troisième tentative pour clôturer le premier set, mais n’a pas pu conserver son élan alors que De Minaur s’est converti sur des occasions de balles de break dans le premier et le dernier jeu d’un deuxième set presque sans faute.

La paire a fait lever la foule dans un match décisif tendu dans lequel De Minaur, 24e classé, a sauvé la chance de balle de break de son adversaire lors du troisième match avec une performance sublime au filet.

Van de Zandschulp a créé un autre point de rupture en envoyant De Minaur plonger au sol avec un revers féroce sur la ligne lors d’un neuvième match marathon, mais a gâché l’occasion avec un tir maladroit hors limites.

Une double faute a aidé De Minaur à briser dans le dernier match et il a montré ses compatriotes sur la touche en triomphe.

Thompson et Griekspoor ont échangé des pauses précoces avant que le numéro 96 mondial Griekspoor ne prenne pied pour monter 4-2 et le joueur de 26 ans a tenu bon au service pour prendre le premier set lorsque Thompson a envoyé un revers large.

Thompson, classé 84e, a été plus agressif dans un deuxième set plus serré et a mené 6-5 avec une prise de service avant de briser un Griekspoor fatigant lors du match suivant pour se traîner dans la compétition.

Soutenu par ses coéquipiers australiens et la foule du Palacio de deportes Martin Carpena, Thompson, 28 ans, a monté la pression pour établir une avance confortable et a résisté à une tentative de retour tardive de son adversaire.

Dans les autres quarts de finale, l’Italie affronte les États-Unis et l’Allemagne affronte le Canada.

